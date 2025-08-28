Türkiye'nin son hamlesi İsrail basınında: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözünü manşete taşıdılar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ASELSAN Gölbaşı Yerleşkesi'nde düzenlenen "Gelecek 50 Yıla Atılan Temeller", Çelik Kubbe Teslimatları, Tesis Açılışları ve Oğulbey Teknoloji Üssü Temel Atma Töreninde önemli açıklamalarda bulundu.

TSK'YA ÜÇ BÜYÜK HAMLE

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne güç katacak üç stratejik adımı duyurdu:

Çelik Kubbe Hava Savunma Sistemi'nin teslimatı,

ASELSAN'a ait 14 tesisin açılışı,

Oğulbey Teknoloji Üssü'nün temel atma töreni.

"DOSTTA GÜVEN, DÜŞMANDA KORKU UYANDIRACAK"

Çelik Kubbe'nin teslimatını, "Dostta güven, düşmanda korku uyandıracak" sözleriyle duyuran Erdoğan, bu sistemin Türkiye'nin hava savunmasında yeni bir dönüm noktası olacağını vurguladı.

İSRAİL BASININDA MANŞET OLDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları İsrail basınında geniş yer buldu.

Times of Israel, Çelik Kubbe'nin Türkiye için dünya çapında fark yaratacak bir hava savunma adımı olduğunu yazdı. Haberde, Ankara'nın İsrail'in Suriye'ye artan müdahalelerinden rahatsız olduğuna dikkat çekildi.

i24News, "Erdoğan, Türkiye'nin yeni Çelik Kubbe hava savunma sistemini tanıttı" başlığıyla gelişmeyi duyurdu ve yatırımın Türkiye'yi küresel savunma oyuncularından biri haline getireceğini belirtti.

Yedioth Ahronoth gazetesi ise, "Türk ordusu 'Çelik Kubbe' sistemini teslim aldı, Erdoğan kutladı: Düşmanlarımız korkacak" manşetiyle verdiği haberde, Türkiye'nin savunma sanayisinde dışa bağımlılığını azalttığını ve İHA üretiminde lider konuma geldiğini hatırlattı.

O SÖZLERİ ÖN PLANA ÇIKARDILAR

Gazete ayrıca Erdoğan'ın "Bir ülke kendi radar ve hava savunma sistemini geliştiremezse, özellikle bölgemizde mevcut güvenlik tehditleri karşısında geleceğe güvenle bakamaz" sözlerini öne çıkardı.

İşte o manşetlerden bazıları;