Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan Savunma Bakanları 10. Toplantısı Bakü'de gerçekleştirildi

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye-Gürcistan- Azerbaycan Savunma Bakanları 10. Toplantısı'nda gerçekleştirdiği konuşmasında, "Bölgesel huzur ve istikrarın yolunun Azerbaycan-Ermenistan arasında imzalanacak kapsamlı bir barış anlaşmasından geçtiğine inanıyoruz" dedi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki temaslarını sürdürüyor. Bakan Güler, Türkiye-Gürcistan- Azerbaycan Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ve Gürcistan Savunma Bakanı Juansher Burchuladze ile üçlü görüşmede bir araya geldi. Bakan Güler, toplantıda yaptığı konuşmada, Azerbaycan, Türkiye ve Gürcistan arasındaki derin tarihi ve kültürel bağlara dayanarak ilişkiler stratejik nitelik kazandığını belirterek, "Türkiye olarak Azerbaycan ve Gürcistan ile barış, huzur ve istikrar için bölgesel konularda sergilediğimiz dayanışmayı sürdürmeye, bu çerçevede siyasi, ekonomik ve askeri ilişkilerimizi daha da ileriye taşımaya kararlıyız. Özellikle Kafkasya'da barış, istikrar ve kalkınmanın sağlanması için hem ikili konularda hem de bölgesel konularda sergilediğimiz dayanışmayı sürdürmeliyiz. Kafkasya bölgesinde istikrar bölgesinin istikrarına büyük önem veriyor, bölgede barışın sağlanması için gayret gösteriyoruz. Can Azerbaycan'ın 30 yıl işgal altında kalan öz topraklarını, Karabağ'ı, 44 gün süren Tek Vatan harekatı ve Anti-terör operasyonu ile Ermenistan işgalinden kurtarmıştır. Türkiye, ateşkes kapsamında kurulan ortak merkezde ateşkesin kalıcı olması ve istikrar için gayret sarf etmektedir. Ayrıca Azerbaycan ordusunun modernizasyon, tatbikat ve eğitim faaliyetlerine destek sağlamakta ve işgalden kurtarılan bölgelerde mayın, EYP, arama ve imha faaliyetlerini sürdürmektedir" dedi.

" Ermenistan'ın bu tarihi fırsatı yeterince değerlendiremedi de görüyoruz"

Bölge ülkelerinin kendi sorunlarını kendilerinin çözebileceğini uluslararası topluma göstermesi açısından Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki görüşme sürecini başından beri desteklediklerini vurgulayan Güler, "Desteklemeye de devam ediyoruz. Bölgesel huzur ve istikrarın yolunun Azerbaycan-Ermenistan arasında imzalanacak kapsamlı bir barış anlaşmasından geçtiğine inanıyoruz. Bölgesel ulaştırma bağlantıların açılmasının normalleşme ve barış sürecine ivme kazandıracağına da inanıyoruz. Güney Kafkasya'da barışın, huzurun ve işbirliğinin tesisi yolunda önlerinde tarihi bir fırsat bulunduğu halde, Ermenistan'ın bu tarihi fırsatı yeterince değerlendiremedi de görüyoruz. Diğer yandan Türkiye, Gürcistan'ın toprak bütünlüğünü güçlü şekilde desteklediğini her platform ve fırsatta dile getirmektedir. Bu kapsamda Abhazya ve Güney Osetya'nın sözde bağımsızlıklarını tanımamakta ve bu ihtilafların Gürcistan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliği çerçevesinde barışçıl şekilde çözülmesini arzu etmektedir. Türkiye, Gürcistan'ın Avrupa-Atlantik kurumları ile bütünleşme çabalarını da desteklemektedir" diye konuştu.

"Ukrayna'daki savaşın diplomasi ve diyalogla sona erdirilmesi amacıyla girişimlerimiz devam etmektedir"

Türkiye'nin Ukrayna'ya siyasi ve insani yardımlarının devam ettiğini ifade eden Güler, "Acilen insani bir ateşkes, gerginliğin azaltılması ve diplomasiye geri dönülmesi çağrısında bulunuyoruz. Ukrayna'ya siyasi ve insani yardımlarımız devam ediyor. Karadeniz Tahıl Girişimi, küresel gıda krizinin önlenmesi ve fiyat istikrarının sağlanmasında çok önemli bir rol üstlenmiş ve uluslararası kamuoyu tarafından büyük takdir görmüştür. Maalesef Tahıl girişiYARmi Rusya Federasyonu tarafından 18 Temmuz 2023 tarihi itibariyle durdurulmuştur. Bu girişimin sürdürülmesi ve savaşın diplomasi ve diyalogla sona erdirilmesi amacıyla başta sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere girişimlerimiz devam etmektedir. Üç ülkenin güvenlik ve istikrarını etkileyen stratejik öneme sahip Karadeniz'de de değinmek istiyorum. Karadeniz'in stratejik rekabet alanına dönüşmesinden ve tansiyonun daha fazla yükseltilmesinden kaçınılması gerektiğine inanıyoruz. Enerji kaynakları içinde bir geçiş koridoru olan Karadeniz'de istikrar ve dengenin muhafazası önem arz etmektedir. Üç NATO üyesi ve NATO ortaklarının bulunduğu Karadeniz'in istikrar ve güvenliği İttifak içinde büyük öneme sahiptir" dedi.

"Madrid Zirvesi'nde kabul edilen Gürcistan için uyarlanmış destek önlemlerinin hayata geçirilmesini önemsiyoruz"

NATO'nun iki önemli ortağı Azerbaycan ve Gürcistan'ın NATO ile ilişkilerinin geliştirilmesine büyük önem taşıdığını belirten Güler, "Bu konuda sergilediğimiz gayretleri takdirle karşılıyoruz. İttifak'ın eğitim, harekat, misyon ve tatbikatlara katılımını yönelik mevcut desteğimizi gerek ikili düzeyde gerekse NATO kapsamında desteklemeye devam edeceğimizi de vurgulamak istiyorum. Bu çerçevede Gürcistan'ın NATO kapsamındaki savunma kapasitesi inşası desteğimiz devam etmektedir. Rusya Federasyonu, Ukrayna Savaşı sonrası değişen güvenlik ortamı kapsamında Madrid Zirvesi'nde kabul edilen Gürcistan için uyarlanmış destek önlemlerinin hayata geçirilmesini de önemsiyoruz. Azerbaycan'ın da NATO, eğitim ve tatbikatlara daha fazla katılım sağlamak suretiyle NATO görünürlüğünü artırmasında ve ortak ilişkilerini geliştirmesinde fayda mütalaa ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Sivil can kayıplarını kınıyoruz"

Filistin'de devam eden şiddetten derin endişe duyulduklarını belirten Güler, "Bölgede sükunetin bir an önce yeniden tesis edilmesine büyük önem veriyor, sivil can kayıplarını da kınıyoruz. Şiddet eylemlerinin ve buna bağlı tırmanmanın kimseye bir fayda sağlamadığı açıktır. Tarafları itidale, hareket, itidal ile hareket etmeye ve fevri adımlardan uzak durmaya çağırıyoruz. Askeri konularda geliştirdiğimiz işbirliği memnuniyet verici bir düzeye ulaşmış 3 dost ve kardeş ülke arasındaki ilişkilerin önemli bir boyutunu teşkil eder hale gelmiştir. Bununla birlikte, askeri ilişkilerimizin daha yüksek seviyelere taşınması potansiyeli de bulunmaktadır. Silahlı Kuvvetlerimizin imkan ve kabiliyetlerini geliştirmeyi, pekiştirmeyi, ortak çalışabilirlik ve bilgi tecrübe aktarımını amaçlayan tatbikatların ikili formatta üçlü formatta dönmesinin de müteakip dönemde devam etmesinin önemli olduğunu değerlendiriyoruz. Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan Doğal Afet Arama Kurtarma Tatbikatı ile İnsani Yardım 2023 Tatbikatı'nın birlikte 11-15 Aralık 2023 tarihlerinde Ankara Türkiye'de icra etmeyi planlıyoruz" dedi.

"Kritik Tesisleri Koruma Birliği konusunda somut adımlar atılmasının da faydalı olacağına inanıyorum"

Üç ülkenin Silahlı Kuvvetleri arasında askeri spor dallarında yapılacak işbirliğini önemsediklerini vurgulayan Güker, "Özellikle genç subay ve astsubaylar arasında uzun yıllar sürecek dostluk ve işbirliği imkanları oluşturacağını değerlendiriyorum. Üç ülkenin harp okulları arasında geliştirilecek işbirliği de ortak faaliyetlerimizin önemli bir mihenk taşını oluşturacaktır. Bu kapsamda 25-28 Nisan 2023 tarihleri arasında Azerbaycan'da icra edilen Azerbaycan, Gürcistan, Türkiye Harp Okulları Komutanları toplantısına katılım sağlamaktan büyük bir memnuniyet duyduk. Söz konusu faaliyete müteakip yıllarda da iştirak etmeyi arzu ediyoruz. Bölgemizdeki Bakü-Tiflis-Kars demiryolu, petrol ve doğalgaz boru hatları gibi kritik altyapının ortak korunması maksadıyla daha önce görüştüğümüz fakat gerçekleştiremediğimiz Kritik Tesisleri Koruma Birliği konusunda somut adımlar atılmasının da faydalı olacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı. - BAKÜ