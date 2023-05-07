Sinan Oğan: Vanlıları ancak ben anlarım

ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, Van'da yaptığı açıklamada, 'Vanlıları ancak Sinan Oğan anlar ve empati kurar. O yüzden de siz eğer Sinan Oğan'a oy verip, cumhurbaşkanı yaparsanız doğunun güneşi tüm Türkiye'yi ısıtmaya, tüm Türkiye'yi aydınlatmaya yetecektir' dedi.

ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, "Vanlıları ancak Sinan Oğan anlar ve empati kurar. O yüzden de siz eğer Sinan Oğan'a oy verip, cumhurbaşkanı yaparsanız doğunun güneşi tüm Türkiye'yi ısıtmaya, tüm Türkiye'yi aydınlatmaya yetecektir. Yeter ki karar verelim, kavgayı bitirelim ve doğudan güneşi doğuralım. İkinci tura kalamadığımız takdirde ise cenneti vadedemezsek de, cehennemin kapılarını kapatacağız. Buradan artık kim payına ne düşerse alsın" dedi.

Van'a gelen ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, kaldığı otelin önüne gelişinde gençler tarafından 'Bozkurt Sinan', 'Ne mutlu Türküm diyene', 'Kürt-Türk kardeştir, ayrım yapan kalleştir' sloganları ile karşılandı. Esnaf ziyareti yapan Oğan, girdiği bir iş yerinde Van'ın süzme yoğurdunu ve peynirini tattı.

Oğan esnaf ziyaretinin ardından Kadim Aşiretler Federasyonu'nu ziyaret etti. Ziyaretin ardından Oğan'ın kentten ayrılacağı belirtildi.