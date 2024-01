Cumhur İttifakı'nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hakan Tütüncü, Ankara dönüşü coşkuyla karşılandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 31 Mart yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterilen Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Ankara dönüşü havalimanında coşkuyla karşılandı.

Cumhur İttifakı'nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü, havalimanında büyük bir sevgi seliyle karşılandı. Karşılama programına AK Parti Antalya Milletvekilleri, AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin, il ve ilçe teşkilatları, meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Tütüncü'yü uçaktan iner inmez hayat arkadaşı eşi Dr. Ayşe Tütüncü ile annesi Hatice ve babası Fevzi Tütüncü kırmızı güllerle karşıladı. Tezahüratlar arasında beraberindeki heyetle 'Birlikte Başarmaya Devam' yazılı otobüse binerek, Antalyalıları selamladı. Tütüncü, konvoy eşliğinde AK Parti Antalya İl Başkanlığı önünde düzenlenen karşılama törenine geldi.

"Belediyecilik AK Parti işidir"

Tütüncü'yü, AK Parti Antalya İl Başkanlığı'nda önceki dönem Dışişleri Bakanı, NATO PA Türk Delegasyon Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Antalya Milletvekilleri ile çok sayıda vatandaş karşıladı. Karşılama töreninde ilk konuşmayı gerçekleştiren AK Parti İl Başkanı Ali Çetin, "31 Mart'ta tarih yazmaya geliyoruz" dedi. Önceki dönem Dışişleri Bakanı, NATO PA Türk Delegasyon Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu da, "Hakan Tütüncü kardeşim bu partinin kurulduğu ilk günden bu yana dava adamı olduğunu üstlendiği her görevde gösterdi. Çalışkanlığı ve başarısıyla gösterdi. Gençlik kolları genel başkanlığımızı yaptı. Kepez'e geldi kolları sıvadı 15 yıl Kepezimize büyük hizmetler yaptı. Öyle hizmetler yaptı ki diğer ilçelerde baktı keşke bizde de olsa dediler. Kepez'de cazibe var. Yaşanabilir bir şehir. Ne ararsan var, varda var. En son Antalya Kütüphanesini de açtı. Kütüphane konusunda külliyeyle yarışır hale geldi" diye konuştu. "5 yıldır Antalya'da hizmet var mı?" diye soran Çavuşoğlu, "Belediyecilik AK Parti'nin işidir. Belediyecilik Hakan Tütüncü'nün işidir" dedi.

Antalyaspor bayrağı ile seslendi

Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü'nün konuşmasından önce sosyal medyada büyük beğeni toplayan Antalya'nın ulaşım, yol sıkıntılarının ele alındığı, Kepez'in nereden nereye geldiğini ve AK belediyecilik ile Antalya'ya yağacak hizmetlerin anlatıldığı video izlendi. Tütüncü, omzunda Antalyaspor bayrağı ile Antalyalılara seslenerek, "Bugün kutlu bir yola çıkıyoruz. Rabbim bizleri birlikten, beraberlikten, kardeşlikten, dostluktan asla uzak etmesin. 23 yıl boyunca biriktirdiğimiz hatıralara, elde ettiğimiz zaferlere bir yenisini daha eklediğimiz parlak bir halkaya ilave ettiğimiz bir yolculuk olsun. Rabbim inşallah bu güzel şehre yeniden büyük projelerle, dünya vizyonları ile hizmet etme makamına eriştirsin" dedi.

"AK Parti teşkilatları asla durmasın"

"73 gün boyunca herkes dursun AK Parti teşkilatları asla durmasın." diyerek sözlerini sürdüren Tütüncü, "Cumhur ittifakı olarak, AK Parti teşkilatlarımız olarak çok çalışacağız ve bu zaferi elde edeceğiz. Biz milletimize daha çok hizmet etmek istiyoruz. Biz makamların mevkilerin sağladığı gücü şehir için fırsatlara çevirmek istiyoruz. Bu şehrin imkanları var. Bu imkanlar daha güzel kullanılsın. Bu imkanlar geceyi gündüze katarak, 8 saat değil günde 18 saat çalışan ehil kadroların elinde olsun. ve o ehil kadrolar milletin imkanlarıyla memlekete, şehrimize daha çok hizmetler etsinler istiyoruz. İşte bunun için Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanacağız. İşte bunun için bütün ilçelerimizde azimle gayretle heyecanla çalışacağız. En güzel adaylarımız, en güzel meclis üyelerimizle, en güzel teşkilatımızla 19 ilçede başarılı olacağız. 19 ilçenin güzel imkanları güzel insanların önüne serilecek. İşte biz bunun için bu kutlu yolculuktayız "diye konuştu.

"Gerçek belediyecilik"

Kepez'in imkanlarını 15 yılda en güzel şekilde kullanarak nice eserlere imza atıldığını belirterek sözlerine devam eden Tütüncü, "AK Parti kadroları hizmetin en güzelini yapar. Milletin her kuruşunu millete hizmet olarak milletin önüne sererler. AK Parti ve Cumhur ittifakı şuna yürekten inanır. Her türlü imkanı Türkiye Cumhuriyeti Bayrağını daha yükseklerde dalgalandırmak için kullanmak gerekir. Bütün imkanların aziz milletimizin önüne sermek için bu yolda olmak gerekir. Biz buna inanıyoruz. Kepez'in 15 yılına baktığımız zaman şunu görüyoruz. Kurulan hayalleri gerçekleştirmek mümkün. Türkiye bilir gerçek belediyecilik AK Parti'nin işidir" dedi.

"Yüreklerimizdeki sevgiyi taşıyacağız"

Tütüncü, "Seçim kampanyasında hiç kimseyi incitmeden, kırıp dökmeden, hiç bir gönlü incitmeden sadece ve sadece tertemiz bir dille yapacağımız projeleri konuşacağız. Şehirlerimize yüreklerimizdeki sevgileri taşıyacağız. Kalbimizi dolduran umutları götüreceğiz. Kampanya boyunca bizden kimse kötü söz duymayacak. Rakiplerimizin ne yaptığı ile değil, biz onların etrafındakilerin de gönüllerine talip olacağız. Onlarında gönüllerini kazanarak Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanacağız. Biz kendimizi anlatacağız, yaptıklarımızı anlatacağız. Biz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye hayalini, gelecek hayalini milletimizin istikbaline dair kurduğu hayalleri anlatacağız. Cumhur ittifakı ile Milliyetçi Hareket Partili kardeşlerimizle, AK Partili kardeşlerimizle beraber bu güzel yolculuğa en güzel şekilde başlayacağız ve en güzel şekilde tamlayacağız. 19 ilçede her kalbe, her gönüle dokunacağız. Biz seçimlik değil, geçimliğiz. 15 yıl boyunca geçimlik olduğumuzun en güzel örneklerini Kepez'de gösterdik. Biz 60-70 gün kapıları çalanlardan olmadık. Biz her günü hemşehrilerimizle birlikte geçirdik" diye konuştu.

"Antalya'nın mührünü Cumhurbaşkanımıza teslim edeceğiz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kalbine dokunan bir sözünü de hatırlatarak, "Bu kampanyanın özünü oluştursun" diyerek konuşmasını sürdüren Tütüncü, "Seçim sandıkta kazanılır. Seçimi sandıkta kazanmadan önce sahada kazanmalısınız. Sahada kazanmanın yolu da kalplere girmekten geçer. Biz bugün başladığımız bu yolculukta 1 Nisan 2024'den başlayacak yolculuğumuzda halkımızın sofrasında, onların yanında olacağımızı, iyi günde, kötü günde yanların da olacağımızı, ilçe ilçe, mahalle mahalle, cadde cadde, ev ev gezeceğimizi onlara hissettireceğiz. Bunların sözünü vereceğiz ve gereğini de Allah'ın izniyle hep beraber yapacağız. Kampanya sonunda hep birlikte Antalya Büyükşehir Belediyesi mührünü Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teslim edeceğiz" dedi. Karşılama töreninden sonra Tütüncü ve beraberindeki heyet AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti. - ANTALYA