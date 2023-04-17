Şahin: 'Tüm dünya Türkiye'yi takip ediyor'

Ak Parti MKYK Üyesi ve Karabük Milletvekili adayı Av. Cem Şahin, 14 Mayıs seçimlerini tüm dünyanın takip ettiğini söyledi.

Ak Parti Karabük Milletvekili adayları Av. Cem Şahin, Ali Keskinkılıç ve Hüseyin Gündoğdu işadamı Remzi Özçelik'in ev sahipliğinde Organize Sanayi Bölgesinde Çelikoğlu Demir Çelik firmasını ziyaret etti. Kalabalık işçi topluluğa hitap eden milletvekili adayları, 14 seçimleri öncesi destek çağrılarında bulanarak siyasi gündemlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Ak Parti Milletvekili adayı Cem Şahin, Ak Parti'nin üç adayı olarak bir yola çıktıklarını, temel hedeflerinin Karabük'te taş üstüne taş koymak olduğunu belirtti.

"Karabük'ün hak ettiği hizmetleri almasına vesile olalım"

"Bizim Karabük sevdamız var, Karabük'e hizmet etmek istiyoruz." diyen Şahin, "Vatandaşlarımız etrafına baktığında 2002 yılı ile şuan ki zamanı kıyasladığında çok net bir takım hususları görebilirler. Recep Tayyip Erdoğan'ın ve AK Parti iktidarında Türkiye genelinde yapmış hizmetlerde de doğrudan Karabük halkının çok büyük katkısı var. Nasıl var? 2002 yılından en son seçimlere kadar aldığımız oy yüzdelerine baktığımız zaman Karabük halkı bizi hep destekledi. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımız nezdinde bunun her zaman bir itibarı olmuştur, bir değeri olmuştur ve Türkiye genelinde Cumhurbaşkanımızın göğsünü gere gere yürümesi, çünkü biz millete dayanan bir siyasi partiyiz, bu yönden baktığımız zaman Karabük halkının çok büyük katkısı vardır. Şimdiye kadar teşkilatlarımızda vazife almış, milletvekili olarak, il başkanı olarak, ilçe başkanı olarak tüm arkadaşlarımıza şükranlarımız arz etmek istiyorum. Onların her biri Karabük'e hizmet etme noktasında birer kahramandır bizim gözümüzde. Biz de bu hizmet kervanına dahil olduk, istiyoruz ki Türkiye'de istikrar devam etsin. Karabük bir takım sorunları varsa bu sorunları daha kolay ortadan kaldırsın, yeni hizmetler alsın ve bizi güçlü bir şekilde Ankara'ya göndersin, biz güçlü bir şekilde Ankara'da Karabük halkını temsil edelim ve Karabük'ün hak ettiği hizmetleri almasına vesile olalım." diye konuştu.

"Tüm dünya Türkiye'yi takip ediyor"

"14 Mayıs neyi ifade ediyor? Tüm dünyanın gözü o günde." diyen Şahin, şunları kaydetti:

"Seçimler sadece Türkiye haricinde takip edilmiyor, Orta Asya'da takip ediliyor, Rusya'sı da takip ediyor, Afrika'sı da takip ediyor. Bu kadar ülke niye takip ediyor? Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yetkililerin açıklamalarına bakıyorsunuz, kaç yıldır işleri güçleri Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti iktidarı. Avrupa Birliği ülkelerine bakıyorsunuz, bunların dertleri ne olabilir? AK Parti iktidarıyla bu kadar meşgul olmakla bu kadar Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığı yapmakla bunu vatandaşımız soruyor. Biz 2002'deki iktidara geldiğimizden beri özellikle 15 Temmuz'dan sonraki süreçte bizim yol yürüyüşümüze baktığınız zaman 'biz tam bağımsız Türkiye' dedik. Batıya payanda olan, batının önünde el pençe divan duran bir Türkiye gerçeğinden biz kurtulmak istedik ve dedik ki, Sayın Cumhurbaşkanımız Hocası Prof. Dr. Necmettin Erbakan'dan aldığı feyzle ağır sanayi hamlesini bu seviyeye getirdi. Savunma sanayiinde ne hale geldik? Bizi eleştiriyorlar zaman zaman bu araba mevzusuyla ilgili. Dediler ki, 'bunun fabrikası yok, arabalar yurt dışından geliyor.' Ama gördüler gerçeği, Gelmiş olduğumuz seviye de çok ortada. İstemiyorlar bunu. Orta Doğu'da ağırlığı olan, Kuzey Afrika'da ağırlığı olan, Libya'da ne işi var Türkiye'nin diyen bir insanın Türkiye'ye ve ülke vizyonuna ilişkin söyleyebileceği bir şey olabilir mi?"

Türkiye'nin 15 Mayıs sabahında üniter yapısını kaybetmiş, federatif yapıya, yönelme noktasında bir Türkiye görme ihtimali olduğunu aktaran Cem Şahin, "Sayın Kılıçdaroğlu Millet İttifakı'nın adayıdır. İki tane kritik cümlesi vardır. Birincisi 'Ben iktidara geldiğim zaman Avrupa Birliği benim önüme ne koyarsa imzalayacağım.' diyor. Bu 7'li masanın cumhurbaşkanı adayı. Bunu bir kenara not etmenizi istirham ediyorum. İkincisi, 'Avrupa Birliği Yerel yönetimler Özerklik Şartnamesini ben imzalayacağım.' diyor. CHP içerisindeki bir takım siyasetçiler de bunu dile getirdiler. Bizim buna razı olmamız mümkün mü? Karabük halkı buna razı olacak mıdır? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde başbakanlık, cumhurbaşkanlığı, Bakanlık yapmış insanlar 20-30 yıldır neden imzalamadı bu sözleşmesi? Çünkü üniter yapımıza kasteden bir tarafı olduğu için. Bunu çok açık bir şekilde ifade eden bir rakip var. Türkiye'nin Suriye politikasını, Irak politikasını doğrudan etkileyebilecek bir seçim. Biz istiyoruz ki Türkiye'nin Suriye politikası, Irak politikası toprak bütünlüğü anlamında devam etsin, Türkiye'de istikrar sürsün. O nedenle biz Cumhur İttifakı'nın adayı olan Recep Tayyip Erdoğan'a çok güçlü destek istiyoruz." ifadelerine yer verdi.

Keskinkılıç: "Karşımızda kalkınmamızı istemeyen bir yapı var"

Milletvekili adayı Ali Keskinkılıç ise, yaptığı konuşmada, bir tarafta Türkiye'nin gelişmesini ve kalkınmasını istemeyen yapı olduğunu, diğer tarafta da Türkiye'nin istiklalini, bağımsızlığını, kalkınmasını, gelişmesini isteyen bir yapı olduğunu söyledi.

Türk halkının ülkenin kalkınmasını, gelişmesini, büyümesini durduracak bir yapıya müsaade etmeyeceğini ifade eden Keskinkılıç, "Türkiye, neyi seçecek neyi seçemeyecek ondan bahsetmek istiyorum. Ben sanayi bakanlığında bakan danışmanlığı yaptım. O sırada Türkiye'nin yerli otomobilini tasarladık TOGG'u yaptık. Neden? Türkiye'nin bir otomobili yerli yoktu. Koskoca Türkiye bütün otomobil yedek parçalarını üretiyor ama maalesef Türkiye'nin kendi otomobil markası yok. Kendi uydusunu yapsın Türkiye, uzay sanayinde de olsun. Türkiye kendi uydusunu yapar hale geldi. Kendi savaş uçağını yapar hale geldi. Bunları yapan nedir? Bunları yapan şey sizin iradenizdir, sizin isteğinizdir. Tayyip Erdoğan'ın kararlılığı, ama milletin iradesinin isteği ve talebidir. Bütün bunları siz yaptınız. Siz Türkiye'nin yerli otomobilini yapan insanlarsınız, siz Türkiye'nin yerli savaş uçağını yapan insanlarsınız. Siz Türkiye'nin dünyada güçlü ve bağımsız olması için bugüne kadar hep irade koydunuz. Fakat milletin bu iradesi varken, karşımızda ne var?" dedi.

Miletvekili adayları ve berbaerindeki heyet daha sonra Alter ve Aygünsan firmalarını ziyaret ederek işçilerle bir araya geldi. - KARABÜK