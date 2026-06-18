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İpsala Gümrük Kapısı'nda piyasa değeri 3 milyar TL olan 4,3 ton uyuşturucu ele geçirildi

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Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerinin Edirne'deki İpsala Gümrük Kapısı'nda düzenlediği operasyonda, piyasa değeri 3 milyar 25 milyon TL olan 4 ton 321 kilo pregabalin cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi. Yunanistan'dan Türkiye'ye giriş yapmak isteyen bir tırda bulunan uyuşturucuya el konulurken, olayla ilgili soruşturma İpsala Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülüyor.

Ticaret Bakanlığı’na bağlı Gümrükler Muhafaza ekiplerince narkotik suçlarla mücadele kapsamında Edirne'deki İpsala Gümrük Kapısı'nda operasyon düzenlendi. 

4,3 TON UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Gerçekleştirilen operasyonda, 4 ton 321 kilo ağırlığında pregabalin cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi. Ülkeye giriş yapmak üzere Yunanistan’dan İpsala Gümrük sahasına gelen tır, İpsala Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personeli refakatinde detaylı arama için arama hangarına alındı. 

PİYASA DEĞERİ 3 MİLYAR TL'Yİ AŞIYOR

Yapılan aramalarda 3 milyar 25 milyon TL değerinde pregabalin cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi. İpsala Cumhuriyet Başsavcılığı, operasyonla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıLeven Ergün:

İNBİN ALİ NİN OĞLU VENZOLA KÖYÜNE GİTTİYDİ YA GÜZERGAH SORUNLARI ÇÖZME HATIRLADINIZMI

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Haber Yorumlarıcf8n7dmgdj:

doğruysa helal olsun bu operasyonu yapan abilerşmize??????

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