Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın'ın düzenlediği özel Ankara gezisine katılan öğrenciler TBMM'de misafir edildi

Yenişehir Belediyesi tarafından düzenlenen özel Ankara gezisi kapsamında engelli öğrenciler TBMM'de ağırlandı. MHP Bursa Milletvekili Fevzi Zırhlıoğlu, her insanın doğuştan sahip olduğu onur ve değerin eşit ve devredilemez olduğunu vurguladı.

Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın'ın düzenlediği özel Ankara gezisine katılan öğrencileri TBMM'de misafir eden MHP Bursa Milletvekili Fevzi Zırhlıoğlu, her insanın doğuştan sahip olduğu onur ve değerin eşit ve devredilemez olduğunu söyledi.

Yenişehir Belediyesi 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ne özel bir programa imza attı. Yenişehir'deki engelli eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin öğrencilerine yönelik düzenlenen Ankara gezisi kapsamında özel misafirler, TBMM'de Bursa Milletvekili Fevzi Zırhlıoğlu tarafından ağırlandı.

Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, MHP İlçe Başkanı Arif Eren, Yenişehir Zihinsel ve Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Harun Sak ile öğretmenlerinin de eşlik ettiği öğrencilere, önce TBMM'de küçük bir tur düzenlendi. Meclis Genel Kurulu, Şeref Holü, Meclis Kütüphanesi, Vekil Kulisleri ile 15 Temmuz'da hainlerce darbe girişimi sırasında bombalanan bölümlerin gezdirildiği öğrenciler, ardından Bursa Milletvekili Fevzi Zırhlıoğlu'nun 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle düzenlediği basın toplantısına katıldı.

Engellilerin bir gün değil her gün yanında olduklarını, özellikle "Habilitasyon" başlığının geniş bir şekilde ele alınması gerektiğini vurgulayan MHP Bursa Milletvekili Fevzi Zırhlıoğlu, şunları kaydetti:

"Engellilerin azami bağımsızlığını, fiziksel, zihinsel, sosyal ve mesleki becerilerini elde etmelerini ve yaşamın her alanına tam katılımını sağlamak için akran desteği dahil uygun tedbirleri etkin bir şekilde almalı ve özellikle sağlık, istihdam, eğitim ve sosyal hizmetler alanlarında kapsamlı habilitasyon ve rehabilitasyon hizmetlerini sunmaya devam etmeli ve bu hizmetleri güçlendirmeliyiz."

Milletvekili Zırhlıoğlu, Cumhur İttifakı'nın da bu bakışla hareket ettiğini belirterek, "Engelli vatandaşlarımızın sosyal, ekonomik ve kültürel çevreye, sağlık, eğitim hizmetlerine bilgiye ve iletişime erişimin kolaylaştırılması ve toplum hayatına katılmalarını sağlayacak politika ve programlar gerekmektedir. Engellilerin kendilerini doğrudan ilgilendiren bu politika ve programlarla ilgili karar alma süreçlerine etkin olarak katılmaları önemle üzerinde durulması gereken bir husustur. Böylelikle toplum hayatına entegre olacak, toplumsal aidiyetlerine katkı sağlamış olacağız." dedi.

Basın toplantısının ardından engelli öğrenciler, MHP Genel Başkan Yardımcısı, Çankırı Milletvekili ve TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Katip Üyesi Pelin Yılık ile bir araya geldi.

Konuklarıyla tek tek ilgilenen MHP Genel Başkan Yardımcısı Pelin Yılık, engellilerin yaşam kalitesini yükseltecek, hayatlarını kolaylaştıracak yeni çalışmalar hakkında bilgi verdi. Yenişehir Zihinsel ve Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Harun Sak'ın görüş ve önerilerini dillendirdiği buluşmada, Belediye Başkanı Davut Aydın da yerel yönetim olarak engellilere yönelik çalışmalarını anlattı.

Bu arada engelli öğrencilerin Ankara gezisi, TBMM'deki öğle yemeğinin ardından heyet halinde Anıtkabir'e yapılan ziyaretle son buldu.

Bursa dönüşü bir açıklama yapan Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, öncelikle kendilerini Meclis'te ağırlayan MHP Bursa Milletvekili Fevzi Zırhlıoğlu ile Genel Başkan Yardımcısı Çankırı Milletvekili Pelin Yılık'a teşekkür etti. Başkan Aydın, "MHP'nin Üretken Belediyecilik anlayışının temelinde Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin de söylediği gibi sahipsizlerin sahibi, çaresizlerin çaresi olmak vardır. Bu anlayışımızın bir gereği olarak; sadece engelli çocuklarımızın, vatandaşlarımız değil, dul, yetim, hasta, kısaca bakıma, özel eğitime, doyurulmaya ve konaklamaya muhtaç kim varsa hepsinin yanında olduk olmaya da devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - BURSA