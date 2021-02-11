SAĞLIK ÇALIŞANLARINA İKİNCİ DOZ AŞILAMA BAŞLADI (1)
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SAĞLIK ÇALIŞANLARINA İKİNCİ DOZ AŞILAMA BAŞLADI (1)

11.02.2021 09:08 | Son Güncelleme: 11.02.2021 09:12
SAĞLIK ÇALIŞANLARINA İKİNCİ DOZ AŞILAMA BAŞLADI (1)

İStanbul DHA Koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan aşılama sürecinde ikinci doz uygulaması bugün başladı.

İStanbul DHA 

Koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan aşılama sürecinde ikinci doz uygulaması bugün başladı.İlk dozu 13 Ocak'ta sağlık çalışanlarına uygulanan aşılar bugün ikinci dozla devam ediyor. Sancaktepe Şehit Profesör İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde de sağlık çalışanları ikinci doz aşılarını yaptırıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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