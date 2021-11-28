Sahnelere dönen Hülya Avşar kalçasına kadar inen sırt dekoltesiyle dikkat çekti

Pandemiden dolayı sahneye ara veren Hülya Avşar, uzun bir aradan sonra sevenleriyle buluştu. Bir gazinoda sahneye çıkan Avşar Kızı iddialı tulumuyla sahneye damga vurdu.

DERİN SIRT DEKOLTESİYLE NEFES KESTİ

Düzgün fiziği ile yıllara meydan okuyan Avşar göğüs ve kalçasına kadar inen sırt dekoltesiyle adeta nefes kesti. Kulis hallerini Instagram hesabından paylaşan Avşar Kızı, kıyafet tercihi ve sahnedeki performansıyla sevenlerinden tam not aldı.

"BEN SEÇİLDİM SIRAMI SAVDIM"

Geçtiğimiz yıllarda yüz güzelliğiyle IMDB listesine giren Hülya Avşar, 2021 yılı IMDB'nin '28-30 yaş arası en çekici kadınlar' listesinde ikinci olan Hande Erçel hakkında yorumuyla dikkat çekmişti. Avşar "Ben seçildim sıramı savdım. Şimdi sıra onlarda. Benim veliahtım kim olur hiç düşünmedim. Düşünsem ortaya çıkar" demişti.

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