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Real Madrid'de iki yıldız birbirine girdi! Mourinho çılgına döndü

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Real Madrid'de iki yıldız birbirine girdi! Mourinho çılgına döndü
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Real Madrid'in antrenmanında Vinicius Junior ile Aurelien Tchouaméni arasında gerginlik yaşandı. Tchouaméni'nin, Vinicius'un auta giden şutunun ardından "Bu gerçek Vini mi?" diye bağırması üzerine iki yıldızın yumruk yumruğa kavga ettikleri öne sürüldü. Teknik direktör Jose Mourinho'nun yaşanan olaydan büyük rahatsızlık duyduğu iddia edildi.

Real Madrid'in yıldızı Vinicius Junior, geçtiğimiz günlerde ortaya atılan sıra dışı bir komplo teorisiyle gündeme gelmişti. Brezilyalı futbolcunun 2026 Dünya Kupası'nın ardından öldürüldüğü ve yerine kendisine benzeyen başka birinin geçirildiği ileri sürülmüştü.

Vinicius'un yüz hatları ve dövmelerindeki farklılıklar üzerinden ortaya atılan iddiaları destekleyen herhangi bir somut kanıt bulunmazken yıldız futbolcu Real Madrid formasıyla kariyerine devam ediyor.

"BU GERÇEK VINI Mİ?" SÖZLERİ ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Vinicius hakkındaki asılsız iddialar henüz unutulmamışken Real Madrid antrenmanında yaşandığı öne sürülen bir tartışma dikkat çekti. İspanyol basınından AS'ye dayandırılan iddiaya göre Vinicius Junior'ın antrenmanda çektiği şut auta gitti. Bunun üzerine takım arkadaşı Aurelien Tchouaméni, "Bu gerçek Vini mi?" diye bağırdı.

Son günlerde hakkında ortaya atılan dublör iddialarını hatırlatan bu sözlere Vinicius'un tepki gösterdiği ve iki futbolcu arasında tartışma yaşandığı öne sürüldü.

MOURINHO'NUN RAHATSIZ OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun antrenmanda yaşandığı belirtilen gerginlikten rahatsız olduğu ileri sürüldü. İki futbolcu arasında tartışma çıktığına ve Mourinho'nun tepkisine ilişkin kulüpten resmi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıGüray Dilli:

Tehdit alıyor diye dublör kullandığı söylenmişti

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Haber Yorumlarıİsa Öz:

Bende diyorum bunun tipi niye değişmiş diye önceki vini değil çok değişik

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