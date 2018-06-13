Ramazan Bayramı'nda Hangi Ünlü Nerede Sahne Alacak?

Ramazan Bayramı'nda hangi, ünlünün nerede sahne alacağı belli oldu. İşte aralarında Sıla, Demet Akalın ve Ebru Gündeş gibi isimlerin bulunduğu ünlüleri konser takvimi...

KIBRIS'TAN BODRUM'A

Sıla, Ramazan Bayramı'nın ilk günü Kıbrıs'taki Merit Park Hotel&Casino'da sahneye çıkacak. Bayramın son günü ise en sevilen şarkılarını Bodrum'daki Rixos Otel'in sahnesinde seslendirecek.

OĞLU ÇAĞIN KULAÇOĞLU EŞLİK EDECEK

Hande Yener, bayramın birinci günü Ceshme Plus Hotel&Beach'te düzenlenecek happy hour partisinde oğlu Çağın Kulaçoğlu'yla birlikte sahneye çıkacak. Ünlü şarkıcı, bayramın üçüncü günü de Bodrum'daki Posh Club'da müzikseverleri eğlenceye doyuracak.

ÖZEL REPERTUVARIYLA SAHNE ALACAK

Bayram sahnelerinin değişmez yıldızlarından Ebru Gündeş, 16 Haziran Cumartesi akşamı Sueno Hotels Beach Side'de sevenleriyle buluşacak. Sanatçı, bayrama özel repertuvarıyla 17 Haziran Pazar akşamı da Sueno Hotels Deluxe Belek'in sahnesinde olacak.

3 GÜN 3 KONSER

Demet Akalın da bayramı sahnelerde geçirecek. 15 Haziran'da Antalya'daki The Land of Legends Otel'de sahneye çıkacak olan ünlü yıldız, ertesi gün Bodrum'daki Sahne İstanbul Türkbükü'nde, bayramın son günü de Pasha Club Bodrum'da olacak.

FESTİVALDE SAHNEYE ÇIKACAK

Hadise, bayramda Antalya'da. 15 Haziran'da Akseki İlçesi'nde düzenlenecek festivalde sahneye çıkacak olan şarkıcı, konser sonrası soluğu Kıbrıs'ta alacak. Ünlü popçu, bayramın ikinci günü Girne'deki Lord's Palace Hotel Spa&Casino'da sevenleriyle buluşacak.

ANTALYA'YI SALLAYACAK

Pop dünyasının son dönemdeki en popüler ismi Aleyna Tilki, 18 Haziran'da Kemer Belediyesi tarafından düzenlenecek Altın Nar Festivali'nde sevenleriyle buluşacak. Festivalde ayrıca Koray Avcı da konser verecek.

DÜET YAPACAKLAR

Aşkın Nur Yengi ve Selami Şahin, iki gün üst üste aynı sahneyi paylaşacak. 15 Haziran Cuma günü Kıbrıs'taki Kaya Palazzo Resort Hotel'de konser verecek olan ikili, ertesi gün de Antalya'da, Granada Luxury Belek'te sevenlerinin karşısına çıkacak.

KIBRIS'TA SAHNE ALACAK

Bülent Ersoy, Kıbrıs sahnesini tercih edenlerden. Sanatçı, bayramın ikinci günü The Arkın Colony Hotel'in sahnesinde olacak.

NUH'UN GEMİSİ'NDE

Funda Arar, bu bayram Kıbrıs'ta. Sanatçı, 16 Haziran Cumartesi akşamı Nuh'un Gemisi Deluxe Hotel'de sevenleriyle buluşacak.

3 GÜN ÜST ÜSTE KONSER VERECEK

Bu bayramın en çalışkan isimlerinden biri Gülşen. Üç gün üst üste konser verecek olan ünlü popçu, 15 Haziran'da Kuşadası'ndaki Jade Beach Club'da, 16 Haziran'da Kıbrıs-Girne'deki Kaya Palazzo Resort&Casino'da ve 17 Haziran'da da Antalya-Kemer'de düzenlenecek Altın Nar Festivali'nde sahneye çıkacak.

"BAYRAM HEYECANINI PAYLAŞMAK PAHA BİÇİLMEZ"

Linet, bayrama özel bir repertuvar hazırladı. Sanatçı, ilk gün Alanya Adenya Otel'de, ikinci gün de Bodrum Azka Otel'de şarkılarını seslendirecek. Linet, "Bayram heyecanını sevenlerimle paylaşmak paha biçilemez" diyor.

4 YIL SONRA YENİ ALBÜMLE SAHNE ALACAK

4 yıl aradan sonra "Yaz Aşkım" adlı yeni bir albüm hazırlayan Sibel Can, yeni şarkılarını Antalya'da seslendirecek. Sanatçı bayramın ikinci günü Sueno Hotels Deluxe Belek'te, üçüncü günü de Sueno Hotels Beach Side'de konser verecek.

YILDIZ'LI ŞARKILAR

Yıldız Tilbe, pop müziğe damgasını vuran şarkılarını Ramazan Bayramı'nın ikinci günü Kıbrıs'ta, üçüncü günü de Çeşme'de seslendirecek.