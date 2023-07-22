Son Dakika: Adana'da HÜDA PAR İl Başkanlığı'na bıçaklı saldırı! İl sekreteri hayatını kaybetti, il başkanı yaralandı

HÜDA PAR Adana İl Başkanlığı binasına giren bir kişi, İl Başkanı Salih Demir ve İl Sekreteri Sacit Pişgin'e bıçakla saldırdı. Olayda İl Başkanı Demir yaralanırken, Sacit Pişgin hayatını kaybetti. Şüpheli şahıs gözaltına alındı.

ADANA İL BAŞKANLIĞINA BIÇAKLI SALDIRI

Olay, saat 17.00 sıralarında Seyhan ilçesindeki HÜDA PAR İl Başkanlığı binasında meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi, il binasına girerek mescitte namaz kılan HÜDA PAR Adana İl Başkanı Salih Demir ile il sekreteri Sacit Pişgin'e yönelik bıçaklı saldırı düzenledi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İL BAŞKANI YARALANDI

İl başkanı Salih Demir ile il sekreteri Sacit Pişgin, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

HÜDA PAR Adana İl Başkanı Salih Demir

İL SEKRETERİ HAYATINI KAYBETTİ, ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Tedaviye alınan yaralılardan İl Sekreteri Sacit Pişgin, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Saldırıyı gerçekleştiren 1951 doğumlu A.S. isimli şüpheli ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Polis, İl Başkanlığı önünde geniş güvenlik önlemi aldı.

HÜDA PAR Adana İl Sekreteri Sacit Pişgin

VALİLİK: ŞÜPHELİ 1951 DOĞUMLU

Konuya ilişkin açıklama yapan Adana Valiliği şu bilgileri paylaştı: "Bugün saat 17.40 sıralarında HÜDA PAR İl Başkanlığı binasında bazı il yöneticilerine A. S. isimli bir şahıs tarafından bıçaklı saldırıda bulunulmuştur. Saldırıda HÜDA PAR Adana İl Başkanı Salih Demir yaralanmış olup hastanede tedavisi devam etmektedir. İl Sekreteri Sacit Pişgin ise kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Saldırıyı gerçekleştiren Adana 1951 doğumlu A. S. güvenlik güçlerimizce gözaltına alınmıştır. Olayla ilgili adli tahkikat devam etmektedir. Meydana gelen bu elim olaydan dolayı üzüntümüzü paylaşıyor, hayatını kaybeden İl Sekreteri Sacit Pişgin'e Allah'tan rahmet, kederli ailesine baş sağlığı, yaralanan HÜDA PAR Adana İl Başkanı Salih Demir'e de acil şifalar diliyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

"İL BAŞKANLIĞI MESCİDİNDE BIÇAKLI SALDIRIYA UĞRADILAR"

HÜDA PAR, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Adana İl Başkanlığımıza alçakça saldırı İl Başkanımız Salih Demir ve İl Sekreterimiz Sacit Pişgin, parti il başkanlığı mescidinde bıçaklı saldırıya uğradı. Saldırı sonrası hastaneye kaldırılan arkadaşlarımızdan Sacit Pişgin kardeşimiz şehit oldu. Haince saldırıda vefat eden kardeşimize Allah'tan rahmet; aile, yakınları ve dava arkadaşlarına sabır diliyoruz. Saldırganları ve bu cürmün arkasındaki zalimleri lanetliyoruz! Olayın bir an önce açığa kavuşturulmasını bekliyoruz."

BAKAN YERLİKAYA: SALDIRIYI GERÇEKLEŞTİREN ŞAHIS GÖZALTINDA

Saldırıyla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise şunları söyledi: "Bugün saat 17.40 sıralarında HÜDA PAR Adana İl Başkanlığı binasına A. S. isimli şahıs tarafından bıçaklı bir saldırı düzenlenmiştir. Saldırıda yaralanan HÜDA PAR Adana İl Başkanı Sayın Salih Demir'e acil şifalar, saldırıda hayatını kaybeden İl Sekreteri Sacit Pişgin'e Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Saldırıyı gerçekleştiren şahıs yakalanıp gözaltına alınmıştır. Olayla ilgili adli tahkikat devam etmektedir."

"BU İŞİ YAPAN UYUŞTURUCU BARONLARINDAN HESAP SORACAĞIZ"

HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Halef Yılmaz, saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: "Adana İl Başkanımız Salih Demir hocamız ve İl Sekreterimiz Sacit Pişkin namaz kıldıkları sırada satırlı saldırıya uğradı. İl sekreteri Sacit kardeşimiz şehit olmuştur. İl Başkanımız ise yaralıdır. Bu işi yapan uyuşturucu baronlarından hesap soracak ve peşini bırakmayacağız. Münferit bir olay değildir. Saldırganlar iki kişi. HÜDA PAR'ı hedef gösteren sözde siyasetçi ve gazetecilerin de eli kanımıza bulaşmıştır. Adana'da kirli bir uyuşturucu trafiği vardır. Bu işi azmettirenlerin mutlaka ortaya çıkarılması gerekir."

İL BAŞKANININ DURUMU İYİ

Halef Yılmaz, İl Başkanı Salih Demir'in hayati tehlikesinin olmadığını belirterek, şunları söyledi: "İl Başkanımız Salih Hocamızın sağlık durumu şu an kontrolde ve bu aşamada hayati tehlikesi yoktur. Hastanede gözetim altında takip ediliyor. Rabbim Sacid'imizin şehadetini kabul eylesin. Onu şehidler ve Salihlerle haşreylesin. HÜDA PAR zorba ve zalimlere boyun eğmeyecektir."