Bakan Memişoğlu: Türkiye'yi Avrupa'nın en çok sigara içen ülkesi olmaktan çıkartalım

SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, "Ben sigara içen vatandaşlarımızın yüzde 99'unun sigarayı bırakmak istediğini biliyorum. Sigarayı bırakmanın zamanı şimdi olsun. Bir Sağlık Bakanı olarak bu ülkenin 3'te 1'nin sigara içmesini istemiyorum. Sizlerin desteği ile Türkiye'yi Avrupa'nın en çok sigara içen ülkesi olmaktan çıkartalım" dedi.

Ankara'nın Sincan ilçesinde, inşa edilen Mareşal Çakmak Sağlıklı Hayat Merkezi ve 9 No'lu Aile Sağlığı Merkezi'nin açılışına Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara İl Sağlık Müdürü Ali Niyazi Kurtcebe ve çok sayıda vatandaş katıldı. Burada konuşan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 'Sağlıklı Türkiye' hedefiyle insanların hastalanmadan sağlıklarını koruma ve sağlıklı kalma konusunda bilinçlendirme kültürlerini artırmaya yönelik çalışmaların sürdüğünü belirterek, " Türkiye'de şu anda 18 bin 300 Aile Sağlığı Merkezi'miz var, 29 bin 800 aile sağlığı hekimimiz var, 973 üç tane Sağlıklı Hayat Merkezi'miz var, 954 kamu hastanemiz var. Birinci basamakta 1202 tane tesisimizin inşaatını planladık. Şu ana kadar son 1 yılda 302 tane aile sağlığı merkezini hizmete aldık. 461 aile sağlığı merkezimizde de inşaat devam etmekte. Bizim hedefimiz 1000 merkezini bitirip, 18 bin 300'ün üzerine eklemek. Şu anda 2 bin 889 olan aile hekimine düşen vatandaş sayısını, 2 bin bandına düşürmek istiyoruz ki hizmeti çok daha etkin ve faydalı verelim" dedi.

'AİLE HEKİMLİKLERİNE GİTMEYEN VATANDAŞLARIMIZI AİLE HEKİMLERİYLE BULUŞTURUYORUZ'

Bakan Memişoğlu, tüm vatandaşların hastalanmadan aile hekimlerindeki sağlık testlerine girmesi gerektiğini ifade ederek, "Son 1 senede yaptığımız çalışmalarla tam 15 milyon vatandaşımız hiç aile hekimine gelmemişti. Şu anda 15 milyon vatandaşımızı, şimdiye kadar hiç aile hekimliğine gelmemiş vatandaşımızı aile hekimleriyle buluşturuyoruz. Çünkü biz özellikle koruyucu ve birinci basamakta proaktif dediğimiz toplumu da birinci basamağa, koruyucu hekimliğe ve sağlıklı kalmaya yönelik politikalar uygulamaya çalışıyoruz. Ama bu politikaları uygularken herkesin bu politikalara katkı vermesi gerekir. Sigara içiyorsanız kendi sağlığınızı riske atıyorsunuz. Hareketsizseniz bedeninizi riske atıyorsunuz. Kötü alışkanlıklarınızın yanında bir de beslenme alışkanlığınız kötüyse hasta olma adayısınız. Vatandaşlarımız Türkiye genelinde olan aile sağlığı merkezlerimize lütfen hastalanmadan gitsinler. Nasıl besleneceğiniz konusunda aile hekimliği sizi yönlendirecektir" ifadelerini kullandı.

'İLK GEBELİĞİ OLAN ANNE ADAYIMIZA SON 3 AYDA EBE TAHSİS EDİYORUZ'

Sağlıklı Hayat Merkezi'nde diyetisyen, fizyoterapist, psikolog, çocuk gelişimci, sosyal çalışmacı, diş hekimi, kanser tarama birimi olduğunu söyleyen Bakan Memişoğlu, "Son 1 senede, 19 bin vatandaşımıza erken kanser teşhisi koyarak hayatlarının değişmesine vesile oldu arkadaşlarımız. Biz ne diyoruz? Kanserden korkma, geç kalmaktan kork. Evinize en yakın mahallenizde Sağlıklı Hayat Merkezleri'mizde sizlere vatandaşlarımıza bu imkanları veriyoruz. Hem aile hekiminden hem hastanedeki hekimden randevu alınabileceği gibi hekiminiz tarafından; aynı zamanda da direkt kendiniz MHRS'den bu yerlere, bu birimlere randevu oluşturabiliyorsunuz. Bugün Türkiye'de maalesef en büyük sorunlarımızdan birisi doğurganlık oranının düşük olması. ve ayrıca sezaryen oranının yüksekliği. Aynı zamanda doğum ile ilgili buralarda danışmanlık merkezlerimiz var. Özellikle ilk gebeliği olan ilk anne adayımız ilk bebeğini bekleyen hamile olan anne adayımızın son üç ayında ebe tahsis ediyoruz" diye konuştu.

'TÜRKİYE'Yİ SİGARA İÇİLEN BİR ÜLKE OLMAKTAN ÇIKARALIM'

Bakan Memişoğlu, toplumun 3'te 1'ine yakın kısmının tütün kullandığını söyleyerek, "Tütün, sigara, elektronik sigara ve türevlerinin insan bedenine, sağlığına zararlı. Türkiye maalesef akciğer kanserinde dünyada ilk 3'te. KOAH hastalığı, nefes alamama problemleri yaşlı grubumuzun büyük kısmında var. Bugün periferik hastalık, damar hastalıkları dediğimiz kalp hastalıkları dediğimiz hastalıklar maalesef en büyük sebepleri bu hastalıkların sigara ve tütün bağımlılığı. Bununla toplum olarak her birimizin mücadele etmesi lazım. Ben sigara içen vatandaşlarımızın yüzde 99'unun sigarayı bırakmak istediğini biliyorum. Biz bu vatandaşlarımıza yardım etmek için hazırız. Hatta bunların özellikle bizim sağlık tesislerimize gelme konusunda tereddüt yaşadıklarını bildiğimiz için mobil sigara poliklinikleri oluşturduk, parklarda, kalabalık alanlarda. Aile Hekimliklerimizde ve Sağlıklı Hayat Merkezleri'mizde sigara bırakma poliklinikleri açtık. Takipleri, hizmetleri ve ilaçları ücretsiz veriyoruz. Sigara içmek hayatta en büyük sizin kabahatiniz ve zararınız oluyor. Sigarayı bırakmanın zamanı şimdi olsun. Bir Sağlık Bakanı olarak bu ülkenin 3'te 1'nin sigara içmesini istemiyorum. Sizlerin desteği ile Türkiye'yi Avrupa'nın en çok sigara içen ülkesi olmaktan çıkartalım. Gelin Türkiye'yi sigara içilen bir ülke olmaktan tütün kullanılan bir ülke olmaktan çıkartalım" dedi.

'72 İLAÇ DAHA SGK KAPSAMINA GİRDİ'

Bakan Memişoğlu, Türkiye'de randevu sorunu olmadığını, aile hekimlerinin gerek gördüğü taktirde hastanelerden vatandaşlar için randevu alabildiğini ve bugün itibariyle 1859 ilacı aile hekimlerinin yazabildiğini söyleyerek, "Bugün 72 ilaç daha SGK kapsamına girdi. Aile hekimleri aynı zamanda sizin hastalığınızı geçmişten beri takip eden hekim olduğu için hangi doktora niçin gönderileceğini bilen hekim. Bu hekim aynı zamanda uzmana yani hastaneye hastanızı veya sizleri ve sevk ederken o hekime elektronik sistemde not yazabilir, bilgi gönderebilir hale gelmiş durumda elektronik entegrasyonla" ifadelerini kullandı.

KURTCEBE: AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ SAYIMIZ 1924'E YÜKSELECEK

Ankara İl Sağlık Müdürü Ali Niyazi Kurtcebe ise, "Sağlıklı Hayat Merkezlerimizde sunulan tüm hizmetler ücretsiz, erişilebilir ve koruyucudur. Biz burada hastalığı bekleyen değil, hastalığın önüne geçen bir anlayışla çalışıyoruz. Sigara bırakma danışmanlığı, obezite ile mücadele, fiziksel aktivite ve ruh sağlığı destek hizmetleriyle binlerce vatandaşımıza doğrudan ulaşılmıştır. Bugün açılışını yaptığımız bu merkezle birlikte Ankara'mızda Sağlıklı Hayat Merkezi sayımız 11'e ulaşmış olacaktır. Sincan 9 No'lu Aile Sağlığı Merkezi bünyesinde faaliyete geçecek 9 Aile Hekimliği Birimi ile birlikte Ankara genelindeki Aile Hekimliği Birimi sayımız da 1924'e yükselmiş olacaktır. İnşallah önümüzdeki dönemde bu sayıların çok daha yukarılara çıktığını hep birlikte göreceğiz" diye konuştu.