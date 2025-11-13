Milyonlarca kadına ulaşan mesaj: Ekim ayına meme kanseri farkındalığı damga vurdu
Dijital medya mecrasında analiz ve ölçümleme yapan Habermetre, Türkiye'nin önde gelen özel sağlık gruplarının ekim ayı iletişim çalışmalarını inceledi. Sağlık hizmetlerindeki standartlarını, iletişim çalışmalarına da yansıtan öncü markalar, meme kanserinden kalp hastalıklarına kadar birçok hayati konuda kamuoyuna ışık tuttu.
- Altı özel sağlık grubu Ekim ayında meme kanseri farkındalığı kapsamında 18 bin 942 haber yansıması ve 549 milyon erişim elde etti.
- Meme kanseri dünya genelinde kadınlarda en sık görülen ve en ölümcül kanser türüdür.
- Ekim ayı tüm dünyada Meme Kanseri Farkındalık Ayı olarak kabul edilmektedir.
Ekim ayında sağlık sektörünün medya gündemine, Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında yürütülen iletişim çalışmaları damga vurdu. Habermetre analizine göre, Acıbadem Sağlık Grubu, Liv Hospital, Medical Park Hastaneler Grubu, Medicana Sağlık Grubu, Medipol Sağlık Grubu ve Memorial Sağlık Grubu'nun liderlik rekabeti, dijital medyaya da güçlü biçimde yansıdı.
Altı özel sağlık grubu, ay boyunca 228 farklı basın bülteni ve 21 özel haber dosyasıyla toplam 18 bin 942 haber yansıması ve 549 milyon erişim elde etti.
BASIN BÜLTENLERİNE, "MEME KANSERİ FARKINDALIK AYI" DAMGASI
Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı (IARC) verilerine göre, meme kanseri dünya genelinde kadınlarda en sık görülen ve en ölümcül kanser türü konumunda. Ekim ayı ise, bu hastalığa dikkat çekmek amacıyla tüm dünyada "Meme Kanseri Farkındalık Ayı" olarak kabul ediliyor.
Habermetre analizine göre, Türk sağlık sektörünün önde gelen altı özel sağlık grubunun ekim ayı iletişim çalışmalarında da bu farkındalık teması belirgin biçimde öne çıktı. Ay boyunca servis edilen basın bültenlerinin yüzde 24'ü (55 adet), meme kanseri konusunda uzman görüşleri, hasta hikâyeleri ve farkındalık etkinliklerine yer verdi.
Meme Kanseri ile ilgili basın bültenleri dağılımı:
- Medicana Sağlık Grubu: 23 bülten
- Acıbadem Sağlık Grubu: 13 bülten
- Memorial Sağlık Grubu: 11 bülten
- Medical Park Hastaneler Grubu: 5 bülten
- Liv Hospital: 2 bülten
- Medipol Sağlık Grubu: 1 bülten
Haber adedine göre en yüksek sayıya ulaşan ilk üç basın bülteni şunlar oldu:
1. Acıbadem Kartal Hastanesi & Kartal Belediyesi – "Meme Kanseri Farkındalık Ayı" etkinliği
2. Medicana Çeşme Tıp Merkezi – "Sağlığa Pembe Adımlar Atıyoruz" etkinliği
3. Acıbadem Maslak – "Meme Kanserine Karşı Her Raunda Hazırız" etkinliği
Erişim sayısına göre öne çıkanlar ise:
1. Memorial Sağlık Grubu – Caddebostan Sahilinde "Pembe Yürüyüş"
2. Acıbadem Adana Hastanesi & Pembe İzler Derneği – "Hayat Güzel Sergisi"
3. Medicana Zincirlikuyu Hastanesi Tıbbi Onkoloji Bölümü – Doç. Dr. Nalan Akgül Babacan: "Meme Kanserinde Beslenme ve Yaşam Tarzının Önemi"
ÖZEL GÜN İLETİŞİMİNDE 16 FARKLI KONU
Meme Kanseri Farkındalık Ayı'nın basın bülteni iletişim çalışmalarında, lider olduğu bu dönemde toplam 16 farklı özel güne ait basın bültenleri servis edildi:
- 1 Ekim: Dünya Yaşlılar Günü
- 1-7 Ekim: Emzirme ve Doğum Haftası
- Dünya Disleksi Günü
- 9 Ekim: Dünya Görme Günü
- 10 Ekim: Dünya Ruh Sağlığı Günü
- 12 Ekim: Dünya Artrit Günü
- 15 Ekim: Dünya El Yıkama Günü
- 15 Ekim: Dünya Meme Sağlığı Günü
- 16 Ekim: Dünya Gıda Günü
- 18 Ekim: Dünya Menopoz Günü
- 20 Ekim: Dünya Osteoporoz Günü
- 21 Ekim: Küresel İyot Eksikliği Bozukluklarını Önleme Günü
- 29 Ekim: Cumhuriyet Bayramı
- 29 Ekim: Dünya İnme Günü
- 2-8 Kasım: Lösemili Çocuklar Haftası
Bu dönemde, Medipol Sağlık Grubu 10 farklı güne ait basın bülteni servis ederek ilk sırada yer aldı. Memorial Sağlık Grubu 8 farklı güne ait bülten ile ikinci, Liv Hospital ise 5 farklı güne ait bülten ile üçüncü oldu.
UZMANDAN DUYMAK HER ZAMAN GÜVEN VERİYOR
Habermetre analizine göre, bu dönemde servis edilen basın bültenleri ile ilgili haber yansımalarının yüzde 75'i, alanında uzman doktorların hastalıklarla ilgili bilgi ve tedavi yöntemlerini paylaştığı Uzman İletişimi şeklinde gerçekleşti.
Yansımalarla ilgili diğer basın bülteni kategorileri:
- Etkinlik / Seminer / Toplantı: yüzde 18
- Başarılı geçen hasta operasyonlarını anlatan basın bültenleri: yüzde 5
- Yeni hastane açılışları veya renovasyonları içeren iletişim çalışmaları: yüzde 2
Analize göre, 42 farklı Tıbbi Birim'den 172 farklı uzman basın bültenlerine konu oldu. Bu yansımalar 14.073 adet habere ve 373 milyon erişime ulaştı.
Uzman İletişimi içeren basın bülteni yansımaları, tıbbi birim bazında değerlendirildiğinde en çok haber yansıması alan birimler şunlar oldu:
- Kadın Hastalıkları ve Doğum
- Ortopedi ve Travmatoloji
- Genel Cerrahi
- Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
- Nöroloji
- Göğüs Hastalıkları
- Psikoloji
- Gastroenteroloji
- Beslenme & Diyet
- İç Hastalıkları
SAĞLIK GRUPLARI, EKİM AYINDA KAMUOYUNA 61 NOKTADAN SESLENDİ
Habermetre analizine göre, altı özel sağlık grubu ekim ayında medya iletişiminde 61 farklı hastane aracılığıyla kamuoyuna seslendi. Toplumsal farkındalık odaklı iletişim çalışmaları, hem haber adedi hem de erişim açısından yüksek görünürlük sağladı.
Haber adedine göre en çok yansıma alan ilk 10 hastane:
- Medicana International İzmir Hastanesi
- Medipol Mega Üniversite Hastanesi
- Acıbadem Kartal Hastanesi
- Medicana Bursa Hastanesi
- Memorial Antalya Hastanesi
- Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi
- Liv Hospital Samsun Hastanesi
- Acıbadem Üniversitesi Atakent Hastanesi
- Medicana Konya Hastanesi
- Memorial Göztepe Hastanesi
Erişim sayısına göre öne çıkan ilk 10 hastane:
- Medipol Mega Üniversite Hastanesi
- Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi
- Memorial Göztepe Hastanesi
- Medipol Bahçelievler Hastanesi
- Medicana International İzmir Hastanesi
- Medipol Üniversitesi Çamlıca Hastanesi
- Liv Hospital Samsun Hastanesi
- Medicana Bursa Hastanesi
- Medicana Zincirlikuyu Hastanesi
- Acıbadem Adana Hastanesi
Habermetre'nin analizine göre, bu tablo özel sağlık gruplarının yalnızca tıbbi hizmetlerde değil, kamuoyuyla etkin iletişim kurma konusunda da güçlü bir network oluşturduğunu gösteriyor. Sağlık sektörüne özel bu analiz, iletişim çalışmalarının toplumsal farkındalık üzerindeki etkisini de ortaya koyuyor.