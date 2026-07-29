AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, "Doğru bilgiye dayalı, güvenilir ve güçlü bir iletişim altyapısı oluşturmak, dijital egemenliğimizi tahkim etmek ve dezenformasyonla etkin mücadele etmek hepimizin öncelikleri arasında olmalıdır." dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda siyasi partilerin grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, Antalya ve Muğla'da çıkan orman yangınlarına değinerek, sezon başlamadan önce tedbirlerin alınması gerektiğini söyledi.

Hatay'dan Çanakkale'ye kadar çıkan yangınlar nedeniyle sedir, çam ve bal ormanlarının kaybedildiğini dile getiren Özdağ, yangınların önlenmesi konusunda ciddi bir çaba ve çalışmanın olmadığını ileri sürdü.

Özdağ, "Orman yangınları başlamadan önce, yani yaz mevsimi gelmeden önce, helikopterler, gece görüşlü helikopterler, uçaklar, gece görüşlü uçaklar olmak üzere veyahut da orman muhafaza memurları, sivil toplum kuruluşları bu konuda azami gayret sarf etmek zorundadırlar. Çünkü geleceğimizi kaybediyoruz." diye konuştu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Uğur Poyraz, orman yangınlarına müdahale eden tüm ekiplere Allah'tan kolaylık, zarar gören vatandaşlara da geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Orman yangınları konusunda parlamentonun da sorumluluğu bulunduğuna işaret eden Poyraz, "Doğa ve çevre de diğer yerlerle birlikte, başta ormanlarımız olmak üzere, ülkenin doğal zenginliğini teminat altına alacak ve bunlara halel gelmeyecek şekilde tedbirlerin neler olması gerektiğine ilişkin parlamentonun ortak akılla hareket etmesi gerekiyor." ifadesini kullandı.

CHP Grup Başkanvekili Rahmi Aşkın Türeli, yangınların sadece ormanları değil, tüm ekosistemi, tarımsal alanları, zeytinlikleri, hayvancılığı, bağları, bahçeleri tahrip ettiğini kaydetti.

Yangınla mücadelenin ve mücadelede kullanılan araç gereçlerin modernizasyonuna ilişkin atılan adımların hala yetersiz olduğunu iddia eden Türeli, "Eksiklerin giderilmesi, Orman Genel Müdürlüğü bütçesinin artırılması, Orman Yangınlarıyla Mücadele Ulusal Kurulu'nun kurulması ve tüm paydaşları kapsayan bir koordinasyonun sağlanması, Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayrılan uzman erbaş ve sözleşmeli erlerin istedikleri takdirde orman işçisi ve muhafaza memuru olarak istihdam edilmeleri ve Türk Hava Kurumu'nun yeniden yapılanıp güçlendirilmesi büyük önem arz etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

YKS verilerine ilişkin görüşlerini de paylaşan Türeli, "Açıklanan verilere göre temel yeterliliklerde artan sınıf sayısı sistemin öğrencileri nitelikli bilgi ve beceriden kopardığını gösteriyor." dedi.

Sınavda sıfır çeken öğrenci sayısının geçen yıla göre yüzde 64 arttığını aktaran Türeli, "Bu tablo acil eylem gerektiren somut bir enkazın fotoğrafıdır. Yapılması gereken tüm çocuklarımızın bilimsel, çağdaş, eğitimde fırsat eşitliğini yeniden sağlayacak bir eğitim sistemine geçilmesidir." ifadelerini kullandı.

"Dış şoklara karşı kalkan vazifesi görecek"

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Türkiye ile Irak arasında imzalanan anlaşmalara değindi. Akçay, günlük 1 milyon varil petrol tedariki mutabakatının Türkiye'nin enerji bağımsızlığı yolunda atılmış çok önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Enerji güvenliğinin doğrudan milli güvenlik meselesi olduğunu belirten Akçay, "Böylesi kaotik bir uluslararası konjonktürde, hemen yanı başımızdaki komşumuzla kurduğumuz bu doğrudan dostane ve güvenli enerji hattı, Türkiye'yi dış şoklara karşı koruyan stratejik bir kalkan vazifesi görecektir." dedi.

Kararlılıkla yürütülen Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge vizyonunun "tarihi anlaşmayı" mümkün kıldığını dile getiren Akçay, "Sınır ötesinde ve bölgemizde terörün, şiddetin gölgesi kalktıkça o karanlık iklim yerini kalkınma yolu gibi vizyoner projelere, enerji ortaklıklarına ve refaha bırakacaktır." diye konuştu.

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, orman yangınları başlamadan gerekli tedbirlerin alınması gerektiğine ilişkin önergelerinin reddedildiğini söyledi.

Hala ormanların yandığını, söndürenin ve ekipmanın bulunmadığını iddia eden Koçyiğit, "Hali hazırda erken uyarı sistemi yok ve bu konuda yapılması gerekenler yapılmıyor. Biz bu konuda elimizden geldiğince uyarıcı olmaya ve en önemli ekolojik değerlerden birisi olan ormanları korumak için söz kurmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Yeni Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Üsküdar Belediyesinde yapı ve iskan ruhsatı işlemlerinde usulsüzlük yapılarak "rüşvet" ve "irtikap" suçu işlendiği iddialarına ilişkin düzenlenen operasyon kapsamında Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın gözaltına alınmasını eleştirdi.

Sadece muhalefet partilerinin belediyelerine operasyon yapıldığını ileri süren Günaydın, "Vatandaşın rızasını kazanamayan, kazanamadığı için de zora ve şiddete dayananların sonu her zaman vahim olmuştur. O sandığa sizi gömmek için hep beraber gün sayıyoruz." dedi.

"28 yangın söndürme uçağı, 119 helikopter, 14 İHA, 462 ton su atma kapasitesi"

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, Ahbap soruşturmasına değinerek, milletin yaşadığı büyük acıyı fırsata çevirmeye, devleti itibarsızlaştırmaya çalışanların bugün hukuk önünde hesap verdiğini aktardı.

Depremde, selde, yangında, her türlü afette başından itibaren tüm kurumlarıyla devletin sahaya indiğini, milletle omuz omuza yaraları sardığını kaydeden Usta, "Doğru bilgiye dayalı, güvenilir ve güçlü bir iletişim altyapısı oluşturmak, dijital egemenliğimizi tahkim etmek ve dezenformasyonla etkin mücadele etmek hepimizin öncelikleri arasında olmalıdır." diye konuştu.

Orman yangınlarıyla mücadeleye ilişkin eleştirileri yanıtlayan Usta, şu bilgileri paylaştı:

"Hava gücümüz 28 yangın söndürme uçağı, 119 helikopter, 14 insansız hava aracı, aynı zamanda da 462 ton su atma kapasitesi. Kara gücümüz, 1953 arazöz, 2 bin 766 ilk müdahale aracı, 878 iş makinesi, 25 bin 894 yangın personeli ve 140 bini aşkın da orman yangını gönüllüsü. Erken uyarı ve teknolojik altyapı, 776 yangın gözetleme kulesi, bunun 194'ü akıllı yangın gözetleme kulesi olarak da teçhizatlandırılmış."

Türkiye'nin, güçlü hava ve kara filosu, İHA teknolojisi, dijital karar destek sistemleri ve tecrübeli personeliyle Avrupa'nın yangınla mücadelede en güçlü ülkelerinden biri olduğunu bildiren Usta, "EFFIS raporları, yanan orman alanlarının toplam orman alanına oranını açıklamış, Fransa yüzde 0,26, Yunanistan yüzde 0,03, İtalya yüzde 0,38, İspanya yüzde 0,45, Portekiz yüzde 0,43, Türkiye yüzde 0,01'dir. Ülkemiz bunlarla, bu yaptığımız tedbirlerle ve özellikle yangınlarla mücadeledeki artırdığımız kapasitemizle bu noktaya gelmiştir." dedi.

Dezenformasyonlara karşı uyarılarda bulunan Usta, şöyle devam etti:

"Kamuoyunda lütfen yanlış algılarla ve dezenformasyonlarla insanlarımızı 'Ormanlar yanıyor, hiç kimse bir şey yapmıyor, iktidar seyrediyor.' mantığına yürütmeyelim. Ayrıca, kasten ve bilerek orman yakanlara müebbet cezası kanunumuzda var, bu kanun da yürürlükte şu anda. Bu dezenformasyonlarla insanlarımızı orman yakmaya da teşvik etmeyin diye özellikle uyarıyorum."

Kaynak: AA