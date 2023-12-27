Sinan Oğan, kendisine 'Omurgasız çakma milliyetçi' diyen İYİ Partili Sebati Ataman'ı, Meral Akşener'e şikayet etti

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun, TBMM Genel Kurulu'ndaki eyalet ve özerlik sözlerine Sinan Oğan tepki gösterdi. Oğan'ın, "Hiç kimse ülkemizin birlik ve bütünlüğünü, sınırlarımızın değişmezliğini ve üniter yapısını tartışmaya açamaz. Herkes haddini bilsin!" sözlerini ise İYİ Partili Mehmet Sebati· Ataman, "Omurgasız çakma milliyetçi" notuyla başlayan bir paylaşımla eleştirdi. Oğan ise, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e hitaben yaptığı bir paylaşımda, Ataman'ı Akşener'e şikayet etti.

SİNAN OĞAN AKŞENER'E SESLENDİ: ATAMAN'I PARTİNİZDE BARINDIRMAYACAĞINIZI UMUYORUM

Sinan Oğan, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı bir paylaşımda kendine ağır eleştiride bulunan Ataman'ı, Akşener'e şikayet etti. Oğan, paylaşımında, "Sayın Akşener, Türk siyasetinde hakaret ve iftiralardan en çok mağdur olanlardan birisi olarak siyasi etik ve nezaketten uzak bu tür hadsizleri partinizde barındırmayacağınızı umuyorum. Kendisi partinizde yöneticiymiş. İsmi İYİ Parti olan bir siyasi partide bu tür ağzı lağım kokan kadroların olmasına şaşırdım. Zira kendisi belli ki bir pisliğin içinde ve başkalarına da bulaştırmaya çalışıyor." dedi.

"Pislik içinde olanlar önce etrafına bulaştırır." ifadelerini kullanan Oğan, paylaşımının devamında şunları kaydetti: "O sebeple partinizi bu tür pisliklere bulaşmış hadsizlerden arındırmanızı umuyorum. Kendisi ayrıca bu hadsizliğinin hesabını hem de mahkeme karşısında verecektir."

ATAMAN VE OĞAN ARASINDA POLEMİK

Sinan Oğan, kendisinin Londra ziyaretiyle ilgili son günlerdeki eleştirilere yanıt vererek, "Bir kesimin linç kültürünü yaşam tarzı olarak benimsemesi ve sürekli iftira atarak siyaset yaptığını zannetmesi sebebiyle bir süredir sosyal medyadan soğumuştum. Ancak görüyorum ki, bunlar iftirada sınır tanımamaya başladılar. Sosyal medyayı kullanmıyor olmamız bir çok konuda sesiz kaldığımız anlamına da gelmesin. Doğru bildiğimizi şimdiye kadar farklı platformlarda dile getirdik, getirmeye de devam edeceğiz." demişti.

SİNAN OĞAN'DAN ZEKERİYA YAPICIOĞLU'NA: HERKES HADDİNİ BİLSİN

HÜDA PAR liderinin Meclis'teki özerklik çıkışını da eleştiren Oğan, "Yeri gelmişken buradan da yazalım: Hiç kimse ülkemizin birlik ve bütünlüğünü, sınırlarımızın değişmezliğini ve üniter yapısını tartışmaya açamaz. Herkes haddini bilsin!" ifadelerini kullanmıştı.

Sinan Oğan

İYİ PARTİLİ ATAMAN'DAN SİNAN OĞAN'A SERT SÖZLER

Oğan'ın paylaşımına İYİ Partili Ataman'dan yanıt gelmişti. "Omurgasız çakma milliyetçi" sözleriyle Oğan'ı eleştiren Ataman, "Kimse sana iftira atmadı, sen kendine, söylemlerine, inandığını söylediğin değerlere ve sana inanan ve oy verenlere Benjamin uğruna ihanet ettin. Şimdi zaman geçti, nasıl olsa unutulmaya başladı diye, tatlı su balığı gibi yine su üstüne çıkmaya başladın." demişti.

Ataman, paylaşımın devamında "Bu adamı sen eleştiremezsin, çünkü birlikte el ele yürüdünüz, pozlar verdiniz, senin de sayende Gazi Meclis'te... Sen ve senin gibileri bu millet affetmeyecek, ucuz milliyetçilik pozların kimseyi kandıramayacak, sen bundan sonra, 27 bin liralık atkını boynuna dola, pahalı arabanla gez. Türk Milliyetçiliği ile ilgili konuşma ve bence sosyal medyadan da uzak dur..." ifadelerini kullanmıştı.

Mehmet Sebati Ataman

HÜDA PAR LİDERİ YAPICIOĞLU NE DEMİŞTİ?

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, TBMM'de bütçe görüşmeleri devam ederken yaptığı bir konuşmada "Olumlu ve olumsuz yönleriyle eyalet, özerklik ve federasyon gibi yönetim modelleri üzerine serbestçe tartışılabilmelidir diyoruz. Tamam mı? Siz eğer, lütfen... Eğer siz okuduğunuzu anlamıyorsanız o zaman buralarda oturmayın. Eğer siz okuduğunuzu anlıyor, bile bile çarpıtıyorsanız diyecek sözüm yok, kendinize yakışanı yapıyorsunuz." ifadelerini kullanmıştı.