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Ünlü oyuncu Ece İrtem son yolculuğuna uğurladı

Ünlü oyuncu Ece İrtem son yolculuğuna uğurladı
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Genç yaşta hayatını kaybeden oyuncu Ece İrtem, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde gözyaşları içinde toprağa verildi. Cenazeye ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı.

İstanbul Kadıköy'deki evinde rahatsızlanarak 35 yaşında hayata veda eden oyuncu Ece İrtem, sevenlerinin gözyaşları içerisinde Aydın'ın Kuşadası ilçesinde toprağa verildi.

15 Haziran 2026 tarihinde, doğum gününden bir gün sonra hayatını kaybeden İrtem'in vefat haberi yakınları ve hayranlarında büyük üzüntüye neden oldu. Genç yaşta hayatını kaybeden oyuncu Ece İrtem'in cenazesi dün Adli Tıp Kurumu'ndan babası Vural İrtem tarafından alındı.

"BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİYDİ"

Oyuncu İrtem'in cenazesi, bugün öğle namazını müteakip, Hanım Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Kuşadası Yeniköy Mezarlığı'nda sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi. Aile yakınlarından Semra Karataş, genç oyuncunun ölümüyle ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Çok sevdiğimiz bir insandı. Bizim için çok değerliydi. Genç yaşta ölümü bize yasa boğdu, hepimiz çok üzgünüz" diye konuştu.

Cenazeye genç oyuncunun annesi Nuriye İrtem, babası Vural İrtem, aile yakınları, dizi ve sinema oyuncusu Gürkan Uygun, genç oyuncunun arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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