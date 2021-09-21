Renault Ticari ailesinin yeni üyeleri Türkiye'de satışa çıkıyor

VAN (AA) - Renault markasının özelliklerinden yararlanarak, bireysel ve ticari ihtiyaçlara cevap veren yeni Express Combi ve Express Van 27 Eylül'den itibaren Türkiye'de satışa sunulacak.

Renault Mais açıklamasına göre, 800 litre ile pazardaki en geniş bagaj hacmi ve 71,6 santimetrelik sürgülü yan kapı açıklığıyla sınıfında iddialı özellikler sunan yeni Express Combi, 182 bin 900 TL'den başlayan özel lansman fiyatlarıyla tüketiciyle buluşacak.

1,91 metre yükleme uzunluğuna sahip, 3,3 metreküplük yükleme hacmiyle ve 48 litre kabin içi saklama alanıyla segmentinin en geniş yükleme alanını sunan yeni Express Van ise lansmana özel 159 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satılacak.

Renault'nun ticari araç ailesinin yeni üyeleri lansmana özel fiyatlarının yanı sıra 50 bin TL'ye 12 ay sıfır faiz fırsatıyla pazara giriş yapıyor.

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Renault Mais Genel Müdürü Berk Çağdaş, yeni Express Combi ve Express Van modellerinin ihtiyaçlara uygun donanım ve fiyat fayda oranıyla, markanın hafif ticari araç pazarındaki konumunu güçlendireceğini dile getirdi.

Çağdaş, hafif ticari araç pazarının toplam pazardan yüzde 22 pay aldığını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Minivan segmenti ise yüzde 50'si Combi ve yüzde 12'si Van olmak üzere hafif ticari araç pazarında toplamda yüzde 62'lik bir ağırlığa sahip. Böylesine önemli bir segmentte Renault'nun pratik ve verimli hafif ticari araçları Yeni Renault Express Combi&Express Van boyutları, kolay yüklemeye uygun yapıları, yükleme hacimleri, geniş saklama alanları ve konforlu iç mekanlarıyla her türlü gereksinimi karşılıyor. Renault Ticari ailesinin yeni üyelerinin sınıfında iddialı modüler tasarım özellikleriyle hem iş hem de özel kullanımda işlevselliği en üst seviyeye taşıyarak pazardaki en iyi seçeneklerden olacağına inanıyoruz. Yeni Express'in ardından Renault'nun yenilenen diğer modellerini de Türkiye pazarına sunarak binek otomobil pazarındaki iddiamızı hafif ticari segmentine de taşımak istiyoruz."

Yükleme kapasitesi ve kolaylığıyla sınıflarında iddialı

Açıklamaya göre, yeni Express Combi ve Express Van, boyutlarıyla öne çıkarak, yükleme kapasitesi ve kolaylığıyla sınıflarında iddialı konuma geldi.

Toplamda 4 tam boy koltuk ile tüm yolcuları için geniş bir alan ve konfor sunan yeni Express Combi, yeni iç tasarımıyla ailelere de uygun çözümler sunuyor ve iki arka koltuğun her birinde de Isofix bağlantı noktası bulunuyor. Aynı anda iki çocuk oto koltuğu araca bağlanabiliyor.

Yeni Express Van ise 4,39 metre uzunluğu ve 1,91 metre yükleme uzunluğuyla gelişmiş bir işlevsellik sunuyor. Dizel motor 650 kilograma kadar yük taşıma kapasitesiyle dikkati çekiyor. Yeni Express Van, güvenli ve kolay yükleme için yerde altı, yanlarda dört adet kanca ve yükleme bölümü aydınlatması ile donatıldı. 3 düğmeli sustalı anahtar uzaktan kapı açma ve kilitleme imkanı sunarken, aracın kargo alanının kilidinin ön kabinden bağımsız olarak açılmasını da sağlıyor. Opsiyonel olarak sunulan kauçuk zemin kaplaması ile işlevsellik daha da artıyor.

Dinamik ve güçlü dış tasarım

Yeni Express Combi ve Express Van, dikey tamponu, yüksek konumlu ön ızgarası, kıvrımlı motor kapağı ve akıcı çizgileriyle güçlü ve dinamik bir görünüm sergiliyor. C formundaki LED farlarıyla, Renault marka kimliğine sadık bir görünüm sunuyor.

Renault Ticari ailesinin yeni üyeleri Demir Mavi, Duman Gri, Siyah, Beyaz ve Arsenik Gri renkleriyle satışa çıkıyor.

Dış tasarım gibi iç mekan da birçok depolama alanı ile gelişmiş bir işlevsellik sunan yatay tasarımlı ön konsol sayesinde modern bir görünüm sunuyor. Döşemedeki dayanıklı kumaş ile vücudu destekleyen rahat koltuk sürücü yorgunluğunu azaltmaya yardımcı oluyor.

Hayatı kolaylaştıran teknolojiler

Yeni Express Combi ve Express Van'daki bilgi-eğlence ekipmanları üç aşamadan oluşuyor. Standart R&Go radyonun yanı sıra opsiyonel olarak navigasyonlu ya da navigasyonsuz alınabilen Renault EASY LINK multimedya sistemi 8 inç dokunmatik ekran ve Apple CarPlay ile geliyor. Ayrıca akıllı telefon için 15 W gücündeki kablosuz şarj, üç adede kadar USB soketi ve Express Combi'de biri ön koltukların ortasında arka yolcuların da kolaylıkla kullanabileceği mesafede olmak üzere üç adet 12V şarj soketi bulunuyor.

Dört hoparlör ile 8 inçlik renkli dokunmatik ekranlı Renault EASY LINK bilgi-eğlence sistemi, ses tanıma uyumlu kablolu Apple CarPlay sunuyor. 2 ya da 3 boyutlu navigasyon seçeneği, kavşak konumlandırma ve benzeri özelliklerle yönlendirmeyi kolaylaştırıyor. GPS sinyali olmasa bile yönlendirmeye yardımcı olmak için dahili bir jiroskop kullanıyor.

R&Go radyo, akıllı telefonunuz aracılığıyla sezgisel ve kullanıcı dostu bir şekilde araç ve radyo özelliklerine erişim sağlamak için Bluetooth ve R&Go uygulamasından yararlanıyor.

Ayrıca yeni Express Combi ve Express Van, sürüş güvenliğini önemli ölçüde artıran yeni sürüş destek sistemleriyle de donatıldı.

Yakıt tasarrufuyla dikkati çeken güçlü motor

Yeni Express Combi ve Express Van, 1.5 dCi 95 bg dizel motorla satışa sunuluyor. Yeni Express, 95 bg dizel motorla 6 vitesli şanzıman sunarken, konsoldan etkinleştirilen Eco-Mode sistemi, ek yüzde 12 yakıt tasarrufu sağlıyor.

"Vites Değiştirme Göstergesi", vites değiştirmek için en iyi zamanın ne zaman olduğunu sürücüye bildiriyor ve böylece yakıtta ekstra yüzde 5 tasarruf sağlanabiliyor.