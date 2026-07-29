Frankfurt'tan Can Uzun'un geleceğiyle ilgili açıklama

Yaz transfer döneminde Galatasaray'ın gündeminde olan milli futbolcu Can Uzun hakkında Eintracht Frankfurt cephesinden resmi açıklama geldi. Alman kulübünün sportif direktörü Markus Krösche, genç yeteneğin geleceğiyle ilgili çıkan haberlere noktayı koydu.

CAN UZUN İÇİN RESMİ TEKLİF YOK

Düzenlenen basın toplantısında medya mensuplarının sorularını yanıtlayan Krösche, Can Uzun için kendilerine ulaşan resmi bir transfer teklifi bulunmadığını belirterek, 20 yaşındaki oyuncunun takımdan ayrılmak gibi bir düşüncesi olmadığını dile getirdi.

''TAKIMDAN AYRILACAĞINA DAİR UFAK BİR İŞARET DAHİ YOK''

Türkiye'den sürekli çeşitli spekülasyonların yayıldığını ifade eden sportif direktör, "Can'ın bizden ayrılacağına dair en ufak bir işaret dahi yok" dedi.

OKAN BURUK NE DEMİŞTİ?

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da daha önce yaptığı bir değerlendirmede Can Uzun'un kalitesi ve Türk statüsünde olması sebebiyle ilgilerini çektiğini gizlememişti. Buruk, oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesine saygı duyduklarını ve tüm şartların uygun olması halinde transferin değerlendirilebileceğini söylemişti.

SEZON PERFORMANSI

Piyasa değeri 45 milyon euro olarak gösterilen ve Eintracht Frankfurt ile 2029 yılına kadar sözleşmesi devam eden genç yetenek, geride bıraktığımız sezonda Alman ekibiyle çıktığı 28 maçta 10 gol atıp 6 da asist yapma başarısı gösterdi.