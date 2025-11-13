Milyonlarca kadına ulaşan mesaj: Ekim ayına meme kanseri farkındalığı damga vurdu

Ekim ayında sağlık sektörünün medya gündemine, Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında yürütülen iletişim çalışmaları damga vurdu. Habermetre analizine göre, Acıbadem Sağlık Grubu, Liv Hospital, Medical Park Hastaneler Grubu, Medicana Sağlık Grubu, Medipol Sağlık Grubu ve Memorial Sağlık Grubu'nun liderlik rekabeti, dijital medyaya da güçlü biçimde yansıdı.

Altı özel sağlık grubu, ay boyunca 228 farklı basın bülteni ve 21 özel haber dosyasıyla toplam 18 bin 942 haber yansıması ve 549 milyon erişim elde etti.

BASIN BÜLTENLERİNE, "MEME KANSERİ FARKINDALIK AYI" DAMGASI

Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı (IARC) verilerine göre, meme kanseri dünya genelinde kadınlarda en sık görülen ve en ölümcül kanser türü konumunda. Ekim ayı ise, bu hastalığa dikkat çekmek amacıyla tüm dünyada "Meme Kanseri Farkındalık Ayı" olarak kabul ediliyor.

Habermetre analizine göre, Türk sağlık sektörünün önde gelen altı özel sağlık grubunun ekim ayı iletişim çalışmalarında da bu farkındalık teması belirgin biçimde öne çıktı. Ay boyunca servis edilen basın bültenlerinin yüzde 24'ü (55 adet), meme kanseri konusunda uzman görüşleri, hasta hikâyeleri ve farkındalık etkinliklerine yer verdi.

Meme Kanseri ile ilgili basın bültenleri dağılımı:

Medicana Sağlık Grubu: 23 bülten

Acıbadem Sağlık Grubu: 13 bülten

Memorial Sağlık Grubu: 11 bülten

Medical Park Hastaneler Grubu: 5 bülten

Liv Hospital: 2 bülten

Medipol Sağlık Grubu: 1 bülten

Haber adedine göre en yüksek sayıya ulaşan ilk üç basın bülteni şunlar oldu:

1. Acıbadem Kartal Hastanesi & Kartal Belediyesi – "Meme Kanseri Farkındalık Ayı" etkinliği

2. Medicana Çeşme Tıp Merkezi – "Sağlığa Pembe Adımlar Atıyoruz" etkinliği

3. Acıbadem Maslak – "Meme Kanserine Karşı Her Raunda Hazırız" etkinliği

Erişim sayısına göre öne çıkanlar ise:

1. Memorial Sağlık Grubu – Caddebostan Sahilinde "Pembe Yürüyüş"

2. Acıbadem Adana Hastanesi & Pembe İzler Derneği – "Hayat Güzel Sergisi"

3. Medicana Zincirlikuyu Hastanesi Tıbbi Onkoloji Bölümü – Doç. Dr. Nalan Akgül Babacan: "Meme Kanserinde Beslenme ve Yaşam Tarzının Önemi"

ÖZEL GÜN İLETİŞİMİNDE 16 FARKLI KONU

Meme Kanseri Farkındalık Ayı'nın basın bülteni iletişim çalışmalarında, lider olduğu bu dönemde toplam 16 farklı özel güne ait basın bültenleri servis edildi:

1 Ekim: Dünya Yaşlılar Günü

1-7 Ekim: Emzirme ve Doğum Haftası

Dünya Disleksi Günü

9 Ekim: Dünya Görme Günü

10 Ekim: Dünya Ruh Sağlığı Günü

12 Ekim: Dünya Artrit Günü

15 Ekim: Dünya El Yıkama Günü

15 Ekim: Dünya Meme Sağlığı Günü

16 Ekim: Dünya Gıda Günü

18 Ekim: Dünya Menopoz Günü

20 Ekim: Dünya Osteoporoz Günü

21 Ekim: Küresel İyot Eksikliği Bozukluklarını Önleme Günü

29 Ekim: Cumhuriyet Bayramı

29 Ekim: Dünya İnme Günü

2-8 Kasım: Lösemili Çocuklar Haftası

Bu dönemde, Medipol Sağlık Grubu 10 farklı güne ait basın bülteni servis ederek ilk sırada yer aldı. Memorial Sağlık Grubu 8 farklı güne ait bülten ile ikinci, Liv Hospital ise 5 farklı güne ait bülten ile üçüncü oldu.

UZMANDAN DUYMAK HER ZAMAN GÜVEN VERİYOR

Habermetre analizine göre, bu dönemde servis edilen basın bültenleri ile ilgili haber yansımalarının yüzde 75'i, alanında uzman doktorların hastalıklarla ilgili bilgi ve tedavi yöntemlerini paylaştığı Uzman İletişimi şeklinde gerçekleşti.

Yansımalarla ilgili diğer basın bülteni kategorileri:

Etkinlik / Seminer / Toplantı: yüzde 18

Başarılı geçen hasta operasyonlarını anlatan basın bültenleri: yüzde 5

Yeni hastane açılışları veya renovasyonları içeren iletişim çalışmaları: yüzde 2

Analize göre, 42 farklı Tıbbi Birim'den 172 farklı uzman basın bültenlerine konu oldu. Bu yansımalar 14.073 adet habere ve 373 milyon erişime ulaştı.

Uzman İletişimi içeren basın bülteni yansımaları, tıbbi birim bazında değerlendirildiğinde en çok haber yansıması alan birimler şunlar oldu:

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Ortopedi ve Travmatoloji

Genel Cerrahi

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Nöroloji

Göğüs Hastalıkları

Psikoloji

Gastroenteroloji

Beslenme & Diyet

İç Hastalıkları

SAĞLIK GRUPLARI, EKİM AYINDA KAMUOYUNA 61 NOKTADAN SESLENDİ

Habermetre analizine göre, altı özel sağlık grubu ekim ayında medya iletişiminde 61 farklı hastane aracılığıyla kamuoyuna seslendi. Toplumsal farkındalık odaklı iletişim çalışmaları, hem haber adedi hem de erişim açısından yüksek görünürlük sağladı.

Haber adedine göre en çok yansıma alan ilk 10 hastane:

Medicana International İzmir Hastanesi

Medipol Mega Üniversite Hastanesi

Acıbadem Kartal Hastanesi

Medicana Bursa Hastanesi

Memorial Antalya Hastanesi

Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi

Liv Hospital Samsun Hastanesi

Acıbadem Üniversitesi Atakent Hastanesi

Medicana Konya Hastanesi

Memorial Göztepe Hastanesi

Erişim sayısına göre öne çıkan ilk 10 hastane:

Medipol Mega Üniversite Hastanesi

Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi

Memorial Göztepe Hastanesi

Medipol Bahçelievler Hastanesi

Medicana International İzmir Hastanesi

Medipol Üniversitesi Çamlıca Hastanesi

Liv Hospital Samsun Hastanesi

Medicana Bursa Hastanesi

Medicana Zincirlikuyu Hastanesi

Acıbadem Adana Hastanesi

Habermetre'nin analizine göre, bu tablo özel sağlık gruplarının yalnızca tıbbi hizmetlerde değil, kamuoyuyla etkin iletişim kurma konusunda da güçlü bir network oluşturduğunu gösteriyor. Sağlık sektörüne özel bu analiz, iletişim çalışmalarının toplumsal farkındalık üzerindeki etkisini de ortaya koyuyor.