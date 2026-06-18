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TRT dizisi setine narkotik baskını! Başrol oyuncusu gözaltına alındı

TRT dizisi setine narkotik baskını! Başrol oyuncusu gözaltına alındı
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TRT tabii ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan iddialı yapım "Ateş Denizi"nin setine narkotik polisi tarafından baskın düzenlendi. Yasaklı madde soruşturması kapsamında karavanda hazırlık yaparken gözaltına alınan başrol oyuncusu Erdem Kaynarca, ifadesinin ardından serbest bırakılırken dizinin çekimlerine ara verildi.

  • TRT Tabii'nin 'Ateş Denizi' dizisinin Beykoz Kundura Fabrikası'ndaki setine narkotik baskını düzenlendi.
  • Dizinin başrol oyuncusu Erdem Kaynarca gözaltına alındı, saç ve kan örneği verildikten sonra serbest bırakıldı.
  • Dizi çekimlerine bir hafta ara verildi.

Yayın hayatına başlamak için gün sayan TRT tabii'nin yeni dizisi "Ateş Denizi" asayiş olayıyla gündeme geldi. Dizinin Beykoz Kundura Fabrikası'nda devam eden çekimleri, polis ekiplerinin ani baskınıyla yarıda kesildi.

BEYKOZ KUNDURA FABRİKASI'NDAKİ SETE NARKOTİK BASKINI

Edinilen bilgilere göre, yürütülen bir yasaklı madde soruşturması kapsamında harekete geçen polis ekipleri, Ateş Denizi dizisinin Beykoz Kundura Fabrikası'nda bulunan setine ani bir operasyon düzenledi. Hedefteki isim ise dizide 'Nezih' karakterine hayat veren başrol oyuncusu Erdem Kaynarca'ydı.

KARAVANDAN İNDİRİLDİ, ARABASINDA ARAMA YAPILDI

Sete giriş yapan emniyet güçleri, o esnada sahnesi için karavanda hazırlık yapan ünlü oyuncunun yanına gitti. Polis eşliğinde karavandan indirilen Erdem Kaynarca'nın ilk olarak şahsi aracında detaylı bir arama gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda aracın temiz çıktığı ve herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığı öğrenildi.

Erdem Kaynarca

ÇEKİMLERE BİR HAFTA ARA VERİLDİ

Aracındaki aramanın ardından ünlü oyuncu, polis ekipleri eşliğinde emniyete götürülerek gözaltına alındı. Setin ortasında yaşanan bu şoke edici olayın ardından büyük bir şaşkınlık yaşayan dizi ekibi, çekimleri durdurma kararı aldı. Gelişmeler üzerine "Ateş Denizi" dizisinin çalışmalarına bir hafta süreyle ara verildiği bildirildi.

SAÇ VE KAN ÖRNEĞİ ALINAN OYUNCU SERBEST BIRAKILDI

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Beykoz'daki setten alınarak Halkalı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürülen Erdem Kaynarca'nın buradaki işlemleri tamamlandı. Emniyette detaylı ifadesi alınan ünlü oyuncu, prosedür gereği saç ve kan örnekleri de verildikten sonra serbest bırakıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Haberler.com
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