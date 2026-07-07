Haberler

Portekiz'de Dünya Kupası'nın faturası Ronaldo'ya kesildi

Portekiz'de Dünya Kupası'nın faturası Ronaldo'ya kesildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Portekiz’in FIFA 2026 Dünya Kupası’ndan elenmesinin ardından eleştirilerin odağına 41 yaşındaki yıldız Cristiano Ronaldo oturdu. Ülke basınında, Ronaldo’nun milli takımı bırakması gerektiği konusunda geniş bir görüş birliği oluştu.

  • Portekiz, Dünya Kupası son 16 turunda İspanya'ya 1-0 yenilerek elendi.
  • Portekiz spor gazetesi A Bola, Cristiano Ronaldo'nun milli takımdan ayrılmasını istedi.
  • A Bola, Ronaldo'nun egosunun yedek kulübesinde kalmasını engellediğini ve performansının yetersiz olduğunu yazdı.

Portekiz, son 16 turunda İspanya’ya 1-0 kaybederek turnuvaya veda etti. Maçta ve turnuva genelinde etkisiz kalan Ronaldo, Portekiz medyasının sert eleştirilerine hedef oldu. 

RONALDO'NUN TAKIMDAN AYRILMASI İSTENDİ

Ülkenin önde gelen spor gazetelerinden A Bola, Ronaldo hakkında oldukça ağır bir yazı yayımladı. Gazete, tecrübeli yıldızın milli takımdan ayrılmasını açıkça istedi.

İşte A Bola'nın Ronaldo'yu hedef aldığı o yazı:

'' Cristiano Ronaldo, seni öldürmek istemiyoruz ama artık bu kadarı da fazla!

Kaptanın çoktan çok uzun sürmüş olan bu döngüsüne bir son vermek şart!

Yedek kulübesinde bir yapılanma gerekiyorsa, bu saha içinde de aynı derecede gereklidir. Ve artık Cristiano Ronaldo’nun yerini devretmesinin zamanı geldi! Çünkü egosu, bugün sergilediği performansla eşi benzeri olmayan bir oyuncunun yedeği olmasına engel oluyor.

Cristiano Ronaldo’yu 90 dakika sahada tutma konusundaki o hastalıklı zorunluluk olmasaydı bu Dünya Kupası nasıl olurdu, bu sonsuza dek bir gizem olarak kalacak; Donald Trump bile bunu değiştiremez.''

Kübra Çolakbüyük
Kübra Çolakbüyük
Haberler.com
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump arasındaki ikili görüşme sona erdi

Beştepe'deki tarihi görüşmede ikinci aşamaya geçildi
Beştepe'de tarihi görüşme! Trump: Zirve Türkiye’de olmasaydı gelmezdim

Erdoğan ve Trump'tan ilk sözler: Zirve Türkiye'de olmasaydı...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

NATO Zirvesi başladı! Dakika dakika tüm detaylar

Zirvede ezber bozan çıkış! Avrupalı liderlerin yüzlerine söyledi
Seferihisar'da plajdaki başörtüsü saldırısında yeni karar: Serbest bırakılan zanlı için tutuklama istendi

İnfial yaratan plaj saldırısının zanlısı hakkında yeni karar

Trump'ın Ankara uçuşunu 100 binden fazla kişi takip etti

Dünyada ilk sıraya yerleşti! Trump'ın Ankara yolculuğu rekor kırdı
Belçikalı futbolcular ABD zaferi sonrası Donald Trump’ın dansını taklit etti

İki ülkeyi karşı karşıya getirecek olay: Donald Trump sakın görmesin!
Alevler yerleşim yerlerini tehdit etti, tahliye hazırlıkları başladı

Ciğerlerimiz saatlerdir yanıyor! Yerleşim yerleri tehdit altında
Yoğun tempoya dayanamayan Demet Akalın konserlerini iptal edip dinlenmeye çekiliyor

Konserlerini tek tek iptal eden ünlü şarkıcı hastalığını açıkladı
Kremlin: Ankara'daki NATO Zirvesi'ni yakından takip edeceğiz

Rusya'dan Ankara'da başlayan tarihi zirve için dikkat çeken yorum