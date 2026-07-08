Fenerbahçe, Admira Wacker'i çok farklı geçti
Fenerbahçe, Avusturya'daki yeni sezon hazırlıkları kapsamında özel maçta Admira Wacker'i 5-0 mağlup etti.
Fenerbahçe, Avusturya'daki yeni sezon hazırlıkları kapsamındaki ilk hazırlık maçında Admira Wacker ile karşı karşıya geldi. Raiffeisen Arena'da oynanan mücadeleyi Fenerbahçe, 5-0'lık skorla kazandı.
FENERBAHÇE GOL OLDU YAĞDI
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Cengiz Ünder, 42. dakikada Milan Skriniar, 60. dakikada Fred, 70. dakikada Benjamin Glitia (K.K) ve 74. dakikada Rodrigo Becao kaydetti.
SIRADAKİ RAKİP POGON
Sarı-lacivertliler, hazırlık kampının ikinci maçında 11 Temmuz Cumartesi günü Polonya temsilcisi Pogon Szczecin, 14 Temmuz Salı günü de Avusturya ekibi LASK ile hazırlık maçında karşılaşacak. Kanarya'nın Avusturya kampı 14 Temmuz'da sona erecek.