TBMM'de toprak koruma ve arazi kullanımı kanun teklifinin 10 maddesi daha kabul edildi

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda, toprak koruma ve arazi kullanımına ilişkin düzenlemeleri de içeren, 'Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ile Çeltik Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin 10 maddesi daha kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu, toprak koruma ve arazi kullanımına ilişkin düzenlemeleri de içeren, 'Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ile Çeltik Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl başkanlığında toplandı. Gündem dışı konuşmalarının ardından milletvekillerinin 1'er dakikalık konuşma yaptığı bölüme geçildi. Bu bölümde söz alan CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, elindeki Tekirdağ köftesi ile buğday dolu kavanozu göstererek, "Seçim bölgem Tekirdağ'ımızın köftesi meşhurdur. Coğrafi işaretli Tekirdağ köftemizin porsiyonu 460 lira civarındadır, 1 porsiyonda 10 adet köfte vardır. Geçtiğimiz hafta TMO 1 kilogram buğday alım fiyatını 16,5 lira, arpayı da 12 lira 75 kuruş olarak belirledi. Kısacası, çiftçimizin 1 tane Tekirdağ köftesini yemesi için bu buğdaydan yaklaşık 3 kilo satması gerekiyor, arpadan da 4 kilo satması gerekiyor. Buradan sesleniyorum; yetkililer gözünüzü açın, çiftçimizi destekleyin. Üreticiler enflasyonu arttırmaz. Hazine ve Maliye Bakanı'na ve Tarım Bakanı'na sesleniyorum; çiftçilerimize geçmişte olduğu gibi müstahsil makbuz üzerinden prim desteği sağlayın; buğdayda, arpada çiftçimize yaklaşık olarak 2,5 lira prim desteği verin. Uykunuzdan uyanın, üretimde kalan çiftçilerimize sahip çıkın" ifadelerini kullandı.

'FIRAT YILMAZ ÇAKIROĞLU'NUN İSMİNİN KALDIRILMASINI ŞİDDETLE KINIYORUZ'

Ardından MHP Mersin Milletvekili Levent Uysal söz aldı. Uysal, "Bugün gündemimizde şehidimiz Fırat Yılmaz Çakıroğlu var. Şehidimizin adı, yıllardır Tarsus Gençlik Merkezi'nde dalgalanıyordu, maalesef kaldırıldı; bunu şiddetle kınıyoruz. Şehidimizin adını tabeladan kaldırabilirsiniz ama kalplerden asla. Tarsus Belediye Başkanı'nı, Belediye Meclisi'ni, Tarsus Kaymakamı'mızı ve her şeyden önemlisi, aziz Tarsuslu hemşehrilerimizi şehidimizin hatırasına sahip çıkmaya davet ediyoruz çünkü Fırat hepimizin şehidi. Şehitler ölmez, vatan bölünmez" diye konuştu.

'ŞEHİDİMİZİN İSMİ RESMİ OLARAK VERİLECEK'

Daha sonra MHP'li Uysal'a cevaben CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "Tarsus Belediye Başkanı'mızla ben bizzat görüştüm. Bir şehidin, bir şehidimizin isminin verildiği bir yerden adının kaldırılması bizim için de vahim bir durum. 'Bu nedir?' dediğimde, 'Milliyetçi Hareket Partisi'nin Belediye Başkanlığı döneminde burayla ilgili bir meclis kararı alınmadan isim verilmiş, kaldırmadım' dedi. 'O zaman, doğru olan, hep beraber meclis kararı alıp tüm partiler olarak buraya bunu resmi olarak verelim' dedim. Bugün odamda görüştüm. Tabii ki şehidimizin ismi, tüm meclisin, meclis üyelerinin kararıyla resmi olarak verilecek, kaldırılması gibi bir durum yok Sayın Vekilim; bizzat takip ediyorum, bizzat konuştum. En az sizler kadar, Mersinliler kadar bu konuyu ben de takip ettim; bu, benim için de hassas bir durum" dedi.

SORUN YAŞANAN ALANLARDA YENİDEN 2/B UYGULAMASI YAPILABİLMESİ HEDEFLENİYOR

Siyasi parti gruplarının TBMM Başkanlığı'na sunduğu önergelerin ardından kanun teklifine geçildi. Teklif üzerine yapılan görüşmeler sonucunda teklifin 10 maddesi daha kabul edildi. Böylelikle teklifin 15 maddeden oluşan birinci bölümü üzerine görüşmeler tamamlandı. Kabul edilen maddelere göre; sorun yaşanan alanlarda yeniden 2/B uygulaması yapılabilmesi hedefleniyor. Bu kapsamda 'Orman Kanunu'nun uygulandığı alanlarda Orman Genel Müdürlüğü'nün yapacağı incelemeler sonucunda ilgili kanunda açıkça sayılan sebepler dışındaki gerekçelerle uygulamaların iptal edildiği, 2/B hükmünün şartlarını taşımadığı açıkça belirtilen yerler dışında kaldığı tespit edilen alanlarda 2/B uygulamaları yürütülebilecek. Yapılan bu uygulamalar ikinci kadastro sayılmayacak. Kanun'un 2/B uygulamaları yapılan alanlarda yer alan taşınmazlar hakkında açılmış davalar bulunması halinde, yapılan çalışmalar Orman Genel Müdürlüğünce mahkemeye bildirilecek.

KARBON YUTAK ORMANLARI KURULACAK

Diğer taraftan teklifle, 'Orman Kanunu'nda değişikliğe gidiliyor. Buna göre; küresel iklim değişikliğiyle mücadeleye katkı sağlamak ve ormanların sera gazı tutum kapasitesini artırmak amacıyla Orman Genel Müdürlüğü karbon yutak ormanları kuracak. Ayrıca bedel alarak kurulacak ve kurulmuş ormanların tesis maliyetinden az olmamak ve karbon piyasası rayiç bedeli tahsil edilmek kaydıyla işletecek. Müdürlük bu uygulamayı hayata geçirmek için İklim Değişikliği Başkanlığı'nın görüşünü alarak yönetmelik çıkarabilecek.

ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİNE BAĞLI YERLERDEN VERGİ CEZALARI, GECİKME FAİZLERİ ALINMAYACAK

Öte taraftan teklifle Atatürk Orman Çiftliği'ne ait gayrimenkuller için düzenlemenin yürürlük tarihinden önce, 'Emlak Vergisi Kanunu' hükümlerine göre bina, arazi vergileri ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamlarının tahsilinden vazgeçilecek. Bina ve arazi vergi borcu için yargı mercilerine intikal etmiş uyuşmazlıklarda, davayı gören mahkeme tarafından karar verilmesine yer olmadığına tarafların yaptıkları masrafların üzerlerine bırakılmasına karar verilecek ve vekalet ücretine hükmedilmeyecek. Teklife göre Devlet Su İşleri (DSİ) ile ilgili düzenlemeye gidiliyor. Kanun kapsamındaki hidroelektrik enerji üretim tesislerinde veya tesisten kaynaklı olarak memba veya mansapta can ve mal emniyeti açısından risk oluşturan durumların tespit edilmesi halinde üretim lisansı sahibi şirkete ihtarda bulunulacak ve gerekli önlemlerin alınması için süre verilecek. Mahalli mülki idari amir kararıyla risk oluşturan durumlar ortadan kaldırtılacak. Bu hususta yapılan masraflar ilgili şirketten tahsil edilecek.

VETERİNERLİK İLE İLGİLİ TEKLİFLER

Teklifle, veteriner hekimliği mesleği ile ilgili değişiklik yapılıyor. Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen 'haysiyet divanı tarafından uygulanacak disiplin cezalarına' ilişkin madde yeniden ele alınıyor. Haysiyet divanı tarafından uygulanacak disiplin cezaları, para cezasını gerektiren haller, geçici meslekten men cezasını gerektiren fiil ve hallerin belirlendiği hükme göre, oda haysiyet divanları, kendilerine intikal eden dosyaları en geç 6 ay içerisinde karara bağlamak zorunda olacak. Disiplin cezası gerektiren fiil ve halleri işleyenler hakkında bu fiil ve hallerin işlendiğinin soruşturmaya yetkili birimce öğrenildiği tarihten itibaren 6 ay içinde soruşturmaya başlanılmamışsa bu suçlarla ilgili disiplin soruşturması yapılamayacak ve ceza verilemeyecek. Disiplin cezası gerektiren fiil ve hallerin işlendiği tarihten itibaren en geç 5 yıl içinde disiplin cezası verilmemesi hallerinde ceza verme yetkisi zaman aşımına uğrayacak. Savunma alınmadan ceza verilemeyecek. Savunma yazılı veya sözlü olarak da verilebilecek. Hakkındaki iddia ve tespitleri içeren savunma isteme yazısının kendisine tebliğinden itibaren 15 gün içinde geçerli mazereti olmaksızın yazılı veya kendisine bildirilen günde sözlü savunma vermeyen üye, savunma hakkından vazgeçmiş sayılacak. Hakkında herhangi bir disiplin cezası verilen veteriner hekimin, cezanın kesinleştiği tarihten itibaren 5 yıl içinde disiplin cezası gerektiren yeni bir fiil işlemesi halinde, bu fiil için kanunda öngörülen disiplin cezasının bir derece ağır olanı uygulanacak. Veteriner hekim hakkında başlamış olan ceza kovuşturması, disiplin işlem ve kararlarının uygulanmasına engel olmayacak. Oda haysiyet divanlarınca haklarında meslek icrasından men kararı verilen veteriner hekimler, bu kararın yüksek haysiyet divanınca tasdik edilmiş olmasına rağmen mesleklerini icra ederlerse, haklarında oda haysiyet divanlarınca disiplin cezası gerektiren fiil ve hallerin süresine göre 120 bin liradan 600 bin liraya kadar disiplin para cezası verilecek.

GENEL KURUL KAPANDI

Teklifin birinci bölümünde yer alan maddelerin kabul edilmesinin ardından Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl, birleşimi 10 Mayıs Çarşamba günü toplanmak üzere kapattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı