Bakanlık ifşa etti: İki ilimizde vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler

Tarım Ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliğini sağlamak amacıyla yürüttüğü denetimlerin ardından hazırladığı hileli ürünler listesini güncelledi. 1 Temmuz 2025 tarihli yeni listede, tüketici sağlığını ciddi şekilde tehdit eden pek çok ürün ve firma ismi yer aldı.

PEK ÇOK ÜRÜNDE SAHTEKARLIK

Bakanlık, gıda güvenliği denetimlerinde tespit edilen uygunsuzlukları "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" ve "Taklit-Tağşiş Yapılan Gıdalar" olmak üzere iki ayrı başlık altında kamuoyuyla paylaştı. Listeye göre sahtekarlık; beyaz peynirden sucuğa, zeytinyağından bala kadar pek çok ürünü kapsadı.

İKİ İLİMİZDE VATANDAŞA AT VE EŞEK ETİ YEDİRDİLER

Listenin en dikkat çekici bulgularından biri Ankara ve Adana'daki bazı işletmelerin dana eti diye at ve eşek eti satması oldu.

Ankara / Çankaya: "Ertaş Market" isimli işletmede satılan Ata Mandıra Kasap markalı sucuğun içinde at ve eşek eti tespit edildi.

Ankara / Kızılcahamam: "Belpınar Gözdağı Yöresel Ürünler" tarafından satılan Tirvana Katukçi markalı sucuk da analizlerde at ve eşek eti içerdiği belirlendi.

Adana / Seyhan: "Nihat Ağaç" isimli işletmede dana eti olarak satılan ürünün, gerçekte at ve eşek eti olduğu ortaya çıktı.

DİĞER HİLELİ UYGULAMALAR

Bakanlığın yayımladığı listede yalnızca at ve eşek eti değil, başka şaşırtıcı içeriklere de rastlandı. Bazı firmaların:

Sucukta baş eti,

Kebapta kalp ve sakatat,

Peynirde bitkisel yağ,

Zeytinyağında farklı yağ türleriyle karışım yaptığı saptandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, bu tür ürünleri tespit eden vatandaşların derhâl 174 Alo Gıda Hattı veya mobil uygulamalar üzerinden bildirimde bulunmalarını istedi. Gıda güvenliği konusundaki denetimlerin ise kesintisiz süreceği vurgulandı.

İşte Bakanlık tarafından paylaşılan o liste;