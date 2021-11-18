Rektör Kutluhan İlahiyat Fakültesi Öğrencileri için Düzenlenen Törene Katıldı

DENİZLİ (Habermetre) - Denizli İlahiyat Fakültesi Yaptırma ve Yaşatma Derneği her yıl düzenlediği, Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) İlahiyat Fakültesi'ni ilk on sırada tercih eden öğrencilere dizüstü bilgisayar hediye etme geleneğini bu yıl da devam ettirdi. Hayırseverlerin desteği ile öğrencilere dizüstü bilgisayar hediyesi yanında öğrencileri, Arapçalarını geliştirmeleri için Ürdün'e gönderen ve yine burs imkanı sağlayan Dernek, İlahiyat Fakültesi'nde düzenlediği tören ile öğrencilere bilgisayarlarını takdim etti.

Törene; Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan ile birlikte 22. Dönem Denizli Milletvekili Mehmet Salih Erdoğan, Rektör Yardımcısı ve aynı zamanda İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Kısaç, PAÜ Genel Sekreteri Prof. Dr. Mehmet Çiçek, Denizli İlahiyat Fakültesi Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Halil Pekdemir, İlahiyat Fakültesi öğretim üyeleri, hayırsever firmaların yetkilileri ile öğrenciler katıldı.

Prof. Dr. Kısaç: "Bu dayanışmanın, diğer fakültelerdeki öğrencilerimiz için örnek olmasını istiyoruz"

Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan program, daha sonra İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Kısaç'ın konuşması ile devam etti. Konuşmasında böyle bir etkinliğin, dayanışma ve desteğin çok güzel bir örneği olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Kısaç, bu tür bir dayanışma ve desteği diğer fakültelerde öğrenim gören öğrenciler için de yapmayı istediklerini ifade etti. Öğrencilere bilgisayar hediye edilmesinin örnek gösterilecek, güzel bir uygulama olduğunun altını çizen Prof. Dr. İbrahim Kısaç, çok eski bir fakülte olmamalarına rağmen tercih edilebilirliklerinin yüksek olduğunu, bunun da eğitim kalitelerinin üst düzeyde olduğuna işaret ettiğini söyledi.

Doç. Dr. Şimşek: "KPSS başarısında PAÜ İlahiyat Fakültesi ilk 8'de"

Rektör Yardımcısı ve İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Kısaç'ın konuşmasının ardından Dekan Yardımcısı Doç. Dr. İsmail Şimşek, fakülteyi tanıtıcı bir sunum gerçekleştirdi. Sunumunda, Türkiye'deki ilahiyat fakülteleri arasında, tercih edilebilirlik noktasında ilk on beşte olduklarını söyleyen Doç. Dr. Şimşek, mezuniyet sonrası öğrencilerin KPSS başarılarında ise yine Türkiye'deki ilahiyat fakülteleri arasında PAÜ İlahiyat Fakültesi'nin ilk sekizde olduğuna dikkat çekti. PAÜ İlahiyat Fakültesi'ni imam hatip liseleri dışında fen-sosyal, sağlık hizmetleri alanları gibi, farklı liselerden mezun olan öğrencilerin de tercih ettiğine vurgu yapan Doç. Dr. İsmail Şimşek, tüm tercih eden öğrenciler arasında imam hatip lisesinden mezun olanların oranının yüzde 39 olduğunu söyledi. İlahiyat Fakültesi Yaptırma ve Yaşatma Derneği'nin desteği ile İlahiyat Fakültesi'ni tercih eden öğrencilere sundukları imkanları sıralayan Doç. Dr. Şimşek, ilk on sırada tercih yapan öğrenciye dizüstü bilgisayar hediye etmenin yanında, başarılı öğrencilerin Arapça konuşma becerinin geliştirebilmeleri için yaz döneminde Arap ülkelerine gönderdiklerini ve Arapça İhtisas Kursları düzenlediklerini dile getirdi. Ayrıca yaklaşık 120 öğrenciye burs imkanı sunduklarını hatırlattı.

Törende konuşma yapan Denizli İlahiyat Fakültesi Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Halil Pekdemir, derneğin faaliyetleri hakkında bilgi verirken dernek olarak kız öğrenciler için bir yurt projesinin çalışması içinde olduklarını söyledi. Hayırseverlerin derneğe yaptıkları katkılar ile verilen ödüllerin gerek PAÜ İlahiyat Fakültesi'nin tercih edilmesine gerekse öğrencilerin öğrenim hayatlarında motive olarak başarılarının arttırılmasına destek olduğunu belirten Pekdemir, hayra vesile olanlara teşekkürlerini iletti.

Rektör Kutluhan: "Dinin doğru bir şekilde yaşanması ve yaşatılması için çalışmalısınız"

Törende konuşma yapan Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, şehirle bütünleşmiş bir üniversite olmayı arzu ettiklerini söylerken, şehirle bütünleşmenin en güzel örneklerinden birini bu tören olduğunu dile getirdi. Destek veren hayırseverlere teşekkürlerini ileten Rektör Prof. Dr. Kutluhan, "Biz şehirle bütünleştikçe, Üniversitemizin başarısının da üst sıralara çıkacağına eminim. Nitekim İlahiyat Fakültemizin ilk on beşte olması gerçekten gurur verici. Burada büyük bir özveri var. Biz yoğunluğumuzu, topluma katkı verecek insan yetiştirmeye vermeye mecburuz. Tıpta, en önemli kural insana zarar vermemektir. Şehrimizin, İlahiyat Fakültemize vermiş olduğu bu desteği hiçbir zaman yıpratmamız gerekiyor. Vermiş oldukları bu destek üzerimizdeki sorumluluğu bir kat daha arttırmaktadır. Öğrencilerimiz buradan mezun olduktan sonra dine zarar vermeden, dinin doğru bir şekilde yaşanması ve yaşatılması için çalışmalılardır. İlahiyat Fakültesi'ni ilk on sırada tercih eden ve dizüstü bilgisayar hediye edeceğimiz öğrencilerimizi tebrik ediyor, destek veren hayırseverlerimize teşekkürlerimi sunuyorum. "

Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan'ın konuşmasının ardından İlahiyat Fakültesi'ni ilk on sırada tercih eden öğrencilere bilgisayarlarını; Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, Rektör Yardımcısı ve İlahiyat Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. İbrahim Kısaç, Halil Pekdemir, Mehmet Salih Erdoğan ve hayırseverler tarafından takdim edildi. Törende ayrıca, PAÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi olan ve PAÜ İlahiyat Fakültesi'ni ilk on sıra içinde tercih eden Doç. Dr. Durmuş Akalın'a ödülünü Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan takdim etti. Doç. Dr. Akalın bilgisayarı, idari işleyişte kullanılmak üzere fakülteye bağışladı.

Tören daha sonra Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan tarafından hayırseverlere teşekkür belgesi ve şilt takdiminin ardından günün anısına hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.

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