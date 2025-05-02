Sağlık Bakanlığı 15 bin personel alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı işçi alımı kadro dağılımı nasıl olacak 2025?

Sağlık sektöründe kamu istihdamını takip eden on binlerce vatandaş, Sağlık Bakanlığı personel alımı ile ilgili yeni gelişmeleri yakından izliyor. 2025 yılı içerisinde gerçekleştirilmesi beklenen 15 bin kişilik personel alımı, özellikle sağlık meslek gruplarında görev almak isteyen adaylar için büyük önem taşıyor. Peki, 2025 yılı içerisinde yapılması beklenen Sağlık Bakanlığı 15 bin personel alımı ne zaman başlayacak ve başvurular hangi tarihte alınacak? İşte, işçi ve memur alım sürecine ilişkin tüm güncel bilgiler ve başvuru detayları…

SAĞLIK BAKANLIĞI 15 BİN PERSONEL ALIMI NE ZAMAN 2025?

2025 yılı içerisinde yapılacak olan Sağlık Bakanlığı personel alımı için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Bakanlık, ilk etapta 15 bin 342 sözleşmeli personel ve 3 bin 658 sürekli işçi olmak üzere toplam 19 bin kişilik kadro için alım yapılacağını duyurdu. Bu gelişme, kamu sektöründe istihdam hedefleyen adaylar için büyük fırsat olarak değerlendiriliyor. Peki, Sağlık Bakanlığı 15 bin personel alımı ne zaman yapılacak? Başvuru tarihleri belli oldu mu?

Sağlık Bakanlığı 15 bin personel alımı ne zaman

Sağlık Bakanlığından yapılan son açıklamaya göre personel alımı 2025 kapsamında sözleşmeli personel için başvurular 2-8 Mayıs 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI 15 BİN PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NEREDEN, NASIL YAPILIR?

2025 yılında yapılacak olan Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu süreci resmen başladı. Bakanlık bünyesinde istihdam edilecek 15 bin 342 sözleşmeli personel ve 3 bin 658 sürekli işçi için başvuru takvimi ve yöntemleri netleşti. Adaylar şimdi "Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır?" ve "Başvuru ekranı nerede, hangi adımları izlemeliyim?" sorularına yanıt arıyor.

Sözleşmeli pozisyonlar için başvurular, 2-8 Mayıs 2025 tarihleri arasında ÖSYM'nin resmi internet sitesinden yapılacak. Adayların bu sistem üzerinden TC kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak, KPSS-2025/4 tercih kılavuzu doğrultusunda tercih işlemlerini tamamlamaları gerekiyor. Başvurular yalnızca elektronik ortamda kabul edilecek.

Diğer yandan, Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvurusu yapmak isteyen adaylar ise 5-9 Mayıs 2025 tarihleri arasında İŞKUR'un resmi web sitesi esube.iskur.gov.tr üzerinden online başvuru işlemlerini gerçekleştirebilecek. İşçi alımları noter kurası ile yapılacak ve herhangi bir sınav şartı aranmayacak.

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kadro dağılımı nasıl olacak 2025

SAĞLIK BAKANLIĞI 15 BİN PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

2025 yılı için açıklanan Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları, kamu sektöründe istihdam edilmek isteyen binlerce aday tarafından büyük bir ilgiyle araştırılıyor. Toplamda 15 bin 342 sözleşmeli sağlık personeli ve 3 bin 658 sürekli işçi alımını kapsayan bu süreçte, başvuru yapabilmek için bazı temel kriterlerin karşılanması gerekiyor. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları nedir, kimler başvuruda bulunabilir?

Sözleşmeli sağlık personeli alımı için başvuracak adayların;

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki genel şartları taşıması, Görevini yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu bulunmaması, Başvuru yapılacak pozisyona göre ilgili bölümlerden mezun olması ve 2024 KPSS (B) grubu puan türünden yeterli puanı almış olması gerekmektedir.

SAĞLIK BAKANLIĞI 15 BİN PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI

Sürekli işçi alımı başvuruları için ise;

En az ilköğretim mezunu olmak, 18 yaşını tamamlamış olmak, Affa uğramış olsa dahi belirli suçlardan hüküm giymemiş olmak, Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak, Başvuru yaptığı şehirde ikamet ediyor olmak şartları aranacaktır.

Her iki alım türü için de adayların başvuru ekranında yer alan ilanın tam metnini dikkatle incelemeleri ve mesleklerine göre özel nitelikleri sağlamaları gerekmektedir. Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları, detaylı şekilde ÖSYM ve İŞKUR tarafından yayımlanan kılavuzlarda yer almaktadır.