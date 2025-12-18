Haberler

CHP Genel Başkanı Özel, Avrupa Sosyalist Partisi Liderler Toplantısı'nda konuştu Açıklaması

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Brüksel'de gerçekleştirdiği konuşmasında, Avrupa'nın güvenliği için demokratik bir Türkiye'ye ve AB'ye tam üyeliğe vurgu yaptı. Otoriter rejimler karşısında demokrasi mücadelesinin önemine dikkat çeken Özel, Türkiye'deki sosyal demokratların iktidara gelmesi gerektiğini belirtti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Avrupa'nın güvenliği için demokratik ve güçlü bir Türkiye'ye, bu Türkiye'nin AB'ye tam üye olmasına ve son 25 yılda Avrupa'nın yanı başında görülen korkulu rüyanın bitmesine ihtiyaç var." ifadesini kullandı.

Partiden yapılan açıklamaya göre, Özel, Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleştirilen Avrupa Sosyalist Partisi (PES) Liderler Toplantısı'na katıldı.

Bazı CHP'li belediye başkanlarının haklarındaki soruşturmalar sebebiyle tutuklu bulunduğunu anımsatan Özel, buna karşın 75 ilde miting düzenlediklerini aktardı.

Özel, Avrupa'nın savunmayla ve güvenlikle ilgili kaygılarını anladığını belirterek, bu konuda Türkiye'nin ne yapması gerekiyorsa bunu yürekten desteklediğini dile getirdi.

Otoriterlerin yarattığı sorunlara karşı mücadelede demokrasi vurgusu yapan Özel, şunları kaydetti:

"Bazı otoriterlere karşı mücadele ederken, başka otoriterleri desteklerseniz; bizim gibi şu anda dünyada en çok belediye başkanlığı olan sosyal demokrat partiyi, ülkesinde birinci parti olmuş ve ilk seçimde iktidara gelerek bütün Avrupa, bütün sol için yeni bir rüzgar yaratacak bir partiyi bir başına bırakmış olursunuz. PES'in yönetimi, tüm kademeleri müthiş bir dayanışma gösterdi. PES'i oluşturan ülkeler, partiler bu dayanışmaya ne kadar önem veriyorlar, katkı sağlıyorlar? Bunu merak ediyorum."

Özel, bir ülkede demokrasi varsa istikrar ve iyi ilişkilerin olabileceğini, demokrasinin olmaması durumunda ise çıkar ilişkisinin vadedileceğini savundu.

Bunun, ilerleyen süreçte yeni bir istikrarsızlığın kapısını aralayacağına işaret eden Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Avrupa Birliği'nin (AB) sınırında demokratik bir Türkiye mi olacak ve o Türkiye'de sosyal demokratlar, kardeş partiniz mi iktidar olacak? Yoksa sınırınızda başarıya bu kadar yaklaşmışken kardeş partinizi bir otoritere ezdireceksiniz, o otoriter devam ettirecek ve siz onunla istikrarlı ilişkilerde bulunacaksınız? Bunun hesabını herkesin doğru yapması lazım. Avrupa'nın güvenliği için demokratik ve güçlü bir Türkiye'ye, bu Türkiye'nin AB'ye tam üye olmasına ve son 25 yılda Avrupa'nın yanı başında görülen korkulu rüyanın bitmesine ihtiyaç var."

CHP Genel Başkanı Özel, Ukrayna ve Filistin'de yaşanan gelişmeler konusunda en net tavrı sürdürdüklerini belirterek, iki ülkenin de yanında olduklarını vurguladı.

Kaynak: AA
