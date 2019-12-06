Saç uzatma yöntemleri! Küt saç modelleri, kahkül modelleri ve Afrika örgüsü modelleri

06.12.2019 16:18 | Son Güncelleme: 06.12.2019 16:46

Saç uzatma yöntemleri ile saçlarınızı kısa sürede uzatabilir, küt saç modelleri, kahkül modelleri ve Afrika örgüsü modelleri gibi özel saç modellerini tercih edebilirsiniz. İşte saçlarınızı özel bir görünüme kavuşturacak küt saç modelleri, kahkül modelleri, Afrika örgüsü modelleri ve saç uzatma yöntemleri…

SAÇ UZATMA YÖNTEMLERİ/ HIZLI SAÇ UZATMA YÖNTEMLERİ VE ÖNEMLİ OLAN 8 MADDE

Madde 1: Saçlarınız hızlı uzasın istiyorsanız protein ağırlıklı beslenmelisiniz. Sağlığınız vücudunuzdaki her şeye etki ettiği gibi saçlarınızın uzamasına da etki edecektir. Et, süt, yumurta gibi besinler sofralarınızdan eksik olmamalı.

Madde 2: Banyo yaptığınız su çok sıcak ise bundan vazgeçmelisiniz. Çok sıcak su saçlara zarar verir, saçın çabuk uzaması ve zarar görmemesi için ılık suyla yıkamanız gerekmektedir. Çok sıcak suyla saç yıkamak saç köklerinizi olumsuz olarak uyarır ve saçlarınızın uzama hızı oldukça düşer. Ancak ılık su olumlu olarak uyarır ve saçlarınız çok daha hızlı uzar.

Madde 3: Tüm şampuan reklamlarında görürsünüz ki saçlara parmak uçlarıyla yavaşça masaj yapılıyor ve saçlar o şekilde yavaş yavaş yıkanıyor. Sebebini hiç merak ettiniz mi? Sizlere bunu biz söyleyelim. Saç diplerine yavaşça masaj yapmak saç köklerini uyarır ve saçın çabuk çıkmasını sağlar, çabuk çıkan saçlar da saçınızın daha gür görünmesini ve uzamasına oldukça katkı sağlar. Ancak elbette ki bu masajı sadece duş esnasında değil aklınıza gelen herhangi bir anda gerçekleştirebilirsiniz.

Madde 4: Günde en az 8 bardak su tüketmelisiniz. Sağlığınızın saçınıza etki ettiğini az önce söylemiştik. Suyu ne kadar tüketirseniz vücudunuz o kadar sağlıklı olur ve bu sağlık saçlarınızın uzama hızını oldukça artırır. Sağlıklı bir yaşamın parolası önce sudur.

Madde 5: Saçınızı düzleştirmekten, maşa yapmaktan ve fön çekmekten uzak tutmalısınız. Isı veren bu aletler saçınızı oldukça yıpratır ve saçınızın uzamasını yavaşlatır, halihazırda bulunan saçlarınızı inceltir ve ısı yüzünden saçlar yanabilir. Ayrıca jöle, sprey gibi kimyasal ürünleri de saç diplerinizden uzak tutmalısınız. Bu ürünler saç köklerinizi tıkar ve saçlarınızın uzamasına imkan tanımaz.

Madde 6: Bitkisel yağlar yoluyla saçlarınızı besleyebilir, uzamasını sağlayabilirsiniz. Argan yağı bu yağların başında gelir ve son derece etkilidir. Aldığınız sonuç beslenmiş ve uzamış saçlar olacaktır. saç uzunluğunu elde edinceye dek yağ kullanımını sürdürebilirsiniz.

Madde 7: Saçınızda kırık varsa tüm bunları yapmadan evvel kırıklarınızı aldırmalısınız. Kırık dolu olan bir saç çok geç uzar ve uçlardan sürekli kırılma ve kopma mevcut olduğu için istenilen uzunluk elde edilemez. Kırıkları doğal yollarla geçirmenin yolu ne yazık ki yoktur. Tek çareniz saçlarınızı kestirmektir. Saçlarınızı kestirdikten sonra tüm bu işlemleri yaparak harika saçlara sahip olabilir ve daha mutlu günler geçirebilirsiniz.

Madde 8: Şampuan saç diplerine, saç kremi ise saç uçlarına uygulanır. Aksini yapmanız saç köklerinize zarar verir. Saç kremi kesinlikle saç diplerine uygulanmaz, daima saç uçlarına uygulanır. Şampuan ve saç kremi kullanımı saçların uzaması üzerinde etkilidir.

Saç uzatma yöntemleri

SAÇ UZATMA YÖNTEMLERİ/ ETKİLİ SAÇ UZATMANIN SIRRI

SAÇI NEMLENDİRİN

Saçlarınız nemsizse, ince telli saçlara sahip olmasanız bile, böyleymiş gibi gözükebilir. Saçlar hasar görmüş ve çatallaşmışsa, incelmiş ve seyrelmiş gibi gözükür. Yağ, bazılarında saçların seyrelmesine sebep olabilir. Kafa derisinde çok fazla yağ bulunması durumunda saç folikülü tıkanır ve saç büyümesi kesintiye uğrayarak, gerekenden önce dökülme meydana gelir.

İÇSEL DESTEKLER

Vitamin bazlı destekler ve oral yoldan alınan bazı besin destekleri saç foliküllerini besleyerek, yeni ve sağlıklı saç hücrelerinin oluşmasına yardımcı olur. Fakat sabırlı olmanızda fayda var çünkü vücudun, besin desteklerini sindirebilmesi için zamana ihtiyaç vardır. Reçeteli besin destekleri ise diğer besin desteklerine göre daha güçlü içeriklere sahip olmakla birlikte, daha güçlü bir etki gösterirler. Bu destekler, menopoz sonrasında saçlarında incelme ve seyrelme sorunu yaşayan kadınların kullanımına uygundur.

DIŞSAL DESTEKLER

Zengin ve besleyici içerikleri şampuanlar ve bakım uygulamalarının saçların artmasına yardımcı olması için saç derisine masaj ile uygulanmaları gerekir. Kafa derisine yapılacak peeling uygulamaları, deri üzerindeki ölü hücrelerin giderilmesini ve bu bölgede kan dolaşımının artırılmasını sağlayacaktır. Sekiz hafta düzenli kullanım sonunda saç dörtte bir oranında daha fazla uzayabilir.

BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?

Doğal kıllardan oluşan, yumuşak bir fırça kan dolaşımını artırarak, saç derisini uyarır. Ayrıca saçlarınızı düzenli olarak kestirmeniz ya da kırıklarından arındırmanız saçın uzama hızı üzerinde en ufak etkiye sahip değildir, fakat ölü ve kırık saçlar temizlenerek, saçın daha düzgün ve sağlıklı görünmesi sağlanabilir. İyi bir kesim saçları daha güçlü, daha güzel ve sağlıklı gösterir. Eğer saç zayıflayıp kırılırsa, saçın hacmi azalır ve bu durum, saçın olduğundan daha kısa görünmesine yol açar.

Saç uzatma yöntemleri

SAÇ UZATMA YÖNTEMLERİ/ Hızlı Saç Uzatma Tüyoları

Düğün ve davetlerin çok olduğu yaz sezonuna yaklaşırken saç uzatmak işkence haline gelebiliyor. Saçınızı uzatmakta zorlanıyorsanız hızlı saç uzatma tüyolarına göz atın!

Saçımızı kısa sürede uzatmak için saçımızın kırılmadan uzaması gerekiyor. Gün içinde saçımızı tararken, fön işlemi uygularken ya da toplarken bile saçımızın kırılması maalesef mümkün. Bu nedenle çok dikkatli davranmalıyız.

Fön işleminden önce mutlaka saçımızın ısıya dayanıklı hale gelebilmesi için saç tipimize uygun, saçımızı ısıya karşı koruyan ürünlerden birini kullanmalıyız.

Saçımızı kuruyken kesinlikle zorlayarak taramamalıyız. Kuru saçı taramak saça ciddi anlamda zarar verir. Islak ya da nemli saçın taranması saçı daha az yıpratır.

Saç derimize ve saç tipimize uygun şampuan ve ürünleri kullanmalıyız. Saçımızın daha yumuşak olması için uç kısımlarına krem uygulayabiliriz. Ancak diplerine kesinlikle krem uygulamamalıyız. Çünkü bu işlem saç derisine zarar verebilir ve kepeğe neden olabilir.

Saç kökleri saç tellerine hayat veren organlarımızdır. Saç kökleri normal koşullarda saç tellerine yeni kısımlar ekleyerek saçı uzatırlar. Saç köklerinin beslenmesini bozan durumlarda da saç uzaması yavaşlar. Mesela, sigara damarları büzücü etkisi ile kan dolaşımını bozan ve besinlerin, oksijenin hücrelere ulaşımını engelleyen bir faktördür.

Stres yine salgılattığı adrenalin gibi hormonlar yolu ile damarlarda daralmaya yol açar ve saç köklerinde beslenmeyi bozar. Stresi düşürecek önlemlerde saç uzaması açısından önemlidir.

Saç derisine uygulanacak sıcak havlular, hafif masajlar bu bölgede dolaşımı arttıracak ve saç köklerinin normal beslenmesini sağlayacaktır.

B vitamini bakımından zengin olan havuç; yeni saçın çıkmasında ve sağlıklı saçın korunmasında kilit bir rol oynamaktadır.

Omega 3 ve E vitamini bakımından zengin olan ceviz; saçınızın hızlı uzamasında ve saç tellerinizin güçlenmesinde etkilidir.

Bol miktarda protein bulunduran yumurta; saç sağlığı için en büyük paya sahiptir. Bu sebeple günde 1 tane haşlanmış yumurta hem genel sağlık hem de saçın güçlenmesi için mutlaka tüketilmelidir.

Son olarak saçın uzamasını hızlandırmak için yapılacak en iyi şey sağlıklı beslenme, bol su içmek, düzenli ve yeterli uyku, doğru ve kaliteli saç ürünlerini kullanmaktır.

Saç uzatma yöntemleri

SAÇ UZATMA YÖNTEMLERİ/ Hızlı Saç Uzatmanın Yolları

Sizler için sağlıklı ve upuzun saçlara giden yolda uygulanması gerekenleri araştırdık. İşte yanıtı…

Saçınızı ısıdan sakının

Saç şekillendirme bir kadının en önemli bakım rutinlerindendir. Kimimiz pırasa gibi düz saçlarını dalgalandırmak için kimimiz ise dalgalı saçlarını düzleştirmek için ısı yöntemlerini kullanıyor. Ancak saçlarımıza en büyük zararı saç şekillendiriciler veriyor. Bu sebeple mümkün olduğunca şekillendirici ısı aletlerinden uzak durmak gerekiyor. Fakat ben saçlarımı şekillendirmeden duramam diyenlerdenseniz saçlarınızı şekillendirmeden önce ısıya karşı koruyucu sprey kullanmayı ihmal etmeyin.

Saçlarınızı çok sıkı toplamayın

Biz kadınlar özellikle evdeyken saçlarımızı tepeden sımsıkı topluyoruz. Ancak farkında olmadan saçlarımıza en büyük kötülüğü yapıyoruz. Saç köklerinin çok gergin bir şekilde toplanması saçları kırmanın yanı sıra uzama hızını da yavaşlatıyor. Bu sebeple saçlarınızı toplamak istediğinizde gevşek modelleri ya da salaş örgü modellerini tercih edin.

Islak saça tarak vurmayın

Duştan çıktınız ve saçlarınızı kurutacaksınız. İlk olarak saçlarınızı mı tarıyorsunuz? Cevabınız evet ise çok hatalısınız demektir. Saç ıslak haliyle kırılmalara ve ısıya karşı olabileceği en güçsüz haldedir. Bu sebeple saçlarınızı duştan sonra havlu yardımıyla kapatıp 1-2 saat bekletin ve ardından kurulayın. Eğer ki aceleniz varsa o zaman da aralıklı bir dişli tarak yardımıyla tarayın.

Saç diplerine yağ ve masaj bakımı yapın

Saçlarınızı çok sık yıkamayın. Zira saçınızın kendi doğal yağına da ihtiyacı var. Bununla birlikte saç diplerindeki yağlar en uca kadar ulaşamayacağı için saç bakımı konusunda kullanımı önerilen argan yağı, badem yağı, Hindistan cevizi yağı ya da zeytinyağı gibi yağ çeşitlerinden birini haftada bir olmak üzere kullanın.

Beslenmenize özen gösterin

Sağlıklı saçların kaynağı elbette sağlıklı beslenmedir. Zeytinyağı, omega 3, C ve E vitaminleri, protein ve biotin yönünden zengin gıdalarla beslenin. Bu gıdalar hücre yenilenmesini destekleyerek saçların sağlıklı ve hızlı bir biçimde uzamasını sağlayacaktır.

Saç kırıklarınızı düzenli aldırın

Saçlarınız uzasın diye kesmiyorsanız kesinlikle yanlış yoldasınız. Saçlarınıza son derece iyi baksanız da kırıklar oluşacaktır. Bu kırıkları 2 ayda bir 1-2cm olmak üzere kestirin ancak; fazlasını kestirirseniz uzun saçlar hayal olur.

Saç uzatma yöntemleri

SAÇ UZATMA YÖNTEMLERİ/ Saçınızı Hızlı Uzatacak Yöntemler

Saçınızı kestirdikten sonra pişman olduysanız, üzülmeyin. Saçınızı hızlı uzatacak yöntemlerle kısa sürede uzun saçlarınıza kavuşacaksınız.

BİBERİYE YAĞI

Biberiye yağı, eski zamanlardan bu yana saç bakımında kullanılmaktadır. Antienflamatuar etkisi olan biberiye yağı, saçın hızlı uzamasını sağlamaktadır.

Malzemeler:

2 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı

1 tatlı kaşığı biberiye yağı

Yapılışı:

Malzemeler bir kasede birbirine karıştırılır. Saç derisine ve saça masaj yapılarak uygulanır. Karışımı bir gece boyunca saçınızda beklettikten sonra, sabah kalkınca yıkayın. Bu uygulamayı haftada 2 ya da 3 defa uygulayabilirsiniz. Dilerseniz biberiye yağını şampuanınıza ekleyebilirsiniz.

SOĞAN SUYU

Soğan suyunu saç dökülmesini önleme, yeni saç çıkarma ve saç uzatma amaçlı olarak kullanabilirsiniz. Soğanda bulunan kükürt maddesi, kan dolaşımını hızlandırdığı için saç çıkmasını hızlandırıcı etkiye sahiptir.

Malzemeler:

Pamuk

2 adet büyük boy soğan

Yapılışı: İkiye ayırdığınız soğanların suyunu çıkarın. Sağan suyunu saç köklerine masaj yaparak uygulayın. Pamuk yardımıyla masajı yapabilirsiniz. Soğan suyunu saçlarınızda 15-20 dakika beklettikten sonra saçınızı şampuan ile yıkayabilirsiniz. Haftada birkaç defa bu uygulamayı tekrarlayarak etkili sonuç alabilirsiniz.

BİOTİN

Kozmetikte sıkça kullanılmaya başlanan biotin, B vitamini eksikliği ve karaciğer yağlanması gibi hastalıklarda tedavi edici olarak kullanılmaktadır. Uzmanlar biotinin saç uzaması için de etkili olduğunu ortaya koymuşlardır.

Malzemeler:

İsteğe göre Hindistan cevizi yağı ya da zeytinyağı

2 adet biotin tablet

Hazırlanışı: Biton tabletleri ezin ve yağ ile karıştırın. Kıvama gelene kadar karıştırdığınız malzemeleri masaj yaparak saçınıza sürün. Bir gece saçınızda beklettiğiniz karışımı sabah yıkayabilirsiniz. Haftada 2 defa yapacağınız uygulama ile saçınızın uzadığını göreceksiniz.

ELMA SİRKESİ

Ev yapımı elma sirkesinin pH dengesini düzenleyerek saçları uzatıcı etkisi olduğu bilinmektedir. Saçı uzatan elma sirkesi aynı zamanda saçları parlak ve canlı göstermektedir.

Malzemeler:

4 su bardağı su

1 çay bardağı elma sirkesi

Hazırlanışı: Önce şampuanla saçlarınızı yıkayın. Sonra bir kasede su ve elma sirkesini karıştırın. Saçınızı durulama suyu olarak bu karışımı kullanın. Her saç yıkamanızda bu işlemi uygulayabilirsiniz.

SAÇ UZATMA YÖNTEMLERİ/ Saç uzatan pratik maske

3 malzeme ile hazırlanan pratik saç maskesi ile saçlarınızın hızlı uzamasını sağlayabilirsiniz. Saçınızı hızla uzatacak olan maske aynı zamanda saçınıza bakım yaparak sağlıklı yapıya kavuşmasını sağlayacak.

GEREKLİ MALZEMELER

Çeyrek çay kaşığı tarçın tozu

1 çorba kaşığı kabartma tozu

1 yemek kaşığı zeytinyağı

UYGULAMA

Bir kasede tüm malzemeleri krem kıvamına gelene kadar karıştırın. Saçınız çok kuruysa karışıma zeytinyağı ekleyebilirsiniz. Kepek sorunu yaşayanlar da birkaç damla çay ağacı yağı ile karışımı zenginleştirebilir.

Maskeyi saç diplerinize sürüp 10-15 dakika bekleyin. Daha sonra saçınızı doğal bir şampuanla yıkayın.

Saç uzatma yöntemleri

SAÇ UZATMA YÖNTEMLERİ/ Saçları Hızlı Uzatan 12 Yöntem

Yumurta Akı

Saçlarınızı uzatmanız için ilk doğal yöntemimiz ve hepinizin evinde olan şey; yumurta. "Yumurta kokmaz mı?" dediğinizi duyar gibiyiz. Ama merak etmeyin, yumurtanın kokusu saçınızda kalmayacaktır. Yumurta akını saçınıza güzelce sürdükten sonra, streç filmle sardığınız saçlarınızı birkaç saat bu şekilde bekletin. Daha sonra saçlarınızı yıkayın. Bu yöntem sayesinde hem saçlarınız daha hızlı uzayacak hem de 10 kat daha güçlü saçlara sahip olacaksınız.

Saçlarınızı Tarayın

Bunu genellikle hepiniz yapmaktasınız. Peki, saçlarınızı taramanın saç uzamasına nasıl etkisi var? Saçlarınızı taramak saç diplerinize masaj yaparak kan akışını hızlandırmanızı ve böylece saçlarınızı beslemenizi sağlayacaktır. Beslenen saçlarınız ise daha hızlı uzama gösterecektir. Geniş dişli fırça seçerseniz de, saçlarınızı tararken kırılmaktan kurtarmış olursunuz.

Yağ Karışımlı Kür

Aktarlardan uygun fiyatlara satın alabileceğiniz yağlar ile hazırlanan kür tarifinde sıra. Üçer damla biberiye yağı, jojoba yağı ve lavanta yağına, ikişer damla kekik ağacı yağı ve sedir ağacı yağını karıştırın. Oluşan yağ karışımını kısık ateşte ısıtıp, saç diplerinize masaj yaparak yedirin.

Patates Suyu - Bal - Yumurta Sarısı (Maske)

Saçlarınızı hızlı uzatacak bir diğer tavsiyemiz ise, yine evinizde bulabileceğiniz malzemelerle yapacağınız bir maske tarifi. Haşlanmış patatesin suyu, bal ve yumurta sarısını karıştırarak oluşturduğunuz maskeyi, saç diplerinizden başlayarak aşağıya doğru uygulamalısınız. Bu maske ile saçlarınız hem hızlı uzayacak hem de nemli saçlarınız olacaktır.

Aloe Vera Maskesi

Aloe vera birçok bakım ürününde kullanılmaktadır. Özellikle cilt bakımında kullanılan aloe verayı sizler de saçlarınızın çabuk uzaması için kullanabilirsiniz. Yarım tatlı kaşığı bal, 1 çorba kaşığı limon suyu ve 1 fincan aloe verayı güzelce karıştırın. Karışımı saçlarınıza sürdükten sonra yarım saat bekleyin ve ardından saçlarınızı durulayın. Bu maskeyi düzenli aralıklara yaparsanız, canlı, parlak ve uzun saçlarınız olacaktır.

Elma Sirkesi

Yine elinizin altında olan malzemelerden biri; elma sirkesi. Burada dikkat etmeniz gereken, sirkenizin organik olması. Marketlerden aldığınız çoğu sirke katkı maddesi içermektedir. Organik elma sirkeniz var diyelim. Peki nasıl kullanacaksınız? Saçlarınızı uzatmak için yapacağınız tek şey, durulama suyunuza 2-3 damla elma sirkesi katmak. Elma sirkesi saç köklerinizi besleyecek ve sonunda daha uzun saçlara sahip olabileceksiniz.

Soğan Kürü

"Hep kokusunu sevmediğimiz şeyleri yazmışsınız siz de." diye söyleniyorsunuz sanki. Ama soğan da elinizin altında olan ve saç uzatmak için kullanabileceğiniz doğal yöntemlerden biri. Soğanı haşlayın ve daha sonra suyunu sıkın. Soğumuş soğan suyunu saçınıza iyice yedirin. Soğan suyunu bir süre saçınızda bekletin ve ardından saçınızı durulayın. Bu kür için kokmuyor diyemeyeceğiz. Bu yüzden, eğer kokusundan rahatsız olursanız, hafta sonu ya da evde daha uzun süre bulunacağınız zamanlarda bu kürü uygulayabilirsiniz.

Palmiye Yağı

Uzun saçlara sahip olmanız için sizlere tavsiyelerimizden biri de, palmiye yağı. Saç uzatmada E vitamini oldukça etkilidir ve palmiye yağı da bu noktada derdinize dermandır. E vitamini yönünden oldukça zengin olan palmiye yağını, haftada 1-2 defa derinize temas ettirmeden saçlarınıza sürün. 10 dakika gibi kısa bir süre bekledikten sonra saçlarınızı şampuanlayın ve ardından güzelce durulayın. Palmiye yağı saçlarınızın uzamasını sağlayacağı gibi, aynı zamanda saçlarınızı güneşin zararlı ışınlarından, klordan ve deniz suyunun tahribatından da korur.

Saç Şekillendiricilerden Uzak Durun!

Saçlarınıza şekil vermek ve hacim kazandırmak için kullandığınız maşa, fön makinesi, düzleştirici, kurutma makineleri saç uzamasının düşmanları arasındadır. Çünkü, saç şekillendiriciler ısı sebebiyle saçınızdaki suyun buharlaşmasına neden olur. Nemsiz kalan saçlarınızın kırılması ve hatta dökülmesi daha da kolay olur. Saçlarınızı kurulamak için suyu iyi çeken bir havlu kullanmanız tavsiyelerimiz arasındadır.

Saç Bakım Kremi Kullanın!

Saç bakım kremleri de saç uzamasına katkı sağlayan ürünler arasındadır. Ancak, yine kreminizin doğal olmasına özen göstermelisiniz. Haftada 1 kere saçınıza saç bakım kremi sürerek, saç diplerinizin daha güçlü ve saçlarınızın daha parlak olmasını sağlayabilirsiniz.

Saç Yıkama Şeklinize Dikkat Edin!

Saçlar yıkanırken genelde saç dipleri sert bir şekilde yıkanmaktadır. Ancak bu durum saç diplerinin zarar görmesine sebep olur. Saçlarınızı yıkarken saç diplerinizi parmak uçlarınızla masaj yapar şekilde yıkamalısınız. Bu hareketle saç diplerinizi uyarır ve kan dolaşımını hızlandırırsınız. Bu yöntem de saçlarınızın uzamasına etki eden önemli faktörlerden biridir.

Saçlarınız Açık Uyuyun!

Birçok kadın, uyku sırasında saçlarının yüzlerine ya da boyunlarına temas etmesinden hoşlanmaz. Bu yüzden uyurken saçlarını toplarlar. Sıkıca bağlanan ve yastıkta gece boyunca ezilen saçlar zamanla güçsüzleşir. Bu da, saçlarınızın uzun ve sağlıklı olmasını engeller. Bu nedenle, uyurken saçlarınız mutlaka açık olmalıdır.

Saç uzatma yöntemleri

SAÇ UZATMA YÖNTEMLERİ/ Saçınızı Hızlı Uzatan Saç Derisi Masajı

Masaj yaparak saçınızı uzatmak ister misiniz? Saç derisi masajı ile hem kendinizi şımartacak hem de saçlarınızı uzatacaksınız.

SAÇ DERİSİ MASAJI NASIL YAPILIR?

Saç derisine masaj yapıldığında kan akışı hızlanır ve saç köklerine gelen besin akışı sağlanmış olur. Bünyenizi rahatlatan masaj, aynı zamanda saç diplerinizi rahatlatarak saçlarınızı uzatıyor. Saçınızı uzatmak için üç farklı şekilde saç derisi masajı yapabilirsiniz.

PARMAK MASAJI

Bu yöntemde parmaklarınızla saç köklerini kavrayıp geriye doğru hafifçe çekin. Saç çekmeyi canınızı yakacak kadar yapmamalısınız.Gerilimi hissetmeniz yeterli. Saçlarınızı hafifçe çektiğinizde vücudunuzdaki stresi de attığınızı hissedeceksiniz. Saç diplerinizi bu şekilde uyararak uzamasına yardım etmiş olacaksınız.

BASKILAMA MASAJI

Baskılama masajında saçınızı geriye doğru hafif çekme işlemini biraz geliştirerek yapacaksınız. Aynı işlemi daha hızlı hareketler yapıp sonrasında baskılama yapın. Bu şekilde saçlarınızın hızlı uzamasını sağlayacaksınız. Baskılama masajının etkisini artırmak için tercih ettiğiniz bakım yağını kullanabilirsiniz.

DERİNE MASAJ

Son yöntem de derine masaj yöntemidir. Saçlarınızı şampuanlarken nutri-omega ve arginine proteini içeren şampuan tercih edin. Şampuanlama sırasındaderinize masaj yaparak saçlarınızın daha iyi beslenmesini sağlayacak; hızlı ve güçlü şekilde uzamasını sağlamış olacaksınız.

SAÇ UZATMA YÖNTEMLERİ/ SAÇLARINIZA CANLILIK KATACAK 10 BİTKİSEL YAĞ

Saç sorunlarınızdan bitkisel yağlarla kurtulabileceğinizi biliyor muydunuz?

Jojoba Yağı

Saç derisini yumuşatarak saç tellerini güçlendirerek kırılmasına karşı dayanıklı hale getiren, cilt tarafından kolay emilen bir yağdır. Ayrıca saç uzatma ve gürleştirme de en önemli çözümlerden biridir. Jojoba yağı, saç kremlerinde ve şampuanlarda da kullanılır. Rafine edilmiş olarak aktarlarda satılan bu yağ, egzama, sedef ve saç biti gibi sorunlara karşı tedavi özelliği vardır.

Menekşe Yağı

Kuru saçlara sahipseniz, menekşe yağı tam sizlik! Kuru saçları nemlendirerek parlak ve canlı bir görünüm kazandırır. Eski yöntemlerden biri olan menekşe yağı, saç dökülmelerini engeller.

Argan Yağı

Argan yağının kökeni, Fas'taki Argan bitkisinden gelmektedir. İçerisinde bulundurduğu B ve E vitamini sayesinde saçınıza parlaklık ve yumuşaklık kazandırır.

Banyodan önce saça uygulamak için; yağı biraz ısıtın ve saçlarınıza masaj yaparak yedirin. Daha sonrasında streç film ile kafanızı sarın ve 1 saat kadar bekletin.

Banyo sonrası uygulamak için; saçınızdaki fazla suyu alın ve dilerseniz elinizle dilerseniz de saç fırçanıza birkaç damla damlatarak saç uçlarınıza bakım yapın.

Badem Yağı

Saç bakımında kullanılan en önemli yağdır. Saçları besleyerek, gerekli olan E vitaminini karşılar. İçerisinde bulunan bol miktarda mineral sayesinde saçları güçlendirir. Badem yağı, kirpiklere de uygulandığında besleyerek uzamasını ve daha güçlü gözükmesini sağlar.

Biberiye yağı

Kırıkları önler ve saç köklerini güçlendirir. İçinde buluna kafeik ve rozmarinik asit sayesinde saça hacim kazandırarak, saç derisini besler ve kaşıntıyı, kuruluğu yok eder.

Ceviz Yağı

İçerisinde bulundurduğu yağ asitleri sayesinde saç kırılmalarını azaltırken aynı zamanda saçın nem oranını dengeler. Saçların hızlı uzamasını sağlayan ceviz yağını bir pamuk yardımı ile saç diplerinize uygulayabilirsiniz.

Çörek Otu Yağı

Kepek ve saç dökülme sorunlarının önüne geçen çörek otu saçlarınızın gürleşmesini de sağlayacaktır. Bir pamuk yardımı ile saç diplerinize uygulayabilirsiniz.

Fındık Yağı

Saç kepeklerinin oluşumunu engelleyen fındık yağı, saçlara parlaklık ve canlı bir görünüm verir. B1, B2, B6 ve E vitamini bakımından yüksek olan bu bitkisel yağ, saçları besleyici özelliği vardır. Sadece saçlarda değil, cilt bakımında da kullanılan fındık yağı, cilde de nem ve parlaklık verir.

Hindistancevizi Yağı

Parlak ve kalın telli saçlar için önerilen bitkisel yağdır. Saçları besleyerek, uzamasını sağlar.

Lavanta Yağı

Hem saçların uzamasını kolaylaştıran lavanta yağı, hem de saçları besleyerek dökülmesini ve saç kırıklarının oluşumunu durdurur. En önemli faydası, saç derisindeki kan dolaşımını sağlayarak, saç diplerine giden oksijen miktarını artırır. Kekik ve biberiye yağı ile kullanılarak saç derisini ve cilt bakımında kullanmak isterseniz cildinin tahriş etmesini engellemiş olursunuz.

Saç uzatma yöntemleri

2019'UN SAÇ MODASI: KÜT SAÇ MODELLERİ

Küt saç modelleri 2019'da moda oldu ve yılın en çok tercih edilen saç modelleri arasında yer aldı. Renk kullanımı ve tonların kusursuz uygulanması konusunda kendinden söz ettiren ünlü saç tasarımcısı ve bayan kuaförü Toprak Şeker, saç üzerine tüyolar verdi.

"Bu sezon yine kahverengi tonları oldukça ön planda. Soğuk kış günlerini ısıtan sıcak espresso koyuluğundaki kahverengi saçlar daha derin ve gizemli bir görünüm katıyor. Moda trendleri sık sık değişirken, saç trendleri kıyafetlerle yarışır hale geldi. Modası asla geçmeyen sarı saçlar sezonun trend renkleri arasında ön sıralarda yerini alıyor; koyu dipler, sarı saçlar 2019'un favorilerinden biri. Ayrıca sıcak ve soğuk renklerin karışımı olan 'sandre' dediğimiz tonlar sarı saç renkleri arasında oldukça revaçta."

2019 YILININ ÖNE ÇIKAN SAÇ TRENDLERİ

Balyajda Akdeniz Esintisi: Kahve, karamel ve sarı gibi renklerdeki muhteşem uyumuyla göz kamaştıran "Akdeniz Balyajı" koyu renk saç tercih eden hanımların görünümüne yumuşak bir etki sağlıyor.

Akıllı Mor, Tatlı Pembe: Pembe ya da mora yakın tonlar bu kış saçların arasında dağınık biçimde yayılarak görünümünüze farklı bir renk katıyor. Marjinal ve özgür ruhlu hanımların seveceği bu renkler havanızı değiştiriyor.

Sıcak Tarçın: Sarışın mı, yoksa kızıl mı? Biraz bakırla renklendirilen sarıya dönük tarçın rengi 2019'un trendleri arasında. Özellikle açık tenli kadınların çok beğeneceği sarıya dönük tarçın renkli saçlar oldukça iddialı bir görünüm sağlıyor.

Gece Siyahı: Vazgeçilmez siyah bu sezon parlak değil. Işıltıdan uzak, daha yoğun tonlardaki siyah renk saçlar, yıldızlı Akdeniz gecesi sıcaklığında.

EN GÜZEL KÜT SAÇ MODELLERİ

Küt saç modelleri

Küt saç modelleri

Küt saç modelleri

Küt saç modelleri

Küt saç modelleri

Küt saç modelleri

KAHKÜL SAÇ MODELLERİ

2019'da modasını koruyan kahkül saç modelleri 2020,2de de trendini devam ettirecek gibi görünüyor. İşte en güzel kahkül aç modelleri…

Kahkül modelleri

Kahkül modelleri

Kahkül modelleri

Kahkül modelleri

Kahkül modelleri

Kahkül modelleri

AFRİKA ÖRGÜSÜ MODELLERİ

Sıra dışı görünüm arayanların tercihi olan Afrika örgüsü son yıllarda sabit bir trend yakaladı. Önümüzdeki yıllarda da popülaritesi devam edecek olan Afrika örgüsü modelleri farklı şekilleri ve tarzları ile dikkat çekiyor.

Afrika örgüsü modelleri

Afrika örgüsü modelleri

Afrika örgüsü modelleri

Afrika örgüsü modelleri

Afrika örgüsü modelleri

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