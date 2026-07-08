ABD Başkanı Trump, NATO Zirvesi sonrası açıklamalarda bulunuyor: Erdoğan'a teşekkür ederim

Tarihi NATO Zirvesi'nin tamamlanmasıyla birlikte Beştepe'den dünyaya seslenen ABD Başkanı Donald Trump, düzenlediği basın toplantısına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ederek başladı.

"ERDOĞAN ÇOK GÜÇLÜ BİR LİDER"

Konuşmasının ilk dakikalarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duyduğu saygıyı dile getiren Trump, "Erdoğan çok güçlü bir lider. Gördüğümüz her şey çok güzeldi. Erdoğan'a teşekkürler." ifadelerini kullandı.

"ÜLKESİNİ OLDUKÇA İYİ YÖNETİYOR"

Sözlerini Türkiye'nin askeri gücü ve misafirperverliği üzerinden sürdüren ABD Başkanı Donald Trump, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye'de Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etmek istiyorum. Kendisi büyük bir insan, büyük bir lider. Uzun süredir dostum. Oldukça güçlü bir kişilik. Çok başarılı ve ülkesini oldukça iyi yönetiyor. Askerî açıdan da oldukça güçlü bir ülke yönetiyor. İnsanlar bunu zaman zaman göz ardı ediyorlar ama gerçekten çok iyi bir iş çıkarıyor."

"TÜRKİYE HARİKA BİR İŞ ÇIKARDI"

Ankara'ya ayak bastıkları andan itibaren karşılaştıkları atmosferden son derece etkilendiğini belirten Trump, Türkiye'de yapılan ev sahipliğine dair memnuniyetini şu sözlerle aktardı:

"Uçaktan indiğimiz andan itibaren havalimanını gördük. Gerçekten çok güzeldi. Bizim zirvemiz için yeni bir terminal inşa ettiler. Her şey çok güzeldi. Bu yüzden Erdoğan'a çok teşekkür ediyorum. Türkiye'de harika bir iş çıkardı."

"İRAN'IN ASKERİ KAPASİTESİNİ İMHA ETTİK"

Açıklamasında İran'la yapılan saldırıya da değinen Trump, "İran'da yapılması gerekeni yaptık. İlk dönemimde olduğu gibi, geçtiğimiz 18 ay içerisinde de Amerika Birleşik Devletleri tarihî bir çabayla savunma harcamalarını artırmaya yönelik adımlar attı. Bunu, dünyada başka hiçbir ülkede bulunmayan ekipmanlara sahip olmak için yaptık. İran'a baktığınız zaman, askerî kapasitelerini birkaç hafta içerisinde ortadan kaldırdık. Yüzlerce gemileri vardı; şimdi hepsi denizin dibinde. Yüzlerce uçakları ortadan kaldırıldı. Havalimanlarındaki pistler, radarlar ve diğer unsurlar imha edildi. Liderleri de aynı şekilde etkisiz hâle getirildi. Şu anda savaşma kabiliyetleri son derece düşük. Ellerinde çok az sayıda füze kaldı. Füze fırlatıcılarının da büyük bölümü yeniden imha edildi." ifadelerini kullandı.

"DÜNYANIN EN GÜÇLÜ ORDUSUNA SAHİBİZ"

Trump sözlerinin devamında şu ifadeleri kullandı:

"Biz dünyanın en güçlü ordusuna sahibiz. Bu açık ara böyledir; buna yaklaşabilen başka bir ülke yoktur ve herkes bunu kabul ediyor. Dünyanın en güçlü ordusuna sahibiz ve artık bize ülke olarak yeniden saygı duyuyorlar. İki yıl önce böyle değildi. Bize gülüyorlardı. NATO bize gülüyordu, herkes bize gülüyordu. Ama artık kimse gülmüyor. Artık ortada bir kahkaha duymuyorsunuz. Bu yıl ordumuz ve askerlerimiz için rekor düzeyde, 1 trilyon dolarlık yatırım yaptık. Önümüzdeki dönemde de büyük miktarda yatırım yapılacak. Bu kaynakların tamamı en iyi ekipmanlara harcanıyor."