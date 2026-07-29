Bu akşam son kez forma giyecek! Fenerbahçe'de ayrılık

Fenerbahçe’nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred’in sarı-lacivertli kulübe veda etmeye hazırlandığı iddia edildi.

FENERBAHÇE FORMASINI SON KEZ GİYECEK

Brezilya ekiplerinden Atletico Mineiro’nun uzun süredir kadrosuna katmak istediği 33 yaşındaki tecrübeli futbolcunun, Şampiyonlar Ligi 2. eleme turundaki Gornik Zabrze rövanş karşılaşmasında son kez Fenerbahçe formasını giyeceği ileri sürüldü.

2 YILLIK ANLAŞMA YOLDA

Teknik direktör İsmail Kartal’ın oyuncunun takımda kalmasını istemesine rağmen Atletico Mineiro'nun ısrarlı tutumu transferi tamamlanma noktasına getirdi. Fred’in menajerinin yaklaşık 10 gündür İstanbul’da Fenerbahçe yönetimiyle sözleşme feshi üzerine görüştüğü öğrenildi. Sözleşmesinin son senesinde olan yıldız oyuncunun, Brezilya kulübü ile 2 yıllık mukavele imzalaması bekleniyor.

FENERBAHÇE KARİYERİ

2023 yılından bu yana sarı-lacivertli formayı terleten Fred, Fenerbahçe kariyerinde çıktığı 126 resmi maçta 12 gol ve 21 asistlik katkı sağladı.