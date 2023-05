Seçim öncesi son miting! Cumhurbaşkanı Erdoğan, doğup büyüdüğü semtte coşkulu kalabalığa böyle seslendi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim öncesi son ziyaretini Beyoğlu- Kasımpaşa'ya yaptı. Doğup büyüdüğü yerde olmaktan mutluluk duyduğunu belirten Erdoğan, gençler tarafından meşalelerle karşılandı.

"SON MİTİNG İÇİN BURAYI SEÇMEM TESADÜF DEĞİL"

Alandaki kalabalığa hitap eden Erdoğan, "Buraya gelene kadar yolun sağı solu gümbür gümbür. Dedim resmi rakamı bir alın bakalım. Resmi rakamı aldım şu anda burada 45 bin kişi var. İki gündür İstanbul'un ilçelerinde hemşehrilerimizle ayrı ayrı her biri destan olan buluşmalar yaptık. Burada doğdum, burada büyüdüm. Dün İstanbul'daki maratonumuza cuma namazında Barbaros Hayreddin Paşa Camii'nin açılışıyla başladık. Bugünkü programlarımızı da inşallah buradan gideceğimiz Ayasofya Camii'nde eda edeceğimiz akşam namazıyla bitireceğiz. Son mitingimiz için Beyoğlu'nu seçmemiş öyle rastgele bir tercih değil. Biliyorsunuz biz ezelden Kasımpaşalıyız. Çocukluğum buralarda geçti. Gençliğimiz buralarda geçti. Okmeydanı'nda 13-14 yaşında futbol oynadığımız dönemler. Siyasetteki ilk seçimi Beyoğlu'nda yaşadım. İstanbul'a büyükşehir belediye başkanı olduğumda yine Beyoğlu ile birlikte yol yürüdüm. Okuduğumuz şiir sebebiyle siyasi yasaklı hale gelip cezaevine girmemiz de aslında tam da Beyoğlu'na yakışan bir duruştu. Bugün de ülkemizin tarihi bir seçimi öncesi yine Beyoğlu'nun huzurundayız." dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Nazım Hikmet'in Beyoğlu'nu anlatan güzel bir şiiri vardır. Bu şiirin bir yerinde Nazım Hikmet şöyle diyor; Burada bütün gözleri bir siyah el bağlıyor. Yalnız senin göğsünde büyük ruhun ağlıyor. Kendi elemim gibi anlıyorum ben bunu. Anlıyorum bu yerde azap çeken ruhunu. Evet yıllarca Beyoğlu'na da İstanbul'a da, ülkeye de azap çektirdiler. Hem geri bırakarak, yoksul bırakarak, yoksun bırakarak azap çektirdiler. Hem de tertemiz ruhuna kirli ellerini dokunarak azap çektirdiler.

"GECE GÜNDÜZ ÇALIŞTIK"

Biz İstanbul'u işte böyle azap içindeyken devraldık, çalıştık, çabaladık, mücadele ettik, şehri Fatih'in emanetine uygun eserlerle hizmetlerle donattık. Sonra ülkenin başbakanı olduk. Aynı aşkla, aynı sevda ile 81 vilayetimizin tamamını demokrasi ve kalkınma atılımlarıyla tanıştırdık. Cumhurbaşkanı olduk, ülkemizi bölgesinde ve dünyada model bir demokrasi, model bir gelişmişlik seviyesine çıkarmak için gece gündüz çalıştık.

"BÜYÜKŞEHİRİ BUNLARDAN GERİ ALMAMIZ LAZIM"

Türkiye'ye çağ atlatmak bu değil de nedir? Attığımız her adımda, girdiğimiz her mücadelede İstanbul yanımızdaydı. Son mahalli seçimlerde her şey güzel olacak diyerek bu şehrin büyükşehir belediyesini devralanlar İstanbul'u artık tamamen unuttuğu o eski kötü günlerine döndürdüler. Haliç'in halini biliyorsunuz değil mi? Kokudan geçiliyor muydu? Sütlüce mezbahasının olduğu yerin hali neydi? Belediye başkanlığını bu kardeşinize verdiniz. Belediye başkanlığını aldıktan sonra Haliç'in bütün pisliğini 9,5 kilometre uzaklıktaki Alibeyköy taş ocağına borularla naklettik. Daha sonra oranın geri dönüşümle suyunu tekrar Haliç'e indirdik. Şimdi bunu bilmeniz lazım ve bunu da CHP'lilere anlatmanız lazım. Haliç'te balık yoktu balık oldu. Haliç'te Boğaz'dan oraya Boğaz'ın suyunu bağladık ve Haliç'in o kokusundan geçilmez halinden kurtardık bugünkü haline getirdik. Şimdi yarını halledelim yarından sonra da 2024'te büyükşehiri bunlardan yeniden almamız lazım.

"SEÇİMİN ANNELER GÜNÜ'NE RAST GELMESİ SIRADAN BİR OLAY DEĞİL"

Şu anda dev bir pankart var. Burada anacığım var. Yarın anneler günü. Anne deyip geçmeyin, annelerinizin ayaklarının altını öpün. Cennet annelerin ayakları altındadır, unutmayın. Ben anacığımın ayaklarının altını öperdim. O ayaklarını çekerdi. Anam ayağının altında cennet kokusu var, müsaade et öpeyim derdim. Anam, 'Oğlum ne ediysun' derdi. Zar zor öptürürdü bana. Ne diyor hadiste, cennet annelerin ayakları altındadır. Bak babaların demiyor ha, annelerin diyor. Yarınki seçimde aynı zamanda anneler gününe rast gelmesi sıradan bir olay değil. Bunun da hakkını vermeye var mıyız?

"BUNLARA İNANILMAZ, GÜVENİLMEZ"

İstanbul'a yine biz sahip çıktık. Aynı felaketi cumhurbaşkanlığı ve meclis seçimleriyle ülkenin tamamına yaşatmak istiyorlar. Kumar masasına sürmekten çekinmiyorlar. Biz kumar masasında olmayacağız, Meral Hanım niye oldun? Tekrar niye döndün. Bunlara inanılmaz, bunlara güvenilmez, Allah muhafaza, seçimi biz kazanalım da isterse batsın bitsin. Masanın ortaklarından biri oradan kalktıklarında 3 gün boyunca neler dendiğini hatırlayın, bu ortağı tekrar masaya oturduklarında nasıl pişkince davrandıklarını hatırlayın. Neler söylediler, hakaret ettiler, kimleri devreye soktular. Bunlar işe yaramayınca FETÖ'nün montaj kaset kumpasıyla alçaklıkla tavan yaptılar. Artık kabahatlerinin üzerini örtmek için mi böyle yapıyorlar bilmiyoruz. Biz siyasetin bu tarz yöntemlerle çirkinleştirilmesine hep karşı olduk. Bugün de karşıyız, kasetçilere milletimin hak ettiği dersi sandıkta vereceğine inanıyorum.

Bay bay Kemal 300 milyar dolar getirecekmiş Londra tefecilerinden. Yalan dolan. Türkiye Yüzyılı inşallah bunu gerçekleştirecektir. Türkiye Yüzyılı cumhuriyetimizin yeni asrında ülkemizi çıkarmak istediğimiz yerin adıdır."