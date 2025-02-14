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Doç. Dr. Meryem Keçeli Başaran: Türkiye'de her 4 çocuktan 1'i fazla kilolu

Doç. Dr. Meryem Keçeli Başaran: Türkiye'de her 4 çocuktan 1'i fazla kilolu
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Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Meryem Keçeli Başaran, Haberler.com stüdyosunda Meral Karadağ'ın sunduğu 'İyileşme Burada Başlar' programına konuk oldu. Dr. Başaran, çocuklarda reflü, gaz sancısı ve karaciğer yağlanması konusunda önemli açıklamalarda bulundu.

Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Meryem Keçeli Başaran, Haberler.com'da çocuklarda sık görülen sindirim sorunlarını anlattı. Doğumsal hastalıklardan gaz sancısına, karaciğer yağlanmasından reflüye kadar önemli bilgiler veren uzman isim, özellikle beslenme düzeni konusuna dikkat çekti.

"DOĞUMSAL HASTALIKLAR BİZE BAŞVURULARIN ÇOK AZ KISMINI OLUŞTURMAKTADIR"

Dr. Meryem Keçeli Başaran, çocuklarda sindirim sistemi problemlerinin genellikle sonradan geliştiğini belirterek, "Doğumsal hastalıklar bize başvuruların çok az kısmını oluşturmaktadır" dedi. Başaran, gaz probleminin anne beslenmesiyle doğrudan ilgili olduğunu da vurguladı.

"ANNE GAZ İÇEREN BİR GIDA TÜKETTİĞİNDE, BEBEĞİ DAHA GAZLI OLABİLİYOR"

Programda gaz sancılarına dikkat çeken Başaran, "Anneler bize gaz problemi nedeniyle çok sık başvurabiliyor. Anne gaz içeren bir gıda tükettiğinde, bebeği daha gazlı olabiliyor" dedi. Gaz sancılarının uzun süremesi halinde bir uzmana danışılması gerektiğini söyledi.

"TÜRKİYE'DE HER 4 ÇOCUKTAN 1'İ FAZLA KİLOLU VE KARACİĞER YAĞLANMASI GÖRÜLMEKTE"

Son yıllarda obezite oranlarının arttığına dikkat çeken Başaran, " Türkiye'de her 4 çocuktan 1'i fazla kilolu ve karaciğer yağlanması görülmekte" diyerek ebeveynleri uyardı. Fazla kilolu çocukların ayda en fazla vücut ağırlığının %10'unu kaybetmeleri gerektiğini de sözlerine ekledi.

Uzman doktor, reflü, gaz sancısı ve obezite gibi sorunların erken fark edilmesi için ebeveynlerin dikkatli olmasını ve düzenli doktor kontrolü yaptırması gerektiğini belirtti.

Haberler.com / Melis Yaşar - Sağlık
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