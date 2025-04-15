SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI: Son dakika Sağlık Bakanlığı 37 bin hekim dışı personel alımı ne zaman, başvuru şartları ne?

Sağlık Bakanlığı personel alımıyla ilgili Son Dakika, Son Dakika Haberleri, Son Dakika Haberler, Son Dakika Haber'>son dakika gelişmeleri, kamuya atanmak isteyen binlerce aday tarafından yakından takip ediliyor. Bakanlık tarafından yapılacak olan 37 bin hekim dışı personel alımı için "Başvurular ne zaman başlayacak, başvuru şartları neler olacak?" soruları yoğun şekilde araştırılıyor. Sağlık teknikeri, hemşire, laborant, ebe ve farklı branşlarda yapılacak alımlara dair detaylar merak konusu oldu. Peki, Sağlık Bakanlığı 37 bin hekim dışı personel alımı ne zaman, başvuru şartları ne? İşte, detaylar…

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı'nın 2025 yılı içinde gerçekleştireceği 37 bin hekim dışı personel alımı için takvim merakla bekleniyor. Bakanlık yetkililerinden gelen açıklamalara göre alım süreci kısa süre içinde başlayacak. Resmi başvuru tarihleri ÖSYM ve Sağlık Bakanlığı'nın duyuruları üzerinden ilan edilecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

37 bin personel alımı için genel başvuru şartları şunlardır:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

18 yaşını doldurmuş olmak

Kamu haklarından mahrum olmamak

Arşiv ve güvenlik soruşturmasından olumlu sonuç almak

İlgili kadro için mezuniyet belgesine sahip olmak (ön lisans, lisans, lise düzeyinde)

KPSS puanına sahip olmak (geçerli yıl ve puan türüne göre)

Detaylı şartlar, başvuru kılavuzunda yer alacaktır.

Sağlık Bakanlığı 37 bin hekim dışı personel alımı ne zaman

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI HANGİ ALANLARDA OLACAK?

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak alımlar şu branşlarda yoğunlaşacaktır:

Hemşire

Sağlık teknikeri (ilk ve acil yardım, anestezi, radyoloji, laboratuvar vb.)

Ebe

Paramedik

Tıbbi sekreter

Fizyoterapist, diyetisyen, psikolog, biyolog gibi diğer sağlık meslek grupları

Hangi unvan için kaç personel alınacağı, yayınlanacak tercih kılavuzuyla netleşecektir.

Sağlık Bakanlığı 37 bin hekim dışı personel alımı başvuru

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları genellikle ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden alınır. Başvuru süreci başladığında, ÖSYM tarafından yayımlanacak olan KPSS tercih kılavuzu doğrultusunda adaylar uygun pozisyonları seçerek online başvuru yapabilir. Başvuruda KPSS puanı esas alınmakta, mülakat yapılmadan merkezi atama sistemiyle yerleştirme gerçekleştirilmektedir.

Not: Başvuru ekranı aktif olduğunda, ÖSYM tarafından bir KPSS tercih kılavuzu yayımlanır ve adaylar bu kılavuz üzerinden tercihte bulunabilir.