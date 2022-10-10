Vücudu sürekli üretiyor! 6 ay içerisinde mesanesinden 66 adet nohut büyüklüğünde taş alındı

Vücudu sürekli taş üretiyor... 6 ay içerisinde mesanesinden 66 adet nohut büyüklüğünde taş alındı

KASTAMONU - Kastamonu'nun Daday ilçesinde idrar yollarında kanama olduğunu fark eden hastanın mesanesinden ameliyatla 25 adet nohut büyüklüğünde taş çıkartıldı. Aynı hastanın yaklaşık 6 ay öncede aynı şikayetle başvurduğu hastaneden mesanesinden 41 adet nohut büyüklüğünde taş çıkartıldı.

Kastamonu'nun Daday ilçesinde yaşayan 31 yaşındaki Emin Koray Yücel, idrarında kanama olduğunu fark edince, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu. Üroloji Polikliniğinde kontrolleri yapılan Emin Koray Yücel'in önce böbreklerinde, daha sonra yapılan muayenesinde mesanesinde taş olduğu tespit edildi. Yapılan kontrollerin ardından ameliyata alınan Emin Koray Yücel'in mesanesinden 3 saat süren operasyonda 25 adet nohut büyüklüğünde taş çıkartıldı. Başarılı operasyonun ardından sağlığına kavuşan Yücel, gördüğü taşlar karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Yücel, mesanesinden çıkartılan taşları tespih haline getireceğini ya da koleksiyonunda hatıra olarak saklayacağını kaydetti.

Yücel'in aynı şikayetle yaklaşık 6 ay önce hastaneye başvurduğu ve mesanesinden 41 adet fındık büyüklüğünde taş alındığı belirtildi.

"Taşların bazıları kırıldı, bazıları da direkt alındı"

6 ay içinde iki kez operasyon geçirdiğini belirten Yücel, "Bu yılın başında Şubat ayının sonlarına doğru idrarda yanma ve tazyikte azalma şikayetiyle Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine müracaat ettik. Yapılan tetkikler sonucunda mesanede birden fazla taş olduğu tespit edilmiş. Üroloji doktorumuz Rıdvan Bey, Allah razı olsun çok titiz bir şekilde bizimle ilgilendi. Gerekli tahliller yapıldı. Ameliyat teşhisi konuldu. Ameliyattan sonra takiben 41 adet taş çıkartıldı mesaneden. Bunlar Ankara incelemeye gönderildi. Sonra bir sıkıntı olmadı. Aynı olay tekrar başıma geldi, tekrar Rıdvan hocama başvurdum. Yapılan tetkikler sonucunda taşların yeniden oluştu, bunun çözümü için yeniden ameliyat olmam gerektiğini söyledi. Rıdvan hocam, kendisi tekrar ameliyat etti beni. Çok ilgilendi benimle. Titiz bir şekilde ameliyatım başarılı bir şekilde gerçekleşti. Takriben 20-25 adet arası taş mesanemden alındı. Bazıları kırılarak bazıları da direkt alındı. Şu anda hiçbir ağrım sızım yok. Sağlığım gayet yerinde. Taburcu olacağım günü bekliyorum. 9 aylık bebeğim var evde, onunla beraber olmayı hasretle bekliyorum. Yani iki günde olsa insan evini ailesini özlüyor" dedi.

"6 ay içinde 66 adet taş çıkartıldı"

Şu ana kadar 66 adet taş mesanesinden çıkartıldığını belirten Yücel, "Şubat ayından bu tarafa takriben 6 ay içerisinde 66 adet taş alındı. Bunun yarısı kadarda evde kendim düşürdüm. Bakalım bundan sonra ne olacak. Bekleyip göreceğiz" şeklinde konuştu.

"Şubat ayında mesanesinde olan taşları temizledik, 6 ay sonra kontrollere geldiğinde tekrar taş olduğunu gördük"

Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Uzmanı Dr. Rıdvan Özbek ise, "Emin Bey, şubat ayında idrar yaparken zorlanma şikayeti ile başvurmuştu. Yapılan tahliller sonucu idrar kesesinde en büyüğü 1 santimetrelik yaklaşık 40 adet mesane taşı tespit ettik. Bunlar sebebiyle de hasta idrar yapmakta zorlanıyordu. Ameliyatını oldu ve o taşların hepsi temizlendi. Altta yatan nedenler araştırıldığında hastamızda mesane boynu yüksekliği tespit ettik. Yaklaşık 6 ay sonra yapılan kontrollerde tekrardan idrar torbasında birçok sayıda taş olduğunu gözlemledik. İkinci ameliyatını da başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. Ama bundan sonra öncelikle ilaç tedavisine başlayacağız ve hastamızı sağlığına kavuşturacağız" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sağlık