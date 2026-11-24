Beşiktaş'ta lodos çam ağacını devirdi! Telefonla konuşan adam ölümden saniyelerle kurtulduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul Beşiktaş'ta Levent Mahallesi Fulyalı Sokak'ta lodos nedeniyle devrilen çam ağacı park halindeki aracın üzerine düştü. Cep telefonuyla konuşarak kaldırımda yürüyen bir kişi, gürültüyü duyunca iş merkezinin girişine kaçarak ağacın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Araçta hasar oluşan olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.
- İstanbul Beşiktaş'ta Levent Mahallesi Fulyalı Sokak'ta lodos nedeniyle devrilen çam ağacı, park halindeki bir aracın üzerine düştü ve araçta hasar oluştu.
- Olay sırasında yoldan geçen bir kişi, ağacın altında kalmaktan son anda kurtuldu.
- Olay anı güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.
Beşiktaş'ta lodos nedeniyle devrilen çam ağacı, park halindeki bir aracın üzerine düştü. Ağacın devrildiği sırada yoldan geçen 1 kişi ölümden son anda kurtuldu. Araçta hasar meydana gelirken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
LEVENT'TE LODOS ÇAM AĞACINI DEVİRDİ
Olay, Levent Mahallesi Fulyalı Sokak'ta dün saat 14.30'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İstanbul'da etkili olan lodos nedeniyle çam ağacı park halindeki aracın üzerine devrildi. Bu sırada yoldan geçen bir kişi, ağacın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Ağacın üzerine devrildiği araçta hasar meydana gelirken, olay anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
TELEFONLA KONUŞURKEN GÜRÜLTÜYÜ DUYDU, SANİYELERLE KAÇTI
Görüntülerde ağacın büyük bir gürültüyle devrildiği anlar görülüyor. Bu sırada cep telefonuyla konuşarak yürüyen 1 kişi, gürültüyü duyarak ağaca doğru bakıyor. Ağacın devrildiğini gören kişi saniyelerle yürüdüğü kaldırımdan iş merkezinin girişine doğru kaçıyor. Görüntülerde ağacın üzerine devrildiği araçta meydana gelen hasar da görülüyor.