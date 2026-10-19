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İspanya'nın doğusundaki şiddetli yağışlarda Katalonya'da iki kadın hayatını kaybetti

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İspanya'nın doğusundaki şiddetli yağışlarda Katalonya'da iki kadın hayatını kaybetti
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İspanya'nın doğusundaki Valensiya, Katalonya ve Balear Adaları'nı iki gündür etkileyen şiddetli yağışlarda Katalonya'da iki kadın hayatını kaybetti. Valensiya'da La Safor kıyı şeridi sular altında kalırken iki kamp alanındaki yaklaşık 2 bin kişi tahliye edildi.

İspanya'nın doğusundaki Valensiya, Katalonya ve Balear Adaları bölgelerini iki gündür etkisi altına alan şiddetli yağışlar yaşamı felç etti.

Katalonya bölgesinde iki kadının sele kapılarak hayatını kaybettiği şiddetli yağışlar nedeniyle birçok yerde yerel yönetimler halka "gerekli olmadıkça sokağa çıkmamaları" uyarısı yaptı.

Valensiya özerk bölgesi Hükümet Temsilcisi Pilar Bernabe, basına verdiği bilgilerde, kıyı şeridi boyunca "La Safor" olarak adlandırılan bölgenin tamamen sular altında kaldığını açıkladı.

Bernabe, "Bazı noktalara 650 kilogramdan fazla yağış düştü. Yağışın devam etmesi bekleniyor ve birçok belediye bütünüyle sular altında. Helikopterler hazır bekletiliyor. Jandarma ekiplerine ait tekneler ise mahsur kalan insanları kurtarma çalışmaları yürütüyor." dedi.

İki kamp alanında kalan yaklaşık 2 bin kişinin tahliye edildiğini ve belirlenen sığınma alanlarına nakledildiğini duyuran Bernabe, vatandaşlara yönelik "Evlerinizden ayrılmayın, yüksek kesimlerde kalın. Hareket etmek mümkün değil." ifadelerini kullandı.

Bu arada bazı küçük belediyelerde yerel yetkililer, evlerini su basan bazı vatandaşların çatılara çıktığını ve kurtarılmak için yardım beklediklerini duyurdu.

Ayrıca Valensiya ve Balear Adaları'nda çok sayıda ev ve iş yerini su bastı, okullar tatil edildi.

Diğer yandan, ulaşımı da olumsuz etkileyen yağışlardan dolayı çok sayıda aracın yollarda mahsur kaldığı bilgisi paylaşıldı.

Meteoroloji yetkilileri yağışlı havanın bu akşamdan itibaren bölgeyi terk etmesinin beklendiğini açıkladı.

Kaynak: AA
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