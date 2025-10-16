TBMM'de AK Parti ve CHP Arasında Mandacılık Tartışması

TBMM Genel Kurulu'nda, AK Parti ve CHP'li milletvekilleri arasında 'mandacı' ve 'alçak' tartışması yaşandı.

TBMM Genel Kurulu, 'Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere Meclis Başkanvekili Pervin Buldan başkanlığında toplandı. Genel Kurul'da gündem dışı konuşmalar bölümünde söz alan AK Parti Ordu Milletvekili İbrahim Ufuk Kaynak, "Bir CHP'li milletvekilimiz NATO Parlamenter Asamblesine 28 sayfalık bir rapor sundu. Efendim, bu çok acı bir şeydi. Burada çok önemli bir olay var. Rapor şunu içeriyor; Türkiye'nin derhal İsrail ile beraber anlaşmasını, hemen aralarını iyileştirmesini, kötü adam olarak İran'ın ortaya koyulup Rusya, Çin ve Güney Kore'yle birlikte aynı kefenin içerisine koyulup dışlanması ama en önemli şeylerden bir tanesi, 2 yıldır devam eden bir savaşın sonunda bir katliam yaşandığının gözden çıkarılması, bunun hiç duyulmaması, bundan bahsedilmemesi. Sanki bir anda bir emir mi geldi, bir istek mi oldu? Ne olduğunu anlamak istiyorum. Niye? Çünkü bu ilk olan bir şey değil, bunun daha önceleri de var. Kuzum, hangi aklı taşıyorsunuz Allah aşkına. Vallahi üzülüyorum, bir insan kendi ülkesine bu kadar düşmanlık yapar mı her ortamda, her bulunduğu ortamda? Aynı şekilde, ben küçük muhalefete de söylemek istiyorum; siz onlarla birlikte girdiniz. Yapmayın, Allah aşkına yapmayın, elinizi vicdanınıza koyun" ifadelerini kullandı.

'İSTİSMAR ETMEYE ÇALIŞIYORSUN'

Ardından söz alan CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, "İlk önce şunun bir hesabını ver: 'Senin Cumhurbaşkanın daha 1 Ekim 2025 tarihinde 30 İranlı kişi ve kuruluşa Birleşmiş Milletler kararı doğrultusunda yaptırım kararını imzaladı mı, imzalamadı mı?' Ne anlatıyorsun sen. NATOPA kararı raportörün kararı mıdır, yoksa NATOPA kararı NATO'nun bugüne kadar birleşmiş kararlarının birikimi midir? Raportörün yazdığını sen kişisel görüşü mü sayıyorsun? Bu kadar mı uluslararası ilişkilerden bihabersin sen? Onlar NATO'nun raporudur, raportör NATO'nun görüşünü karara bağlamak zorundadır. NATOPA'nın kararı ancak NATO'nun kararıdır, Utku Çakırözer'in kişisel raporu değildir. Yazıklar olsun, bunu istismar etmeye çalışıyorsun" diye konuştu.

'MUGALATA SANATININ ÖRNEĞİNİ SERGİLEMİŞ OLDU'

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Mehmet Emin Ekmen'in açıklamaları esnasında CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ile AK Parti İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım arasında karşılıklı sataşmalar yaşandı. Ardından Ekmen, "Hatip siyasette veya hitabette mugalata sanatının çok numune bir örneğini sergilemiş oldu, performansı için kendisini tebrik ediyorum. Bu kadar ilişkisiz meseleyi bu kadar ilişkisiz paydaşlar arasında bir noktaya bağlamaya çalışmakta da tabii ki zorlanınca birdenbire muhalefeti de 'Küçük' ve 'Büyük' diye ayırt etmeye çalıştı" dedi.

'BU İŞİ YAPANLAR ZATEN PİŞMANLAR'

AK Parti'li Kaynak yeniden söz alarak, "Ben, 'küçük muhalefet' dedim ya, kusura bakmayın, hakikaten ona alındıysanız ama tekrar ikinci bir kelime bulamadım. Birinciden, 'ikinci muhalefet' diyelim o zaman olur mu? Onu öylece gidermiş olalım. Bir diğer taraftan ise efendim, söylemiş olduklarınızın hiçbiri 28 sayfalık rapordaki bizi incitici ve acıtıcı, bu milleti rencide edici hiçbir kelimeyi ortadan kaldırmıyor. Bu işi yapanlar kendileri de zaten pişmanlar ama bakın Türkiye öyle kritik bir dönemde ki biz, 'Türk, Kürt, Arap barışı' dediğimiz ve bölgede tek güç olarak kaldığımız bir dönemde bizim karşımıza kendi içimizden birilerinin çıkmaması lazım" ifadelerini kullandı.

'İNGİLTERE ANCAK SENİN GİBİ ALÇAKLARI YAPABİLİR'

Genel Kurul'da AK Parti ve CHP'li milletvekilleri arasında sataşmalar sürerken CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, "Burada Birleşmiş Milletlerin kararı doğrultusunda, 30 tane İran firmasına ve şirketine yaptırım uygulayan 1 Ekim 2025 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı'nı gösteriyorum. Bu kararname Recep Tayyip Erdoğan'ın kendi fikri mi yoksa Birleşmiş Milletler Genel Kurul kararının uygulanması mı? Eğer azıcık uluslararası ilişkiyi biliyorsan buna ilişkin bir yanıt üretirsin" derken, AK Parti İstanbul Milletvekili Yıldırım, 'siz İngiltere'yle ancak' diyerek araya girdi. Günaydın, Yıldırım'a cevaben, "İngiltere ancak senin gibi alçakları yapabilir, anlatabiliyor muyum, doğru konuş. İngiltere ne, ne İngiltere'si, ağzınızda bir İngiltere, İngiltere kim lan, İngiltere ancak senin olur, Amerika ancak senin olur" değerlendirmesinde bulundu.

'MANDACILIK, EN BÜYÜK ALÇAKLIKTIR'

Yaşanan gerginlik üzerine Meclis Başkanvekili Pervin Buldan, birleşime ara verdi. Aranın ardından yeniden toplanan Genel Kurul'da, Yeni Yol Partisi'nin TBMM Başkanlığına sunduğu önergenin görüşmeleri sürerken AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, yaşanan tartışmayı yeniden hatırlattı ve CHP'li Günaydın'ın, 'alçaksın' sözleri nedeniyle Genel Kurul'dan özür dilemesi gerektiğini belirtti. Bunun üzerine söz alan Günaydın, TBMM'de herkesin temiz bir dil kullanması gerektiğini söyledi ve AK Parti'li Yıldırım'ın kendisine, 'İngiliz mandacısı' dediğini ekledi. Cevap vermek üzere kürsüye gelen AK Parti'li Yıldırım, "Cumhurbaşkanımızın Trump'la görüşmesi üzerinden bir ithamda bulundu. Ben de dedim, senin Genel Başkanın İngiltere'den medet umuyor, mandacılığa soyunmuş dedim, git, önce onu konuş dedim ve onun üzerine bana, 'alçak' ifadesini kullandı. Eğer, ben çok daha farklısını verebilirdim ama şunu söylüyorum; alçaklık ifadesini kendisine aynen iade ediyorum, özür için mikrofon açılmıştır, özür dilememiştir. Alçaklık, mandacılık en büyük alçaklıktır" ifadelerini kullandı.

'BANA KİM, 'MANDACI' DERSE ALÇAK OĞLU ALÇAKTIR'

AK Parti'li Yıldırım kürsüde konuşurken sataşmalarda bulunan Günaydın, "Kendisi, 'İngiliz mandacılığıyla bir yere varılmaz dedim' diyor. Niye bu tutanakta yok? Utanmıyor musunuz ya? Utanmıyor musunuz? Herifin kendi ifade ettiğini tutanağa almıyorsunuz. Bu kulaklar, 'manda' sözünü duyuyor, 'sen alçaksın' diyor. Anlatabiliyor muyum? Bana kim, 'mandacı' derse alçak oğlu alçaktır, bir kere daha söylüyorum" diye konuştu.

'BÖYLE RUH HASTALIĞI OLMAZ'

Genel Kurul'da sataşmalar sürerken söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, tutanaklara müdahale edilmediğini belirtirken AK Parti'li Yıldırım yeniden, 'En büyük alçaklık mandacılıktır' derken CHP'li Günaydın ise, 'terbiyesiz oğlu terbiyesiz' dedi. Ardından Usta, "Böyle ruh hastalığı olamaz. Kişisel haklarına, kendi siyasi görüşüne insanların laf söylemek bir Grup Başkanvekiline yakışmıyor Sayın Başkanım. Kendisi istediği gibi konuşur, hakaret eder, küfreder, bunların hepsi çok normal kabul edilebilir" değerlendirmesinde bulundu.

'BİRLEŞİME ARA VERİLDİ'

Genel Kurul'da sataşmalar yaşanırken AK Parti'li Yıldırım siyasi kariyerini anlatırken CHP'li Günaydın, 'Oynak adam' dedi. Bunun üzerine AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta ve Günaydın arasında tartışma yaşandı. Tartışmaların sürmesi üzerine Meclis Başkanvekili Pervin Buldan, birleşime ara verdi.

GENEL KURUL KAPANDI

Siyasi parti gruplarının TBMM Başkanlığına sunduğu önerge görüşmelerinin tamamlanmasının ardından kanun teklifinin 1'nci bölümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı. Meclis Başkanvekili Buldan ardından birleşimi, 21 Ekim Salı günü toplanmak üzere kapattı.