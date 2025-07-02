Bakanlık ifşa etti: İki ilimizde vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler

Bakanlık ifşa etti: İki ilimizde vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Bakanlık ifşa etti: İki ilimizde vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler
Haber Videosu

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 1 Temmuz tarihli denetim listesine göre; Ankara ve Adana'da bazı işletmelerin dana eti diye at ve eşek eti sattığı ortaya çıktı. Sucuk, kebap ve kıyma gibi ürünlerde yapılan sahtekArlıklar kamuoyuyla paylaşıldı.

Tarım Ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliğini sağlamak amacıyla yürüttüğü denetimlerin ardından hazırladığı hileli ürünler listesini güncelledi. 1 Temmuz 2025 tarihli yeni listede, tüketici sağlığını ciddi şekilde tehdit eden pek çok ürün ve firma ismi yer aldı.

PEK ÇOK ÜRÜNDE SAHTEKARLIK

Bakanlık, gıda güvenliği denetimlerinde tespit edilen uygunsuzlukları "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" ve "Taklit-Tağşiş Yapılan Gıdalar" olmak üzere iki ayrı başlık altında kamuoyuyla paylaştı. Listeye göre sahtekarlık; beyaz peynirden sucuğa, zeytinyağından bala kadar pek çok ürünü kapsadı.

İKİ İLİMİZDE VATANDAŞA AT VE EŞEK ETİ YEDİRDİLER

Listenin en dikkat çekici bulgularından biri Ankara ve Adana'daki bazı işletmelerin dana eti diye at ve eşek eti satması oldu.

  • Ankara / Çankaya: "Ertaş Market" isimli işletmede satılan Ata Mandıra Kasap markalı sucuğun içinde at ve eşek eti tespit edildi.
  • Ankara / Kızılcahamam: "Belpınar Gözdağı Yöresel Ürünler" tarafından satılan Tirvana Katukçi markalı sucuk da analizlerde at ve eşek eti içerdiği belirlendi.
  • Adana / Seyhan: "Nihat Ağaç" isimli işletmede dana eti olarak satılan ürünün, gerçekte at ve eşek eti olduğu ortaya çıktı.

DİĞER HİLELİ UYGULAMALAR

Bakanlığın yayımladığı listede yalnızca at ve eşek eti değil, başka şaşırtıcı içeriklere de rastlandı. Bazı firmaların:

  • Sucukta baş eti,
  • Kebapta kalp ve sakatat,
  • Peynirde bitkisel yağ,
  • Zeytinyağında farklı yağ türleriyle karışım yaptığı saptandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, bu tür ürünleri tespit eden vatandaşların derhâl 174 Alo Gıda Hattı veya mobil uygulamalar üzerinden bildirimde bulunmalarını istedi. Gıda güvenliği konusundaki denetimlerin ise kesintisiz süreceği vurgulandı.

İşte Bakanlık tarafından paylaşılan o liste;

Bakanlık ifşa etti: İki ilimizde vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler

Bakanlık ifşa etti: İki ilimizde vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler

Bakanlık ifşa etti: İki ilimizde vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler

Bakanlık ifşa etti: İki ilimizde vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler

Bakanlık ifşa etti: İki ilimizde vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler

Bakanlık ifşa etti: İki ilimizde vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler

Bakanlık ifşa etti: İki ilimizde vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Sağlık
Türkiye'nin dev çikolata üreticisi konkordato başvurusunda bulundu

Türkiye'nin dev çikolata markası konkordato ilan etti
Haberler.com
500

Yorumlar (12)

Haber YorumlarıSamarpan Bhav:

Yedirirler tabi. Karikatür icin nasıl harekete geçtiler. Bunlar simdi müslümanmı? Bunlara neden ters kelepçe yok? Harac ödemediler diyemi ifşa oldular?

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıjbsxdyxxxc:

Adanaya hiç şaşırmıyoruz sürekli birinci

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıNetherill:

baş eti dediğiniz dananın kellesindeki etse sıkıntı olmazki hepimiz kelleyi yiyoruz. tabi eşeğinse atınsa durum farklı. bence sucukta baş eti yasal olsun. lezzet verir :)

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSamarpan Bhav:

Almamyada böyle bir durum olsa Alman Devleti neyapar: Dolandırıcılık (Almanya’da §263 StGB’ye göre) Ürünün içeriği ve kalitesi hakkında tüketiciye yalan söylemek. Cezası: 5 yıla kadar hapis veya para cezası, ağır vakalarda 10 yıla kadar hapis. b) Gıda Yasası İhlali (LFGB - Almanya’da) Yanıltıcı etiketleme (örneğin “sadece dana eti” denmesi). Ceza: Para cezası veya hapis.

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıOrhan ŞENGÜL:

Bakanlık neden yıllarca uyuyup tam da Bill Gates'in ekmeğine yağ süreceği anda ortaya çıktı? Uyanık olun millet, gıda üreticilerine karşı üretimi imkansız kılan yasalar bugün yarın meclise sunulur, Gates gibi adamlara meydanı bırakırlar.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Tüm 12 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uyduya yakalandı! ABD'ye ait dev gemi, İran yakınlarında görüntülendi

Dünyayı tedirgin eden uydu görüntüsü! Dev gemi sınıra dayandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Leman'ın skandal karikatürüne sert tepki: Alçakça bir provokasyondur

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Leman'ın skandal karikatürüne sert tepki
Ülkenin en zehirlisi! Öğretmen yürürken buldu

Ülkenin en zehirlisi! Öğretmen yürürken buldu
Bomba iddia! PKK terör örgütü, bugün silah bırakmaya başlıyor

Bomba iddia! PKK terör örgütü, bugün silah bırakmaya başlıyor
Zehra Güneş ve kardeşi düğünden fotoğraf paylaştı! Her gören aynı yorumu yaptı

Kardeşiyle düğünden fotoğraf paylaştı! Her gören aynı yorumu yaptı
Dünyayı tedirgin eden iddia: İran, Hürmüz Boğazı'na mayın döşüyor

Ateşkes devam ederken İran'dan ABD'nin uykularını kaçıran hazırlık
3.5 milyon sürücüyü bekleyen tehlike! Trafiğe çıkamayacaklar

Milyonlarca sürücüyü bekleyen tehlike! Trafiğe çıkamayacaklar
Erdoğan, Yerlikaya'nın konuşması nedeniyle mi toplantıdan ayrıldı? Açıklama var

Erdoğan, Yerlikaya'nın konuşması nedeniyle mi toplantıdan ayrıldı?
Fenerbahçe seçime gidiyor! İşte toplanan imza sayısı

Fenerbahçe seçime gidiyor! İşte toplanan imza sayısı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.