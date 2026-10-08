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Zorunlu eğitim süresi kısalacak mı? Bakan Tekin'den yeni açıklama geldi

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Zorunlu eğitim süresi kısalacak mı? Bakan Tekin'den yeni açıklama geldi Haber Videosunu İzle
Zorunlu eğitim süresi kısalacak mı? Bakan Tekin'den yeni açıklama geldi
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, katıldığı canlı yayında eğitim sistemine dair kritik açıklamalarda bulundu. 12 yıllık zorunlu eğitim süresinin uzunluğuna dikkat çeken Bakan Tekin, "Zorunlu eğitimin kısalması konusu önümüzdeki dönemde mutlaka gündeme gelecektir" diyerek yeni bir düzenleme mesajı verdi.

Canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, zorunlu eğitimin süresi, okullardaki güvenlik tedbirleri, akran zorbalığı, öğretmenlerin kılık-kıyafeti ve mazerete bağlı yer değişiklikleri gibi pek çok başlıkta önemli değerlendirmelerde bulundu. Bakan Tekin'in açıklamalarında en dikkat çeken kısım ise zorunlu eğitimin kısalması ihtimaline dair sözleri oldu.

"17 YIL EPEY UZUN BİR SÜRE, DÜNYA DA BUNU TARTIŞIYOR"

Eğitimde fırsat eşitliği ve yükseköğrenimin yaygınlaşmasıyla birlikte zorunlu eğitim süresinin dünyada da tartışıldığını belirten Bakan Tekin, şu ifadeleri kullandı: "12 yıl zorunlu eğitim var ve bir çocuk 4 yıllık bir lisans eğitimi aldığını düşünürsek 17 yıl eğitimde geçmiş oluyor; bu epey uzun bir süre. Çocukların sosyal hayata ve çalışma hayatına entegre olmasını sadece biz değil bütün ülkeler tartışıyor. Türkiye'de de böyle bir tartışmanın yapılması gerektiğini söyledik. Önümüzdeki dönemde bu konu mutlaka gündeme gelecektir."

OKULLARDA GÜVENLİK 

Okul güvenliği konusuna da değinen Bakan Tekin, her okulun risk kategorisine göre değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti. 7 bakanlık ortaklığıyla hazırlanan eylem planı kapsamında tedbirlerin artırıldığını vurgulayan Tekin, şunları aktardı:

  • 25 bin bahçe görevlisi: Okullarda güvenlik ve düzeni sağlamak adına 25 bine yakın bahçe görevlisinin istihdam edildiği bildirildi.
  • Şubat ayında yeni adım: Güvenlik tedbirleri ve okul çevreleri için şubat ayı itibarıyla farklı bir çözümle kamuoyunun karşısına çıkılacağı açıklandı.
  • Sosyal medya ve akran zorbalığı: Akran zorbalığı araştırmalarında çocukların yaklaşık yüzde 80'inin sosyal medya üzerinden etkileşime girdiğini belirten Tekin, şiddetin büyük oranda buralardan beslendiğine ve ebeveynlerin de sürece dahil edilmesi gerektiğine dikkat çekti.

ÖĞRETMENLERİN KILIK-KIYAFETİ

Okul ikliminin korunması adına öğretmenlerin okul içerisinde önlük giymelerinin önemine değinen Bakan Tekin, sosyal medyada tartışılan kıyafet görsellerinin tüm öğretmen topluluğunu zan altında bıraktığını ifade etti. Siyasi veya ideolojik simge içeren, LGBT'yi çağrıştıracak ya da marka dayatması oluşturacak giyim tarzlarından rahatsızlık duyacağını belirten Tekin, veli randevu sisteminin de okullardaki güvenliği artırmak için titizlikle uygulandığını hatırlattı.

MAZERETE BAĞLI YER DEĞİŞİKLİĞİ DÜZENLEMESİ

Öğretmenlerin eş ve aile mazeretine bağlı yer değişikliği taleplerine ilişkin de konuşan Bakan Tekin, boş olan tüm kadroların başvuruya açıldığını ve taleplerin yüzde 80'inin karşılandığını ifade etti. Geçmiş yıllarda uygulanan ihtiyaç fazlası atamaların bu yıl yapılmayacağını, atamaların yalnızca boş kadroların bulunduğu okullara gerçekleştirileceğini kaydetti.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com
Bu haber 7 sitede yayınlandı.
Haberler.com
2000

Yorumlar (10)

Haber YorumlarıTarafsız yorum:

"12 yıl zorunlu eğitim var ve bir çocuk 4 yıllık bir lisans eğitimi aldığını düşünürsek 17 yıl eğitimde geçmiş oluyor; bu epey uzun bir süre. ...." 12 4 = 16

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Haber YorumlarıAlkurt Asena:

Eski sistem, bes yil ilk okul, uc yil orta ve ic yil Lise...hic proplem yoktu...Ortaokuldan sonra isteyen liseye isteyen meslek egitimi alabilir....Ozel okul ve özel ünivwrseteler kapanmali, cunku parayla diplioma veriliyor, vatana faydasi sifir...

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Haber Yorumlarıkubilay sakallı:

komple kaldırın zaten size bol bol cahil insan lazım

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Haber YorumlarıAdsız biri:

Öğretmenim ,cahil değilim şu malum partiden de değilim ama bakan sonuna kadar haklı zorunlu eğitim gereksiz . Okumak istemeyen çocuğa zorla okulda tutmanın hiçbi anlamı yok. Devlete zarar okula zarar diğer öğrencilere zarar .

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yanıt1
Haber YorumlarıAbdullah:

Hangi cahiller zorunlu eğitimi 12 yıla çıkarak bir milletin geleceğini mahvetti.Sınavsız yüksek lise ( onlar üniversite diyorlar) ile 25 yaşında eğitimine göre istihdamı olmayan işsiz ev gençleri üretti. Çıraksız kalan saniyiyi Suriyeli ve Afganlılara mahkum etti. Ahlak yoksa sorumluluk hissi ve utanma da yoktur.

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