Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Şara'dan kabinede değişiklik! Bir bakan görevden alındı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şara'dan kabinede değişiklik! Bir bakan görevden alındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, yayımladığı kararnameyle Sanayi ve Ticaret Bakanı Nidal Şaar'ı görevden alarak yerine Basel Abdülaziz Abdülhannan'ı atadı.

Suriye Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Şara, kabinede değişikliğe gidilmesine ilişkin 189 sayılı kararnameyi imzaladı.

Kararname kapsamında Sanayi ve Ticaret Bakanı Nidal Şaar görevden alınarak yerine Basel Abdülaziz Abdülhannan getirildi. Görev değişimine ilişkin kararnamenin yayımlanmasıyla birlikte Abdülhannan resmen görevine başladı.

30 MART'TA ATANMIŞTI

Nidal Şaar, Cumhurbaşkanı Şara'nın 30 Mart 2025'te açıkladığı kabinede Ticaret ve Sanayi Bakanı olarak görevlendirilmişti.

Suriye'nin yeni Sanayi ve Ticaret Bakanı Abdülhannan, 1985 yılında Halep'te doğdu. 2009'da Halep Üniversitesi Enerji Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Abdülhannan, 2020-2024 yıllarında İdlib'deki hükümette Ekonomi Bakanı olarak görev yaptı.

Kaynak: AA
Seray Sever, Gülben Ergen’le yaşadığı set anısını yıllar sonra anlattı: Kalk kalk, orası benim yerim

Seray Sever’den yıllar sonra Gülben Ergen itirafı: Kalk kalk...
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenomen olayım derken kabusu yaşadı!

Fenomen olayım derken kabusu yaşadı!
Gupse Özay'ın 'Deliha' için aldığı 23 kilo sağlığını bozdu

Deliha için 23 kilo aldı, bedelini ağır ödedi: Mahvoldum
Fransa'da yağmacılara büyük şok! Telefonlarda o mesaj belirdi

Yağmacılara soğuk duş! Telefonlarına gelen mesajla donup kaldılar
Yanardağ gezisi feci sonla bitti!

Yanardağ gezisi feci sonla bitti!
Rezilliklerinin bedeli ağır oldu! İkisi de idam edildi

Rezilliklerinin bedeli ağır oldu! İkisi de artık hayatta değil

Denizin ortasında keyfin böylesi! Görenler şaşkına döndü

Akıllara durgunluk veren manzara
Altında ibre yukarı döndü! Fed Başkanı Warsh’ın sözleri fiyatları uçurdu

Altında ibre yukarı döndü! Fed Başkanı'nın sözleri fiyatları uçurdu