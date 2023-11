Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, HDP'li üyelerin çocuk parkı yapımına ret vermesine tepki gösterdi

Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, çocuk parkı yapımına, Şırnak İl Özel İdaresi İl Genel Meclisi ve Şırnak Belediyesi Meclisinde HDP'li üyelerin gerekçesiz bir şekilde ret verdiklerini belirterek tepki gösterdi.

Toplu Konut İdaresi (TOKİ), Şırnak İl Özel İdaresi ve Şırnak Belediyesi tarafından, merkez Bahçelievler Mahallesi Nala Ru Mezarlığı Caddesi üzerinde bulunan ve mülkiyeti Şırnak İl Özel İdaresi'ne ait atıl durumda olan bin 780 metrekarelik alanda çocuk parkı yapmak üzere iş birliği yaptı. Şırnak İl Özel İdaresi hizmet sınırları içerisinde olmayan atıl durumdaki arazi üzerine yapılması planlanan proje kasım ayında İl Genel Meclisi toplantısında teklifi sunuldu.

Ancak sunulan teklif HDP'li İl Genel Meclisi üyeleri tarafından gerekçesi belirtilmeden reddedildi. İl Genel Meclisi'nden beklenen karar çıkmaması üzerine Şırnak Belediyesi, kasım ayında belediye meclis toplantısında yeniden teklif sunarak AK Parti ve Vatan Partisi meclis üyelerinin oy çokluğu ile teklif kabul edildi.

Belediye Başkanı Mehmet Yarka, HDP'li meclis üyelerinin Şırnak'ta yapılmak istenen her türlü yatırımları gerekçe göstermeden reddettiğini belirterek, "Şırnak'a belediye başkanı seçildiğimizden bu güne kadar amasız fakatsız hiçbir mahalle gözetmeksizin Şırnaklı hemşerilerimize hizmet etmekteyiz. Belediye başkanı olduğumuzda yüzde 65 yıkılmış bir şehrin belediye başkanı olarak övünerek gururla söylüyorum. Çok iyi yerlere geldik. Burası Nala Ru Mezarlığı adı altında bu lokasyonda eskiden inanın traktör bile zor gidebilen bir yerdi. Affedersiniz çöplük gibi bir yerdi. Yan taraftaki okul Bayram Tatar İlkokulu ile beraber 890 ada 1 nolu parsel, 9 bin 600 metrekarenin atıl parseli olan üstünde bulunduğumuz bin 780 metrekarelik alan Bahçelievler Mahallesi muhtarı ve vatandaşlarımızın da talebi, bizlere bir park yapın. Bizde bunu Toplu Konut İdaresi'nin yöneticileri ilimizi ziyaretinde kendilerine ilettik ve onlarda bu teklifimize olumlu baktılar" dedi.

"Hem belediyemiz hem de TOKİ eli ile buraya bir şeyler yapalım" diyen Başkan Yarka, "Bu durumu dönemin valisi Osman Bilgin beyefendiye ilettim. 'Başkanım, çocuklar için park yapalım' dedi. Ama bunun bir prosedürü var. Şırnak İl Özel İdaresi İl Genel Meclisi'nden geçmesi lazım. Biz de tabii ki neden olmasın? Bizim de her ay Şırnak'ımızın menfaatine, Şırnak'ın yatırımları için meclisimize gelen her konuda bizim AK Parti gurubu ve Vatan Partisi Meclis Üyesi'nin desteği ile oy çokluğu ile çoğu şeyleri, yani HDP Grubu her zaman belediye meclisimizde de bize hep karşı olduğunu alenen herkes biliyor. Biz, burada İl Genel Meclisi üyelerinin böyle bir kararda böyle bir talepte ayakta alkışlayacaklarını beklerken, bunu ötelediler. Eylül ayında ötelediler, Ekim ayında ötelediler. Hangi gerekçe ile öteliyorsunuz? Hangi gerekçe ile ret ediyorsunuz? Kasım ayının pazartesi günü reddettiler. Bizlerde bunun üzerine hemen teknik ekiplerimiz, imar komisyonumuz ve meclis üyelerimiz ile beraber oturup buranın vatandaşın talebini yarım bırakmayacağız. 7 Kasım Salı günü meclisimizde AK Parti ve Vatan Partisi'nin meclis üyesinin desteği ile oy çokluğu ile bu parselin park yapılması konusunda, mülkiyetinin İl Özel İdare'de kalması şartı ile park yaptık" diye konuştu.

Tek bir kuruşunun Şırnak Belediyesi'nin bütçesinden çıkmadığını aktaran Yarka, "Bir kuruş Özel İdare'den çıkmıyor. Tamamen TOKİ'nin Şırnak'a vermiş olduğu değer ve katkılardan yapılıyor. Ama ne olursa olsun Şırnak'ın parası Şırnak Belediyesi'nin parası Şırnaklı hemşerilerimize hizmet konusunda feda olsun. Para çünkü onlarındır. Keşke bu arkadaşlar bunun gerekçesini böyle anlatsa. Anlatmalarını da istiyorum. Gerekçeli neden ret ettiklerini istiyorum. Bir de Şırnak halkından da özür dilesinler. Bunlar, bunu bugün yapmıyorlar. Şırnak'ta millet bahçesi 112 dönüm reddettiler. Şu an da yapılan devlet hastanesini öteleye öteleye reddettiler. 3 dönem seçildiler. 1 tane dikili ağaçları yok. Bizim her meydan da, her mahallede çok güzel hizmetler yapıyoruz. Gidilmedik sokak bırakmadık. Kendilerini kınıyorum. Yazıklar olsun. Memlekete gelen hizmetlere set çekmek memlekete ihanettir. Bir kez daha burada yapılacak parkın, Bahçelievler Mahallesi sakinlerine, çocuklarımıza yavrularımıza hayırlı olsun" ifadelerinde bulundu. - ŞIRNAK