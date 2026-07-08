Haberler

Fenerbahçe, Admira Wacker'i çok farklı geçti

Fenerbahçe, Admira Wacker'i çok farklı geçti Haber Videosunu İzle
Fenerbahçe, Admira Wacker'i çok farklı geçti
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe, Avusturya'daki yeni sezon hazırlıkları kapsamında özel maçta Admira Wacker'i 5-0 mağlup etti.

Fenerbahçe, Avusturya'daki yeni sezon hazırlıkları kapsamındaki ilk hazırlık maçında Admira Wacker ile karşı karşıya geldi. Raiffeisen Arena'da oynanan mücadeleyi Fenerbahçe, 5-0'lık skorla kazandı.

FENERBAHÇE GOL OLDU YAĞDI

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Cengiz Ünder, 42. dakikada Milan Skriniar, 60. dakikada Fred, 70. dakikada Benjamin Glitia (K.K) ve 74. dakikada Rodrigo Becao kaydetti.

SIRADAKİ RAKİP POGON

Sarı-lacivertliler, hazırlık kampının ikinci maçında 11 Temmuz Cumartesi günü Polonya temsilcisi Pogon Szczecin, 14 Temmuz Salı günü de Avusturya ekibi LASK ile hazırlık maçında karşılaşacak. Kanarya'nın Avusturya kampı 14 Temmuz'da sona erecek. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Netanyahu ve Miçotakis'in F-35 sözlerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yanıt

Netanyahu ve Miçotakis'e net yanıt: Benim dünyamda yeri yok
Cumhurbaşkanı Erdoğan anlattı! Liderler karşılamada yeniçerileri görünce...

Erdoğan anlattı! Liderler karşılamada yeniçerileri görünce...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

NATO Zirvesine damga vuran lezzetler Şef Hüseyin Okatan'ın elinden çıktı

NATO Zirvesine damga vuran lezzetler onun elinden çıktı
Trump'tan diplomasi tarihine geçecek gaf! Öyle bir ülkeye 'İslam Cumhuriyeti' dedi ki...

Tarihe geçecek gaf! Öyle bir ülkeye "İslam Cumhuriyeti" dedi ki...
Ece İrtem'in ölüm nedeni belli oldu

Ece İrtem'in ölüm nedeni belli oldu
Çankaya Köşkü'ndeki lider eşleri buluşmasına 2 isim damga vurdu

Lider eşleri buluşmasında tüm gözler ikisinin üzerindeydi

NATO Genel Sekreteri Rutte: 2027'de zirveye Arnavutluk ev sahipliği yapacak

NATO'nun 1 numaralı ismi açıkladı! Zirve seneye o ülkede
Erdoğan'dan Meloni'ye: AB ile son pürüzleri kaldıralım

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Meloni'ye 'AB üyeliği' mesajı
Güney Kore First Lady'sinden Emine Erdoğan'a unutulmaz jest

Güney Kore First Lady'sinin jesti Emine Erdoğan'ı mest etti