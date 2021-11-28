Sahnelere dönen Hülya Avşar kalçasına kadar inen sırt dekoltesiyle dikkat çekti
İddialı pozları ile genç kızlara taş çıkaran 58 yaşındaki Hülya Avşar 3 yıl aradan sonra sahnelere döndü. Bir gazinoda sahne alan Avşar Kızı, derin sırt dekoltesiyle göz kamaştırdı.
Pandemiden dolayı sahneye ara veren Hülya Avşar, uzun bir aradan sonra sevenleriyle buluştu. Bir gazinoda sahneye çıkan Avşar Kızı iddialı tulumuyla sahneye damga vurdu.
DERİN SIRT DEKOLTESİYLE NEFES KESTİ
Düzgün fiziği ile yıllara meydan okuyan Avşar göğüs ve kalçasına kadar inen sırt dekoltesiyle adeta nefes kesti. Kulis hallerini Instagram hesabından paylaşan Avşar Kızı, kıyafet tercihi ve sahnedeki performansıyla sevenlerinden tam not aldı.
"BEN SEÇİLDİM SIRAMI SAVDIM"
Geçtiğimiz yıllarda yüz güzelliğiyle IMDB listesine giren Hülya Avşar, 2021 yılı IMDB'nin '28-30 yaş arası en çekici kadınlar' listesinde ikinci olan Hande Erçel hakkında yorumuyla dikkat çekmişti. Avşar "Ben seçildim sıramı savdım. Şimdi sıra onlarda. Benim veliahtım kim olur hiç düşünmedim. Düşünsem ortaya çıkar" demişti.
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