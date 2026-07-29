Haberler

Bu akşam son kez forma giyecek! Fenerbahçe'de ayrılık

Bu akşam son kez forma giyecek! Fenerbahçe'de ayrılık Haber Videosunu İzle
Bu akşam son kez forma giyecek! Fenerbahçe'de ayrılık
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Atletico Mineiro'nun peşinde olduğu Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Fred'in bu akşam Gornik Zabrze ile oynanacak olan Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında son kez sarı lacivertli formayı giyeceği ileri sürüldü.

Fenerbahçe’nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred’in sarı-lacivertli kulübe veda etmeye hazırlandığı iddia edildi.

FENERBAHÇE FORMASINI SON KEZ GİYECEK

Brezilya ekiplerinden Atletico Mineiro’nun uzun süredir kadrosuna katmak istediği 33 yaşındaki tecrübeli futbolcunun, Şampiyonlar Ligi 2. eleme turundaki Gornik Zabrze rövanş karşılaşmasında son kez Fenerbahçe formasını giyeceği ileri sürüldü.

2 YILLIK ANLAŞMA YOLDA

Teknik direktör İsmail Kartal’ın oyuncunun takımda kalmasını istemesine rağmen Atletico Mineiro'nun ısrarlı tutumu transferi tamamlanma noktasına getirdi. Fred’in menajerinin yaklaşık 10 gündür İstanbul’da Fenerbahçe yönetimiyle sözleşme feshi üzerine görüştüğü öğrenildi. Sözleşmesinin son senesinde olan yıldız oyuncunun, Brezilya kulübü ile 2 yıllık mukavele imzalaması bekleniyor.

FENERBAHÇE KARİYERİ

2023 yılından bu yana sarı-lacivertli formayı terleten Fred, Fenerbahçe kariyerinde çıktığı 126 resmi maçta 12 gol ve 21 asistlik katkı sağladı.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
MasterChef birincisi Şef Eren Kaşıkçı evinde ölü bulundu

MasterChef şampiyonu evinde ölü bulundu
Bomba iddia: Ahmet Davutoğlu siyaseti bırakıyor

Türk siyasetinde bir dönemin sonu mu?

6‘lı masanın laneti! Oturanın siyasi hayatı bitti

6‘lı masanın laneti! Bir isim daha gitti

Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıKamil Yildiz:

Hadi inşallah, kaç yıldır bu adam maça girince maçı kapatıyordum. Bugünde oynamasa keşke.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKamil Yildiz:

Hadi inşallah, kaç yıldır bu adam oyuna girince maçı kapatıyordum. Bugün de oynamasa keşke

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Acun Ilıcalı'nın sırrı çözüldü! İşte hedefindeki Türk yıldız

Acun'un sırrı ortaya çıktı
Ambulansa yol vermek isteyen tır şoförüne dehşeti yaşattılar

Ambulansa yol vermek isteyen tır şoförünün başına gelmeyen kalmadı
8 yaşındaki çocuğu ölüme itti! Kahreden anlar kamerada

8 yaşındaki çocuğu ölüme itti! Kahreden anlar kamerada

Frankfurt'tan Can Uzun'un geleceğiyle ilgili açıklama

Kahreden haber 2 bin 250 km öteden geldi
Başkanı kızdıran Manifest talebi: Bu şehre adım atamazlar

"Görevde olduğum müddetçe hiçbiri bu şehre adım atamaz"
Tutuklu İzmit Belediye Başkanından flaş AK Parti yanıtı: Paşa paşa yatarım

Tutuklu başkandan AK Parti'ye geçeceği iddialarına yanıt: Paşa paşa...
Sözün bittiği yer! Yaptığı rezilliği kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı

Yaptığı rezilliği kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı
Geri sayım başladı! Altının kaderi bugün belli oluyor

Altıncılar için geri sayım başladı! Dananın kuyruğu kopuyor