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Türkiye'nin gıda devi iflas etti! Bir dönem zirveye oynamıştı

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Türkiye'nin büyük gıda şirketlerinden Taban Gıda Dış Ticaret AŞ, konkordato talebinin reddedilmesinin ardından iflas etti. Fortune 500 Türkiye listesinde 130'uncu sıraya kadar yükselen ve 2023 yılında 12,5 milyar TL'yi aşan ciroya ulaşan şirketin iflası, 1 Ekim 2026 itibarıyla kesinleşti. Türkiye'nin buğday ithalatının yaklaşık yüzde 20'sini gerçekleştirdiğini açıklayan şirket, milyonlarca dolarlık gemi yatırımlarıyla da dikkat çekiyordu.

Taban Gıda Dış Ticaret AŞ ve Aras Demir hakkında yürütülen konkordato süreci, İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesinin kararıyla sona erdi. Mahkeme, kesin mühlet verilmesi yönündeki talebi reddederken geçici mühlet ve uygulanan tedbirlerin kaldırılmasına karar verdi. Konkordato komiser heyetinin görevine de son verildi. Mahkeme, Taban Gıda Dış Ticaret AŞ'nin iflasına hükmetti.

Karar, İstanbul 2. İflas Müdürlüğü tarafından ilan edilirken, şirketin iflas tasfiyesi 2026/17 sayılı dosya üzerinden yürütülecek.

KONKORDATODAN 3 AY SONRA İFLAS ETTİ

Taban Gıda'nın yaşadığı mali sıkıntılar, 2026 yılının yaz aylarında gündeme geldi. İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirket ve Aras Demir hakkında 9 Temmuz 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 3 aylık geçici mühlet kararı verdi. Geçici mühletin ardından 1 Ekim'de görülen duruşmada şirketin kesin mühlet ve konkordato talebi reddedildi. Mahkeme, Taban Gıda Dış Ticaret AŞ'nin iflasına karar verdi.

FORTUNE 500 LİSTESİNDE 130'UNCU SIRAYA YÜKSELMİŞTİ

2016 yılında kurulan Taban Gıda, kısa sürede Türkiye'nin büyük şirketleri arasına girdi. Fortune 500 Türkiye listesine 2019 yılında 183'üncü sıradan giriş yapan şirket, 2020'de 142'nci, 2021'de ise 130'uncu sıraya yükseldi. Taban Gıda, 2021 yılını 4,5 milyar TL'nin üzerinde ciroyla tamamladı.

Sonraki yıllarda da büyük şirketler listelerindeki yerini koruyan Taban Gıda, 2024 Fortune 500 Türkiye sıralamasında 170'inci, Capital 500 listesinde ise 248'inci sırada yer aldı. Capital 500 verilerine göre şirketin 2023 yılı cirosu 12,5 milyar TL'yi aşarken vergi öncesi karı 13,3 milyon TL olarak kaydedildi.

MİLYONLARCA DOLARLIK GEMİ YATIRIMI YAPTI

Pandemi döneminde yükselen navlun maliyetleri ve küresel lojistik sorunlarının ardından Taban Gıda, tahıl ticaretinde kullandığı gemilere yatırım yapmaya başladı. Şirketin çatı kuruluşu Vivalon AG, 2021 yılında 9 milyon dolarlık yatırımla Japon yapımı, 42 bin 648 DWT kapasiteli bir kuru yük gemisi satın aldı.

Filoya daha sonra 5 milyon dolar karşılığında İtalya yapımı, 7 bin 550 DWT kapasiteli ikinci bir kuru yük gemisi dahil edildi. Şirket, ilerleyen dönemde üçüncü gemisini de filosuna kattığını duyurdu.

TÜRKİYE'NİN BUĞDAY İTHALATININ YÜZDE 20'SİNİ GERÇEKLEŞTİRİYORDU

Taban Gıda, ağırlıklı olarak buğday, mısır, arpa, soya, yağlı tohumlar ve yem hammaddelerinin tedariki ile transit ticareti alanlarında faaliyet gösteriyordu. Şirket, daha önce yaptığı açıklamalarda Türkiye'nin buğday ithalatının yaklaşık yüzde 20'sini gerçekleştirdiğini ve dünya buğday ticaretinin yüzde 1'inden fazlasını yönettiğini belirtmişti.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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