Yeni sürecin yansımaları! Diyarbakır'da her yere MHP'nin bu pankartları asılıyor

Yeni sürecin yansımaları! Diyarbakır'da her yere MHP'nin bu pankartları asılıyor
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MHP Diyarbakır İl Başkanlığı, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin "Terörsüz Türkiye" çağrısına destek amacıyla kentin ana arterlerine pankartlar astı. İl Başkanı Miktat Arslan, bu mesajları vatandaşlara ulaştırmak için ilçelerde de benzer uygulamaların yapılacağını belirtti.

MHP Diyarbakır İl Başkanı Miktat Arslan yaptığı yazılı açıklamada, Bahçeli'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yaptığı çağrıyı "tarihi" olarak nitelendirdi. Arslan, "Genel Başkanımızın ağzından çıkan her kelimeyi bir talimat olarak değerlendiriyoruz. MHP çatısı altında siyaset yapan tüm Türk milliyetçileri gibi biz de Diyarbakır teşkilatı olarak liderimizin söylemlerinden besleniyor ve buna göre hareket ediyoruz," dedi.

1919 TÜRK BAYRAĞI DAĞITTILAR, 17 İLÇEYİ ZİYARET ETTİLER

Arslan, "Kızılelma Diyarbakır" adıyla başlattıkları kampanyanın ilk adımı olarak 19 Mayıs 1919'un anlamına ithafen 1919 adet Türk bayrağı dağıttıklarını, sonrasında ise Diyarbakır'ın 17 ilçesinde vatandaşlarla buluştuklarını belirtti. Ziyaretlerden olumlu geri dönüşler aldıklarını ifade eden Arslan, "Bu tepkiler davamıza olan adanmışlığımızı pekiştirdi. Aldığımız görüşleri yaygınlaştırmak ve her kesime ulaşmak için 'Terörsüz Türkiye' mesajlarını pankartlara taşıdık. Pankartlarımızı şehrin ana arterlerine astık. Aynı uygulamayı tüm ilçelerimizde de yapacağız" dedi.

"ASIRLIK BİRLİK, SONSUZ KARDEŞLİK" MESAJI

MHP Diyarbakır İl Başkanı, sürecin yalnızca bir siyasi söylem değil, toplumsal birlik ve huzurun teminatı olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak açıklamasını şöyle sonlandırdı: "Bu inançla tekraren diyoruz ki: Asırlık birlik, sonsuz kardeşlik."

İşte kent genelinden bazı kareler;

Yeni sürecin yansımaları! Diyarbakır'da her yere MHP'nin bu pankartları asılıyor

Yeni sürecin yansımaları! Diyarbakır'da her yere MHP'nin bu pankartları asılıyor

Yeni sürecin yansımaları! Diyarbakır'da her yere MHP'nin bu pankartları asılıyor

Yeni sürecin yansımaları! Diyarbakır'da her yere MHP'nin bu pankartları asılıyor

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıCece Cece:

akp mhp hdp pkk el el büyük Ortadoğu projesi

Yorum Beğen65
Yorum Beğenme60
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Haber Yorumlarıorhanozer023:

işte gerçekten ihtiyacım olan şey bu hepimiz insanız hepimiz aynı soydan geliyoruz bu öfke bu kin bu öteleştirme ne? artık maziye değil önümüze bakma zaman

Yorum Beğen50
Yorum Beğenme25
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Haber Yorumlarıuğur :

töröre gelince maziye değil önümüze bakalım dersiniz.ülke 50 yıl geriye gitti millet perişan ekonomi bitik diyince, eee eskiden kuyruk vardı hastanede kalıyordu cenazemiz tüp kuyrukları vardı şükredin dersiniz.hayatınız satılmış

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Haber Yorumlarıbiri bizi gözetliyor:

Muhteşem..

Yorum Beğen36
Yorum Beğenme25
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