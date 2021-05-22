Prof. Dr. Erhan: Hedefimiz 100 ülkeden uluslararası öğrenci

Altınbaş Üniversitesi, 13. kuruluş yıl dönümünü düzenlenen bir törenle kutladı.

Altınbaş Üniversitesi, 13. kuruluş yıl dönümünü düzenlenen bir törenle kutladı. Törende konuşan üniversitenin rektörü Prof. Dr. Çağrı Erhan, "3 temel hedefimizden biri uluslararasılaşmadır. Öğrencilerimizin yüzde 45'i, 90 farklı ülkeden gelen öğrencilerden oluşuyor. Bu bakımdan 1 numaraya gelmiş durumdayız ve uluslararasılaşmada hedefimiz 2023'te 100 ülke ve yüzde 50 öğrencidir" dedi.

Üniversitenin Mahmutbey Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen törene, Altınbaş Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Ali Altınbaş, Başkan Yardımcısı Sofu Altınbaş, Rektör Prof. Dr. Çağrı Erhan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Kasım Han ve üniversite akademisyenleri katıldı. Pandemi döneminde sağlık tedbirlerine uygun olarak ve davete kapalı bir oturumla gerçekleştirilen tören, İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşuyla başladı. Altınbaş Üniversitesi öğrencilerinden oluşan müzik grubu Alga tarafından verilen konserin ardından protokol konuşmaları yapıldı.

"ÜNİVERSİTENİN KALİTESİNİ AKADEMİK KADROSU BELİRLER"

Törende konuşan Mütevelli Heyeti Başkanı Ali Altınbaş, üniversitenin kuruluş vizyonu doğrultusunda hedeflerine adım adım ilerlediğini söyledi. Üniversite olarak 13 yılda ulaştıkları seviyeyi memnuniyetle izlediklerini belirten Altınbaş şu ifadeleri kullandı:

"Çağdaş, dijital ortama uygun olarak eğitimde tüm yenilikleri bünyemize adapte etme çabası içerisindeyiz. Bir üniversitenin gerçek kalitesini başta akademik kadroları belirler. En büyük çaba akademisyenlerimizdedir, devletimiz ve ülkemiz için çok önemli bir görev yapıyorlar. Akademisyenlerimizin yetiştirdiği doktorlar, mühendisler, avukatlar bu ülkeyi ülke yapıyor. Bir öğrenci üniversiteyi bitirdiği zaman akılcı hareket edebilmeli, etik duruşu olmalı ve evrensel düşünceyi kanıksamış olmalı. Bütün bunlar akademisyenlerimizin çabasına bağlıdır."

"UZAKTAN EĞİTİMİ LAYIKIYLA YAPAN 5-6 ÜNİVERSİTEDEN BİRİYİZ"

Altınbaş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çağrı Erhan ise, pandeminin sona ermesiyle 14. kuruluş yılını kampüslerde birlikte kutlama dileğiyle başladığı konuşmasında, salgın nedeniyle hayatını kaybeden Altınbaş Üniversitesi öğretim görevlilerinden Prof. Dr. Engin Türkmen başta olmak üzere verilen kayıplar için taziyelerini sundu.

Üniversite olarak Mart 2020'den itibaren başlayan pandemi koşullarında, teknik hazırlıkları daha önceden yapılan uygulamalarla hızla uzaktan eğitime geçtiklerini belirten Prof. Dr. Çağrı Erhan, "Bu işi Türkiye'de layıkıyla yapan 5-6 üniversiteden biri olma mutluluğuna eriştik" dedi.

Uzaktan eğitimin, gerekli materyalleri internete aktararak öğrencilerin istedikleri zaman erişimlerine sunmak olmadığını vurgulayan Prof. Dr. Erhan "Uzaktan eğitim, normalde sınıfta, laboratuvarda yaptığımız ancak pandemi nedeniyle gerçekleştirilmesi mümkün olmayan eğitimi, uzaktan yöntemlerle neredeyse bir sınıf ortamında canlı bir şekilde uygulamaktır. Bu dönemde normal eğitimle online eğitim altyapılarını birleştiren ve uzaktan eğitimi fiziki eğitim şartlarına yakın bir seviyeye çıkaran hibrit sınıflar açtık. Mahmutbey, Gayrettepe ve Bakırköy yerleşkelerimizde toplam 10 hibrit sınıfımızı hizmete sunduk. Yaz okulumuzu da uzaktan ve bu hibrit derslikler aracılığı ile yapacağız. Bu bir geçiş dönemi, yavaş yavaş kampüse hazırlık süreci olacak" diye konuştu.

"ULUSLARARASI ÖĞRENCİ SAYISINDA 1'İNCİ SIRADAYIZ"

Altınbaş Üniversitesi'nin 26 lisans, 11 ön lisans, 24 yüksek lisans ve 8 doktora programıyla Türkiye'nin saygın eğitim kurumlarından biri olarak yoluna devam ettiğini vurgulayan Prof. Dr. Çağrı Erhan, üniversitede yıl içinde gerçekleştirilen yenilikler ve akademik gelişmeler hakkında şu bilgileri paylaştı:

"Lisans seviyesinde Dijital Oyun programı adıyla yeni bir programımız onaylandı. Uygulamalı Bilimler Fakültemiz bünyesinde bu sene öğrenci almaya başlayacağız. Lisansüstü seviyesinde Uluslararası Vergilendirme, Yapay Zeka, Çocuk Diş Hekimliği, Periyodontoloji, İşletme Türkçe ve İşletme İngilizce Doktora gibi programlara onay aldık ve öğrenci almaya başladık. Üniversitemiz hem lisans hem de lisansüstü alanda Türkiye'de en fazla uluslararası öğrencinin bulunduğu üniversitelerden biri. 3 temel hedefimizden biri uluslararasılaşmadır. Öğrencilerimizin yüzde 45'i, 90 farklı ülkeden gelen öğrencilerden oluşuyor. Bu bakımdan 1 numaraya gelmiş durumdayız ve uluslararasılaşmada hedefimiz 2023'te 100 ülke ve yüzde 50'dir. Uluslararası akademik iş birlikleri, uluslararası çift diploma programları, uluslararası akademisyen ve çalışan sayısı, uluslararası hareketilik, Erasmus programları ve staj hareketliliğiyle bu kapsamda Mezunlarla İlişkiler ve Uluslararasılaşma birimimizi kurduk. Dünyada herhalde başka örneği yoktur. Gelecek yıl itibariyle mezun verdiğimiz ülkelerde, üniversitemizi temsil etmek üzere Global Ambassador programını başlatıyoruz. Buralarda bir nevi üniversitemizin büyükelçisi olarak görev yapacak olan mezunlarımız olacak."

"TİMES ENDEKSİNİN 16'SINDA BİRDEN YER ALMAYI BAŞARDIK"

13'üncü yılda 886'sı 33 ülkeden uluslararası öğrenci olmak üzere 6 bin 883 mezun verdiklerini belirten Prof. Dr. Çağrı Erhan, "Araştırma alanına geldiğimizde bu yıl bir hamle yılı oldu. Yeni araştırma uygulama merkezlerimiz kuruldu. Hem hocalarımız hem de öğrencilerimiz şimdiye kadar gerçekleşenden çok daha fazla TÜBİTAK ve Avrupa Birliği projesi almaya muvaffak oldular. Hemen bütün fakültelerimizden öğrencilerimiz TÜBİTAK desteği aldılar. Altınbaş Üniversitesi ilk defa Times Higher Education endeksinden Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Endeksinde, 16 kategorinin 16'sında birden yer almayı başardı. 4 tanesinde de küresel düzeyde ilk 200 bandında yer almamız bizi gerçek anlamda gururlandırdı" ifadelerini kullandı.

URAP sıralamasında Türkiye'deki vakıf üniversiteleri arasındaki yükselişlerini sürdürerek 20. sıraya çıktıklarını söyleyen Prof. Dr. Çağrı Erhan, "Bu yıl bir de Bakırköy yerleşkemizde merkezi araştırma laboratuvarı kurduk. Çok önemsediğimiz ve Mütevelli Heyetimizin Tekno Fest öncesinde söz verdiği elektrikli, insansız ve otonom araçlar araştırma merkezimizi YÖK'ün onayıyla kurduk. İlk meyvesini de hemen verdi ve TÜBİTAK'a yaptığı tüm başvuruları kabul edildi. Eylül ayındaki Tekno Fest'te hem elektrikli araç hem otonom araç hem de insansız hava aracı ve denizaltı kategorilerinde yarışmaya hak kazandık. Pandemiye rağmen 100 öğrencimiz, yurdumuzu kullanarak evlerine gitmeden projeyi yetiştirmek için çalışmaya devam ediyorlar" dedi.

"ÜNİVERSİTEMİZİN TAMAMI ENGELSİZ EĞİTİM KATEGORİSİNE GİRDİ"

Kurumsal stratejik planlamada 3. hedeflerinin de dijitalleşme olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Çağrı Erhan, "2022'de 14'üncü yılımızı kutlarken üniversitemizdeki hizmetlerin yüzde 90'ını dijitale aktarmış olacağız. YÖK tarafından verilen Engelsiz Üniversite ödülü ile kıymeti çok büyük olan bir ödül daha aldık. Bu noktada bir ilki daha başardık; Diş Hekimliği Fakültemiz, Türkiye'deki bütün diş hekimliği fakülteleri arasında Engelsiz Eğitimde Erişilebilirlik bayrağına sahip tek diş hekimliği fakültesi oldu. Bugün itibariyle Mahmutbey, Gayrettepe ve Bakırköy yerleşkelerimiz turuncu bayraklı ve üniversitemizin tamamı engelsiz üniversite kategorisine girmiş durumdadır." diye konuştu.

"BİZ HEP İLK SIRALARDA OLDUK"

Programda konuşan Altınbaş Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Yardımcısı Sofu Altınbaş da, "Toplumdan aldığımızı topluma hizmet olarak nasıl geri aktarırız diye düşündüğümüzde rahmetli babamızın da çok önemli tavsiyesi üzerine vakfımızı kurarak üniversitemizi açmaya karar verdik. Biz hangi işi yaparsak yapalım hep ilk sıralarda olduk. Üniversitemiz de aynı şekilde ilk sırada yer almalı, ülkemize belli bir kalitede hizmet sunmalıyız hedefiyle yola çıktık. Bugün baktığımızda eğitim kalitemiz ve uluslararası başarımızın konuşulduğunu duymak bize çok gurur veriyor. Altınbaş Vakfı olarak, üniversitemizin daha iyi yerlere gelebilmesi için her türlü katkıyı yapmaya hazırız" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından pandemi nedeniyle geçtiğimiz yıl yapılamayan 2020 ve 2021 yılı profesörlük belgelerinin takdiminin yapıldığı Altınbaş Üniversitesi 13'üncü kuruluş yılı töreni, kurum bünyesinde 7'nci hizmet yılını geride bırakan akademisyenler ve idari personele hizmet yılı başarı ödüllerinin takdimiyle son buldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı