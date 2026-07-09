Aşırı Sıcaklar Kadınları Neden Daha Çok Etkiliyor? Uzmanlardan Uyarılar

"Kendimi bunalmış, sinirli, başım dönmüş, şişkin, bitkin hissediyorum."

Haziran ayındaki rekor kıran sıcaklardan henüz yeni kurtulan ve daha sıcak havaya hazırlanan kadınların BBC'ye gönderdiği yorumlarda sıkça geçen kelimeler bunlar.

Aşırı sıcaklar herkesi etkileyebilir. Ancak BBC'ye konuşan ve kadın sağlığı konusunda uzman bir NHS (İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi) pratisyen hekimi olan Dr. Nighat Arif, sıcak hava dalgalarının kadınların kardiyovasküler sistemleri için bir "stres testi" olduğunu ve onları erkeklerden daha fazla etkilediğini söyledi.

UCL Küresel Sağlık Enstitüsü'nde görevli akademisyen halk sağlığı danışmanı Dr. Cat Pinho-Gomes, daha fazla kanıta ihtiyaç duyulmasına rağmen, kadınların sıcak hava dalgasına bağlı ölümlere erkeklerden biraz daha yatkın olabileceğini belirtti.

İklim değişikliği İngiltere'ye giderek daha yoğun ve sık sıcak hava dalgaları getirirken, uzmanlar kadınlar için riskler konusunda daha iyi farkındalık yaratılması ve onları korumaya yönelik daha hedefli çabalar gösterilmesi çağrısı yapıyor.

Hormon seviyeleri ve vücudun ısıya verdiği tepki

Dr. Arif'e göre, biyolojik olarak bu durumun iki nedeni var: Kadınların hormon seviyelerinin doğal olarak yükselip alçalması ve vücutlarının ısıya verdiği tepkinin erkeklerden farklı olması.

Bu 2025 tarihli çalışma da dahil olmak üzere araştırmalar, kadınların daha az ter ürettiğini ve daha yüksek bir vücut sıcaklığında terlemeye başladığını gösteriyor.

Bu durum, fazla ısıyı hızla atmamızı engeller ve vücudumuzun ne zaman yük altında olduğunu anlamamızı zorlaştırır. Çünkü cildimizde veya kıyafetlerimizde ne kadar ter olduğunu göremiyoruz.

Aynı araştırma, kadınların erkeklere göre daha yüksek vücut ısısına ve vücut yağ oranına sahip olduğunu, bunun da ek bir yalıtım katmanı görevi gördüğünü ortaya koydu.

Şimdi bunu, Dr. Arif'e göre zaten beynimizin sıcaklık düzenleme sistemlerini "dengesizleştiren" kadın hormonlarının doğal dalgalanmalarıyla birleştirin.

Östrojen ve progesteron seviyelerimiz en belirgin şekilde adet döngüsü; perimenopoz, menopoz, gebelik ve emzirme dönemlerinde değişir. Bu da vücut sıcaklığınızı düzenleme yeteneğinizi azaltabilir.

Bütün bunlar, özellikle sıcak havalarda, kardiyovasküler sistemimiz için oldukça zorlayıcı.

'Bizi daha fazla riske atan tek şey biyoloji değil'

Sıcak hava dalgalarıyla ilişkili ölümlerde cinsiyet farklılıklarını inceleyen bir araştırmanın ortak yazarı Dr. Pinho-Gomes ise "Ancak bizi daha fazla riske atan tek şey biyoloji değil" diyor.

Ona göre, sosyoekonomik koşullarımız - örneğin düşük ücretli olmak veya sevdiklerimize bakmakla yükümlü kişi olmak - sıcak havalarda kendimize ne kadar iyi bakabileceğimiz üzerinde daha da büyük bir etkiye sahip olabilir.

Dr. Pinho-Gomes, "Yaş da bir diğer faktör. Yaşınız ne kadar büyükse, sıcağa karşı o kadar savunmasız olursunuz ve kadınlar ortalama olarak erkeklerden daha uzun yaşadığı için sağlık sorunları yaşama riski daha yüksektir" diyor.

Yaşlı insanlar ayrıca bunamaya daha yatkın. Bu da susuzluğu algılama yeteneğini sınırlayabilir veya kan basıncını düşürmek için kullanılan diüretiklere ihtiyaç duyulan durumları belirleyebilir.

Dr. Pinho-Gomes, "Bunların her ikisi de kişiyi ısı stresine daha fazla maruz bırakabilir" diyor.

Adet döneminiz daha rahatsız edici geçebilir

Dr. Arif'e göre, adet döngünüz boyunca hormon seviyeleriniz düşüp yükseldikçe, ısıya karşı hassasiyetiniz de değişir.

Progesteron seviyesi adet döngünüzün ikinci yarısında, adetiniz başlamadan önce yükselir.

Dr. Arif, "Bu durum vücut ısısını artırarak, zaten sıcak olan vücut ısısındaki rahatsızlığı daha da yükseltebilir" diyor.

Ardından adet dönemi başlar ve vücut ısısını düzenleyen hormon olan östrojen en düşük seviyesine iner, bu da kalbinizin soğuması için daha fazla baskı oluşturur.

Kuzey Londra'da yaşayan ve Haziran ayı sonlarındaki sıcak hava dalgası sırasında regl olan Michaela Finn, "Normal miktarda kanama yaşadım ama yorgunluk, baş dönmesi, kaygı ve uykusuz gecelerde büyük bir artış fark ettim" diyor ve ekliyor:

"İş yerindeki vardiyalarım da aynı günlere denk geldi. Sabah duş alırken kendimi halsiz hissettim. Gerçekçi olmak zorunda kaldım ve işe gelemeyeceğimi bildirdim. Vücudum tamamen bitkin, ağrıyor ve kramp giriyordu."

Güney Londra'dan 27 yaşındaki Charlie Paddock da "neredeyse iki kez bayıldığını ve sıcak hava dalgalarının inanılmaz olduğunu" söylerken, 26 yaşındaki Jess Allingham ise "normalden çok daha fazla bitkin" olduğunu ve "tam bir beyin sisi" yaşadığını belirtti.

Dr. Arif, adet döneminde kan kaybettiğinizde demir de kaybettiğinizi ve bunun uykunuzu etkileyebileceğini vurguladı:

"Araştırmalar şunu gösteriyor: Özellikle yoğun adet kanaması yaşayan kadınlarda görülen düşük demir seviyesi, oksijen iletimini de etkileyerek kardiyovasküler sistemlerimize daha fazla yük bindiriyor".

Menopoz dönemindeki kadınlarda gece terlemeleri artabilir

Doktor Arif'e göre, östrojen seviyesinin düşmesi nedeniyle menopoz öncesi ve menopoz dönemindeki kadınlarda sıcak basmaları ve gece terlemeleri yaygın.

Aynı durum, hormon duyarlı kanserleri ve endometriozis ve poliendokrin metabolik yumurtalık sendromu gibi önemli jinekolojik rahatsızlıkları tedavi etmek için kullanılan kimyasal veya cerrahi menopoza alınan kadınlar için de geçerli olabilir.

Doktor Arif, sıcak hava dalgası sırasında daha sık ve şiddetli sıcak basmaları ve gece terlemeleri yaşayabileceğinizi söylüyor.

İklim değişikliğinin menopoz üzerindeki etkisine dair bir araştırmaya göre, bu durum küresel ısınma ile daha da kötüleşebilir.

Cheshire'dan 57 yaşındaki Hilary Serif, Haziran ayındaki sıcak hava dalgası sırasında yaşadığı sıcak basmaları için "Öözellikle geceleri gerçekten korkunç" dedi ve ekledi:

"Uykuya dalmışken birdenbire, hiç beklemediğiniz bir anda, bir anda vuruyor. Zaten ateşiniz yükseliyor, hiç rahatlama olmuyor. Sanki iki kat darbe yemiş gibisiniz. Eski usul hormon replasman tedavisi çok yardımcı oluyor ama durumu kontrol altına almıyor."

Kettering'den 41 yaşındaki ve menopoza yakın dönemde olan Dr. Rosaline West, sıcak hava dalgasına dayanmanın "sadece hayatta kalmakla ilgili" olduğunu söyledi:

"Sürekli iç çamaşırlarımı değiştiriyordum ve sonunda arkadaşımla birlikte o terleme ve rahatsızlık yüzünden sütyen kullanmaktan tamamen vazgeçtik."

Hamilelik sizi ısı stresine daha yatkın hale getirebilir

Bu yılın başlarında Lancet'te yayınlanan bir araştırmaya göre, hamile kadınlar artan metabolik ısı ve sıvı ihtiyaçları nedeniyle vücut ısılarını düzenlemekte daha fazla zorlanıyor ve bu da onları ısı stresine daha yatkın hale getirebiliyor.

Hormonlar devreye giriyor.

Aynı çalışma, gebeliğin başından ortasına kadar olan dönemde progesteron seviyelerindeki dalgalanmaların vücut ısısını artırabileceğini gösteriyor. Daha sonra, gebeliğin ilerleyen dönemlerinde östrojenle birlikte yükselerek vücut ısısını tekrar düşürüyor.

Vücut ölçüleriniz de fark yaratıyor. Dr. Arif, "Açıkçası, ne kadar büyük olursanız vücudunuz üzerindeki kardiyovasküler yük o kadar artar çünkü içinizde bir insan taşıyorsunuz" diyor.

Araştırmaya göre, özellikle yüksek riskli gebeliklerde, ısı stresi anne ve çocuk için olumsuz sonuç olasılığını artırabiliyor.

35 yaşındaki Jess Bloom, Temmuz ayının sonunda bir bebek bekliyor. "Yazın ortasında hamileliğin son dönemlerinde olmak cehennem gibi, kelimenin tam anlamıyla cehennem" diyor.

Mutfak zemininde uyumayı ve her gece soğuk banyo yapmayı denemiş.

"Bazen yanımda bir Mars dondurması da olurdu" diye ekliyor.

Isı bitkinliği ve ısı çarpmasının belirtileri

Isıya maruz kalmanın etkileri üzerine yapılan kapsamlı çalışmalarda, bunun özellikle kadınlarda, kardiyovasküler hastalık ve ölüm riskini artırdığı ortaya çıktı.

Sıcak hava dalgaları sırasında, kalbimize binen ek yük kan basıncımızın düşmesine neden olabilir.

Bu durum, terleme yoluyla kaybedilen sıvı ve tuzla birleştiğinde ısı bitkinliğine yol açabilir.

Kan basıncı çok düşerse, kalp krizi riski de artar.

Dr. Arif şu tavsiyelerde bulunuyor:

"Sıcak bitkinliği ve sıcak çarpmasının belirtilerini bilin...Bol sıvı tüketin. Vantilatörlerinizi, soğutucu cihazlarınızı yanınızda bulundurun. Egzersizinizi gün doğmadan önce veya gün batımından sonra yapın. Güneş kremi kullanın, adet döngünüzü takip edin.

"Sıcağı, kardiyovasküler bir stres testi gibi düşünün. Yavaşlayın, vücudunuza iyi bakın."

Dr. Arif, ayrıca işverenlere de, meslektaşlarını ve politika yapıcıları, kadınların sıcak havaya karşı hassasiyeti konusunda "daha fazla dikkat etme" çağrısı yapıyor.

Dr. Pinho-Gomes de aynı fikirde:

"Karar masasında, güç ve nüfuz sahibi pozisyonlarda, kadınların ihtiyaçlarının erkeklerden daha çok olduğunun farkında olacak daha fazla kadına ihtiyacımız var."

Dr. Arif ise "Bu sadece kadınların sorunu değil" diyor ve eklyor:

"Bu toplumsal bir sorun. Eğer kadınlar için doğru olanı yaparsak, herkes için doğru olanı yapmış oluruz."

Bu haber Alix Hattenstone ve Mary Litchfield'ın katkılarıyla hazırlandı.

Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .