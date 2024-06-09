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CHP lideri Özel'den dikkat çeken uyarı: Topraklarımızı İsrail'e, Yunanistan'a katmaya gayret gösteriyorlar

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'de düzenlenen kiraz festivalinde yaptığı konuşmada, çiftçilerin daha ucuz tarımsal kredi veren Yunan ve İsrail sermayeli bankaları tercih ettiğini söyledi. Özel, "Onlar niye yerli bankalardan ucuz? Amaç ipotek almak. Bu toprakları, ordularıyla işgal edemeyenler şimdi ipotekle toprak kazanmaya, topraklarımızı İsrail'e, Yunanistan'a katmaya gayret gösteriyorlar. Biz bu beka sorununu görüyoruz. Çözmek için de kolları sıvayacağız." dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'in Bornova ilçesinde düzenlenen kiraz festivaline katıldı. Özel, hükümete eleştirilerde bulunarak Ziraat Bankası'nın kötü yönetildiğini, bu sebeple de çiftçilerin Yunan bankası ya da İsrail sermayeli bankalar tarımsal kredi aldığını belirtti. CHP lideri Özel, "Onlar niye yerli bankalardan ucuz? Amaç ipotek almak. Bu toprakları, ordularıyla işgal edemeyenler şimdi ipotekle toprak kazanmaya gayret gösteriyorlar." ifadelerini kullandı.

CHP lideri Özel, İzmir programı kapsamında Bornova Belediyesince Beşyol Mahallesi'nde gerçekleştirilen 7. Kiraz Festivali'ne katıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bornova'da Kiraz Festivaline Katıldı

"TOPRAKLARIMIZIN YARIYA YAKINI İPOTEKLİ"

Burada yaptığı konuşmada Türkiye'de üretimin de azaldığını söyleyen Özel, "Topraklarımızın yarıya yakını ipotekli. Bazı kentlerde 4'te 3'ü, bazılarında 4'te 1'i ama her yerde Yunan ya da İsrail sermayeli bankalar en uygun tarım kredisini veriyorlar. Bu son derece stratejik bir adım. Ziraat Bankası kötü yönetiliyor. Ziraat Bankası zenginlere kredi yetiştiriyor. Hal böyle olunca Ziraat Bankası'ndan uyguna Yunan bankası ya da İsrail sermayeli bankalar tarımsal kredileri veriyor. Onlar niye yerli bankalardan ucuz? Amaç ipotek almak. Bu toprakları, ordularıyla işgal edemeyenler şimdi ipotekle toprak kazanmaya, topraklarımızı İsrail'e, Yunanistan'a katmaya gayret gösteriyorlar. Türkiye'yi yönetenlere sesleniyorum. Kendi çiftçine sahip çıkmazsan ona uygun kredi vermezsen borcunu ödeyemeyecek olanın faizini silmezsen, başkalarına ipotek ettirirsen, asıl beka sorunu budur. Biz bu beka sorununu görüyoruz. Çözmek için de kolları sıvayacağız." ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bornova'da Kiraz Festivaline Katıldı

"ÇIKARDIĞINIZ KANUNA UYUN YETER"

Konuşmasında çiftçilerin son 1 yılda yüzde 88 daha fazla borçlandığını ifade eden Özgür Özel, toplam borcun 652 milyar TL'ye ulaştığını söyledi. Özel, "Borç bir yılda neredeyse iki katına çıkmış. Çare tarımsal desteklemenin artırılması. Kanuna göre gayri safi milli hasılanın yüzde 1'inin çiftçilere tarımsal destek olarak verilmesi lazım. Ama binde 2'sini bile vermiyorlar. 20 senedir verilen sözü tutmuyorlar. Üreticinin geçen sene alacağı destek dağıtılmış olsa sorunların büyük kısmı çözülürdü. Bu para bankalardaki tarımsal kredilerin faizini kapatmaya yetiyor, artıyor bile. İktidara sesleniyorum. Çiftçinin yüzünü güldürmek için Türkiye'nin kendi kendine yeten bir tarım ülkesi olması için, dışa bağımlı olmaması için 'Şunu yapın' demiyorum, çıkardığınız kanuna uyun yeter. Biz CHP olarak tarımsal sulamada kullanılan elektrikten bütün vergileri kaldırmayı, güneş enerjisiyle tarımsal sulamaya elektrik desteği sağlamayı, sulamada kullanılan elektrik borçlarının birikmiş faizlerini silmeyi, yıl içindeki ödemeleri faizsiz şekilde ürün hasadından yapmaya olanak tanımayı, havza bazlı üretim modeline geçmeyi, çiftçiden ÖTV'siz KDV'siz mazot kullanması için düzenleme yapmayı, yeme gübreye destekleme uygulamayı, çiftçinin elinde kalan ürünlerin tamamının devlet tarafından alınmasını öneriyoruz." dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bornova'da Kiraz Festivaline Katıldı

"500 BİN ÇİFTÇİ KAYIP"

Türkiye'nin dünya kiraz üretiminde ilk sırada yer aldığına dikkat çeken Özel, kirazın da en çok üretildiği illerden birinin İzmir, diğerinin Manisa olduğunu hatırlatarak, "Kiraz üreticisi artan gübre ve mazot fiyatlarından dolayı zor zamanlar geçiriyor. Üreticimizin sorunlarını çözmek, verimi ve ihracatı artırarak herkesin yüzünü güldürecek iyi tarım uygulamaları yapmak mümkün. Bunun için politikasız kalan tarımda üretici lehine kalıcı düzenleme yapmak gerekiyor. Unutmayalım ki 2003 yılında 2,8 milyon çiftçimiz varken 21 yıl sonra bugün 2,3 milyon çiftçimiz var. Yani 500 bin çiftçi kayıp. Çiftçiliği bırakıp sanayide asgari ücretli işçi olmuş, işsiz olmuş, sokakta geçimini arayan gündelik çalışanlara dönüşmüş. Soma madeninde işçi olmuş, günü gelmiş canını vermiş. Türkiye'nin 20 yılda nüfusu 20 milyon artıyorsa, 63 milyondan 84 milyona çıkıyorsa yılda 1 milyon nüfus artarken 500 bin çiftçi kayboluyorsa her şeyden beka sorununu çıkaranlara sesleniyorum; oysa orana göre bir o kadar artması gerekirdi. Memlekette her 4 çiftçiden 3'ü bu işi bırakmak istiyor. Çiftçilerin yaş ortalaması 58 olmuş. Artık sadece yaşlıların yaptığı, 4 gençten 3'ününün toprağı köyü bırakmaya yöneldiği bir süreç yaşıyoruz." şeklinde konuştu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bornova'da Kiraz Festivaline Katıldı

"KÖYÜN KÖY OLARAK KALMASI VE DOĞAL GÜZELLİKLERİNİN KORUNMASI ÖNEMLİ"

Bornova'nın eskiden köy statüsünde olan 12 mahallesi bulunduğunu belirten Özel, "Köy olunca muhtarın yetkileri ona göreydi, bütçesi vardı, köyün malları vardı. Büyükşehir Yasası'nda bu statüler ortadan kalktı. Bornova Belediye Başkanımız Ömer Eşki, bu konudaki iradesini açıklayıp temmuz ayında bütün köyleri bu statüye kavuşturacağını söyledi. Köyün köy olarak kalması ve doğal güzelliklerinin korunması son derece önemlidir. 4 yıldır pandemi nedeniyle bu festival yapılmıyordu. Tüm köylere asfalt işini bu yaz bitirmeye söz vermiş. Köy yollarının asfaltlanması son derece önemli. Muhtarlık binası olmayan yer kalmayacak. Kavaklıdere ve Yeşilçam'da okul ihtiyacı olduğunu, Gökdere'ye spor tesisi ve köy kahvesi kazandıracağını Ömer başkan rapor etti. Keçi, koyun desteği, süt ve et alım garantisi veren başkanımızı yürekten alkışlıyorum. CHP'liler olarak köylerden destek isterken boşuna konuşmuyoruz. Ne söylediysek yapıyoruz." dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bornova'da Kiraz Festivaline Katıldı

Son olarak, Bornova Belediyesi'nin çiftçiye ürün alım garantisi sunduğunu anlatan Özel, "12 köyde ürünler üretiliyor. Satarlarsa Allah bereket versin satmazlarsa dalında, ambarda, kasada ürün kalmayacak. Fiyatı beğenirseniz satarsınız. Paranızı cebinize koyarsanız. Satılmayan ürünü biz alacağız, Bornovalılara satacağız. Eğer sizin ürettiğiniz üründen yiyemeyen aile varsa onu ilk önce ihtiyaç sahiplerine dağıtacağız." diye konuştu. Konuşmanın ardından Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Genel Başkan Özgür Özel'e kasket, körüklü çizme ve çeşitli hediyeler verdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bornova'da Kiraz Festivaline Katıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

Ziraat Bankası Özgür Özel Yunanistan Bornova İsrail İzmir Kiraz Festival Tarım Çevre Politika Haberler

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Yorumlar (16)

Emre Kaya:

Helal olsun yerinde ve doğru bir konuşma olmuş chp ye kim geldiyse aksine konuşurdu bu adam doğruları konuşuyor

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Nuri Aga:

Özgür Başkanı tebrik ediyorum tesbitlerinden dolayı.

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Murat Kılıç:

20 yıldır neredeydiniz. İşte aradığımız muhalefet bu. Helal olsun

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VEFA:

İşte bu, böyle açık açık söyleyin. Bu millet de kendine gelsin. Şöyle bir silkinip, iç çekişmeleri aşıp birbirine kenetlensin. Bravo!..

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XYZ:

Yuzde beşyüz doğru bir açıklama, hukumet insanları kör sanıyor

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Ahmet:

bedava ada verenler diyor bunu

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muhammet demirkapı:

Cumhuriyet Halk Partisinin ilk defa İsrail’e karşı bir yorum yaptığını görüyorum. Kurulduğundan bu yana yapılmış en doğru tespit, inşallah altından bir şey çıkmaz

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hayrettin ozkan:

Takiyyenin kralı

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hacı avcı:

Doğru bir tespit

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Harbi Vatandaş:

Özel akrabalarından bahsetmiş günaydın.

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