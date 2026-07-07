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Trump'ın, Türkiye'ye uçuşunu binlerce kişi takip etti

Trump'ın, Türkiye'ye uçuşunu binlerce kişi takip etti
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ABD Başkanı Trump'ı Ankara'daki NATO Zirvesi'ne getiren Air Force One uçağı, Flightradar24'te aynı anda 18 bin kişi tarafından takip edilerek dünyanın en çok izlenen uçuşu oldu.

Abd Başkanı Donald Trump'ı Ankara'daki NATO Liderler Zirvesi'ne getiren 'AF1' çağrı kodlu Air Force One başkanlık uçağı, uçuş takip platformu 'Flightradar24'te dünyanın en çok takip edilen uçuşu oldu.

ABD Başkanı Donald Trump, bugün Ankara'da başlayan 36'ncı NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Air Force One uçağıyla yola çıktı. Camp Springs'ten havalanan ve saat 14.00'te Ankara Havalimanı'na iniş yapması beklenen Boeing VC-25 tipi uçak, uçuş takip platformu 'Flightradar24' verilerine göre aynı anda 18 bin kişi tarafından canlı olarak takip edildi. Uçuş, platformda '#1 Worldwide' etiketiyle dünyada en çok takip edilen uçuş olarak gösterildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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