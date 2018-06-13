Ramazan Bayramı'nda Hangi Ünlü Nerede Sahne Alacak?
Ramazan Bayramı'nda ünlü isimlerin konser maratonu kesinleşti. İşte ünlülerin Kıbrıs'tan Bodrum'a uzanan konserleri...
Ramazan Bayramı'nda hangi, ünlünün nerede sahne alacağı belli oldu. İşte aralarında Sıla, Demet Akalın ve Ebru Gündeş gibi isimlerin bulunduğu ünlüleri konser takvimi...
KIBRIS'TAN BODRUM'A
Sıla, Ramazan Bayramı'nın ilk günü Kıbrıs'taki Merit Park Hotel&Casino'da sahneye çıkacak. Bayramın son günü ise en sevilen şarkılarını Bodrum'daki Rixos Otel'in sahnesinde seslendirecek.
OĞLU ÇAĞIN KULAÇOĞLU EŞLİK EDECEK
Hande Yener, bayramın birinci günü Ceshme Plus Hotel&Beach'te düzenlenecek happy hour partisinde oğlu Çağın Kulaçoğlu'yla birlikte sahneye çıkacak. Ünlü şarkıcı, bayramın üçüncü günü de Bodrum'daki Posh Club'da müzikseverleri eğlenceye doyuracak.
ÖZEL REPERTUVARIYLA SAHNE ALACAK
Bayram sahnelerinin değişmez yıldızlarından Ebru Gündeş, 16 Haziran Cumartesi akşamı Sueno Hotels Beach Side'de sevenleriyle buluşacak. Sanatçı, bayrama özel repertuvarıyla 17 Haziran Pazar akşamı da Sueno Hotels Deluxe Belek'in sahnesinde olacak.
3 GÜN 3 KONSER
Demet Akalın da bayramı sahnelerde geçirecek. 15 Haziran'da Antalya'daki The Land of Legends Otel'de sahneye çıkacak olan ünlü yıldız, ertesi gün Bodrum'daki Sahne İstanbul Türkbükü'nde, bayramın son günü de Pasha Club Bodrum'da olacak.
FESTİVALDE SAHNEYE ÇIKACAK
Hadise, bayramda Antalya'da. 15 Haziran'da Akseki İlçesi'nde düzenlenecek festivalde sahneye çıkacak olan şarkıcı, konser sonrası soluğu Kıbrıs'ta alacak. Ünlü popçu, bayramın ikinci günü Girne'deki Lord's Palace Hotel Spa&Casino'da sevenleriyle buluşacak.
ANTALYA'YI SALLAYACAK
Pop dünyasının son dönemdeki en popüler ismi Aleyna Tilki, 18 Haziran'da Kemer Belediyesi tarafından düzenlenecek Altın Nar Festivali'nde sevenleriyle buluşacak. Festivalde ayrıca Koray Avcı da konser verecek.
DÜET YAPACAKLAR
Aşkın Nur Yengi ve Selami Şahin, iki gün üst üste aynı sahneyi paylaşacak. 15 Haziran Cuma günü Kıbrıs'taki Kaya Palazzo Resort Hotel'de konser verecek olan ikili, ertesi gün de Antalya'da, Granada Luxury Belek'te sevenlerinin karşısına çıkacak.
KIBRIS'TA SAHNE ALACAK
Bülent Ersoy, Kıbrıs sahnesini tercih edenlerden. Sanatçı, bayramın ikinci günü The Arkın Colony Hotel'in sahnesinde olacak.
NUH'UN GEMİSİ'NDE
Funda Arar, bu bayram Kıbrıs'ta. Sanatçı, 16 Haziran Cumartesi akşamı Nuh'un Gemisi Deluxe Hotel'de sevenleriyle buluşacak.
3 GÜN ÜST ÜSTE KONSER VERECEK
Bu bayramın en çalışkan isimlerinden biri Gülşen. Üç gün üst üste konser verecek olan ünlü popçu, 15 Haziran'da Kuşadası'ndaki Jade Beach Club'da, 16 Haziran'da Kıbrıs-Girne'deki Kaya Palazzo Resort&Casino'da ve 17 Haziran'da da Antalya-Kemer'de düzenlenecek Altın Nar Festivali'nde sahneye çıkacak.
"BAYRAM HEYECANINI PAYLAŞMAK PAHA BİÇİLMEZ"
Linet, bayrama özel bir repertuvar hazırladı. Sanatçı, ilk gün Alanya Adenya Otel'de, ikinci gün de Bodrum Azka Otel'de şarkılarını seslendirecek. Linet, "Bayram heyecanını sevenlerimle paylaşmak paha biçilemez" diyor.
4 YIL SONRA YENİ ALBÜMLE SAHNE ALACAK
4 yıl aradan sonra "Yaz Aşkım" adlı yeni bir albüm hazırlayan Sibel Can, yeni şarkılarını Antalya'da seslendirecek. Sanatçı bayramın ikinci günü Sueno Hotels Deluxe Belek'te, üçüncü günü de Sueno Hotels Beach Side'de konser verecek.
YILDIZ'LI ŞARKILAR
Yıldız Tilbe, pop müziğe damgasını vuran şarkılarını Ramazan Bayramı'nın ikinci günü Kıbrıs'ta, üçüncü günü de Çeşme'de seslendirecek.
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siz bir ay boyunca oruç tutmayın ama bayram sevincine ortak olun yazık sizeCevap Yaz Yayından Kaldır
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öncelikle gecmis olsun diyorum. Ne oldu da ne seni rahatsiz ettide bu güzel Cennet gibi ülkemizi birakip taa oralara gittin be bayan. Înanin ülkemiz dünya ülkeleriyle yarisacacak konumdadir.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Türkiyede olsaydim sibel cani dinlemeye giderdim.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Bizde Köye GidelimCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Ya bize ne arkadas yapmayin ya. Bunlarin nereye gidecegi kimleri göreceginden kimlere vereceginden bize neki ? Cokta tin di yani. Ne halt ederlerse etsinler. Bayram Manevi önemi olan bir gündür. RAMAZAN''i idrak edenler icindir.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır