Türk Kızılay ve Edirne Emniyet Müdürlüğü işbirliğinde Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla kan ve kök hücre bağışı kampanyası düzenlendi. Emniyet personelleri kan bağışında bulunurken, Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun da kan bağışında bulundu. Kan bağışının önemine dikkat çeken yetkililer, tüm vatandaşları kan bağışında bulunmaya davet etti.

Türk Kızılay ve Edirne Emniyet Müdürlüğü Lösemili Çocuklar Haftası için kan ve kök hücre bağışı kampanyası düzenledi

Türk Kızılay ve Edirne Emniyet Müdürlüğü işbirliğinde Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla kan ve kök hücre bağışı kampanyası düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü içerisinde kurulan stantlarda emniyet personelleri kan bağışı öncesi form doldurdu.

Tansiyon ve insülin testleri yapılan personeller daha sonra kan verdi.

Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun da müdürlük içerisinde kurulan Kızılay kan bağış noktasını gezerek, görevlilerden bilgi aldı.

Bilgilendirme formunu dolduran Karaburun, daha sonra Kızılay'a kan bağışında bulundu.

Karaburun, kanın devamlı bir ihtiyaç olduğunu belirtti.

Müdürlük personelleri tarafından kan ve kök hücre bağışında bulunulduğunu dile getiren Karaburun, şunları kaydetti:

"Kan devamlı bir ihtiyaç ve bağışın dışında başka hiçbir şekilde yeri doldurulamayan bir ihtiyaç. Bizde Edirne Emniyet teşkilatı olarak, kanımızla, canımız, kök hücremizle ve 24 saat mesaimizle halkımızın hizmetindeyiz. Kan bağışında bulunarak destek veren tüm personelimize teşekkür ederim."

Edirne Kızılay ekip doktoru Erhan Aksoy da LÖSEV farkındalık haftası kapsamında emniyet personellerin kan bağışının yanı sıra kök hücre bağışında da bulunduğunu belirtti.

Kan bağışının önemine dikkat çeken Aksoy, tüm vatandaşları kan bağışında bulunmaya davet etti.