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Beşiktaş'ta lodos nedeniyle devrilen çam ağacı, park halindeki bir aracın üzerine düştü. Ağacın devrildiği sırada yoldan geçen 1 kişi ölümden son anda kurtuldu. Araçta hasar meydana gelirken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

LEVENT'TE LODOS ÇAM AĞACINI DEVİRDİ

Olay, Levent Mahallesi Fulyalı Sokak'ta dün saat 14.30'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İstanbul'da etkili olan lodos nedeniyle çam ağacı park halindeki aracın üzerine devrildi. Bu sırada yoldan geçen bir kişi, ağacın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Ağacın üzerine devrildiği araçta hasar meydana gelirken, olay anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

TELEFONLA KONUŞURKEN GÜRÜLTÜYÜ DUYDU, SANİYELERLE KAÇTI

Görüntülerde ağacın büyük bir gürültüyle devrildiği anlar görülüyor. Bu sırada cep telefonuyla konuşarak yürüyen 1 kişi, gürültüyü duyarak ağaca doğru bakıyor. Ağacın devrildiğini gören kişi saniyelerle yürüdüğü kaldırımdan iş merkezinin girişine doğru kaçıyor. Görüntülerde ağacın üzerine devrildiği araçta meydana gelen hasar da görülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı