Beyne zarar veren 9 günlük alışkanlık! Ciddi hasarlar bırakıyor

Beyin, vücudumuzun en karışık ve en önemli organı olmasına rağmen yeteri kadar önem vermiyoruz. Bazen ciddiye almadığımız günlük alışkanlıklar, ilerisi için beynimize ciddi zararlar verebilir. Bilim adamlarının yaptıkları çalışma sonucunda, 9 alışkanlığın beyne ciddi zararlar verdiği ve bunama hastalığına yol açtığı ortaya çıktı. İşte o alışkanlıklarımız.

Televizyon Karşısında Uzun Süre Zaman Geçirmek

Tüm günü kanepe televizyon izleyerek geçirmek iyi bir fikir değil. Egzersiz yapmak yeni beyin hücreleri ürettiği için, günde en az yarım saat egzersiz yapmak sağlıklı bir beyne sahip olmak için iyi bir fikir. Egzersiz yapmak, kalp hızını artırdığı için beyne daha fazla oksijen gitmesini sağlıyor.

Abur Cubur Tüketimi

Şeker ve cips gibi abur cuburlar, orta yaşlarda diyabet ve bunun sonucu olarak bunama hastalığına yol açıyor. bunun yerine balık, zeytinyağı, ceviz gibi sağlıklı gıdaları kapsayan akdeniz diyetini tercih ederek sağlıklı bir beyne sahip olabilirsiniz.

Yalnızlık

İnsanlarla yeteri derecede iletişim kurmamak ve kronik yalnızlık, beyin için ciddi sorunlara yol açabilir. Uzun süre yalnız kalmak, beyni dinç tutan uyarıcıları zayıflattığı için kaygı bozukluğu ve depresyon hastalığına neden oluyor. Bundan sakınmak için elimizden geldiğince insanlarla her gün iletişim kurmalıyız.

Uzun süre birden fazla şeyi yapmak

Birden fazla görevin üzerine odaklanmak, parçalanmış bir zihne ve sığ düşünmeye, zayıf konsantrasyon ve hafızaya, yorgunluğa, endişeye ve strese neden olabilir ve bunların tümü zayıf beyin işlevine yol açar. Bir işi yapınca, bitirmeden diğerine geçmeyin.

Aşırı Derecede Alkol Kullanımı

Aşırı alkol tüketimi tüm vücudumuza zarar verdiği gibi beynimizde de ciddi hasarlar bırakıyor. Aşırı alkol tüketimi, hafıza ve denge kaybı gibi ciddi problemlere yol açabilir. Beyin sağlımızı korumak için, alkol kullanımında aşırıya gitmememiz gereklidir.

Tükenmişlik

Sürekli enerjinizi tüketen insanlar ile aynı ortamda olmak ve çevrenizde gerekli desteği almamanız, beyni olumsuz yönde etkileyen diğer faktörlerdir. Bu durum kronik stres, kaygı bozukluğu, mutsuzluk, olumsuz düşünme, hızlı yaşlanma, gibi ciddi sorunlara yol açar.

Yeteri Derecede B Vitamini Almamak

Yeteri derecede B vitamini alamamak, hafıza kaybı ve bunama hastalığına yol açıyor. B 12 vitamini kepekli tahıllar, meyveler, sebzeler, soya ve bakliyatlarda ve hayvan etlerinde bulunuyor. Uzmanlar, vejeteryan iseniz, B12 vitamini takviyesi almanız gerektiğini tavsiye ediyor.

Yüksek Sesle Müzik Dinlemek

Telefonunu müziğinizin kulaklıklarınızdan çok yüksek sesle geldiği konusunda uyarı veriyorsa, not alın. Duygularımız, işitme de dahil olmak üzere beyin tarafından işlenir ve kontrol edilir. Bütün akustik bilgiler beyne yansır ve burada işlenir. Bu nedenle sürekli yüksek sesli müzikle dinlemek, iç kulaktaki işitsel hücrelerimize zarar verir ve beyin ağına hiçbir bilgi gönderilmez ve sağırlık yaşarız.