Bakan Tekin'den okul saldırıları için çarpıcı sözler: Hastalık halini aldı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, son dönemde artış gösteren okul saldırıları, alınan yeni güvenlik tedbirleri ve eğitim sistemine yönelik planlamalar hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Okullardaki şiddet olaylarını bir "hastalık ve salgın" olarak nitelendiren Bakan Tekin, sorunun yalnızca emniyet tedbirleriyle çözülemeyeceğini vurgulayarak ailelere ve teknoloji firmalarına sorumluluk çağrısı yaptı.

"SADECE POLİSİYE TEDBİRLER YETERLİ DEĞİL, EBEVEYN OKULU AÇTIK"

Okullarda silahlı ve silahsız güvenlik görevlileri, hareketli kameralar ve acil durum uyarı sistemleri gibi fiziki güvenlik önlemlerinin en üst düzeye çıkarıldığını belirten Tekin, bu çabaların tek başına yeterli olmadığını ifade etti. Ailelerin sürecin en önemli paydaşı olduğunun altını çizen Bakan Tekin, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İlkokul öğrencisi evinde babasının silahına erişip onu okula götürebiliyorsa eğer, ebeveynlerin de sürece dahil olması gerektiğini düşünüyoruz. Aileleri sürece dahil etmek için 'Ebeveyn Okulu' açtık. İlkokul öğrencilerinin çoğu ölümün bir kayıp olduğunu göremiyor. Çocuklarımızın yüzde 80'e yakını sosyal medya platformları üzerinden konuşuyor ve şiddetin büyük oranda beslendiği yerler buralar. Teknoloji firmaları da daha insanca yaklaşmalı."

ŞUBAT AYI MESAJI

Okul güvenliği konusunda 7 Bakanlığın ortaklaşa bir eylem planı hazırladığını duyuran Bakan Tekin, her okulun risk durumuna göre kategorize edileceğini belirtti. Şubat ayını işaret eden Tekin, alınan somut tedbirleri şu şekilde sıraladı:

"Alınan tedbirlerin yanı sıra Şubat ayı itibarıyla kamuoyunun karşısına "farklı bir çözümle" çıkılacak. Okulların çevre ve bahçe güvenliğini sağlamak amacıyla 25 bine yakın "bahçe görevlisi" istihdam edildi. Okul binalarına giriş çıkışları kontrol altına almak için randevu sistemine geçildi. Veliler okula yalnızca öğretmenlerin randevu verdiği saatlerde kabul edilecek. Bahçe duvarlarının standartlaştırılması ve elektronik denetim sistemlerinin inşası hızlandırıldı."

ZORUNLU EĞİTİM SÜRESİ KISALIYOR MU?

Bakan Tekin'in açıklamalarındaki en dikkat çekici başlıklardan biri de zorunlu eğitim süresine yönelik olası bir değişiklik sinyali oldu. Eğitim süresinin kısalıp kısalmayacağına ilişkin soruya yanıt veren Tekin, "Önümüzdeki dönemde mutlaka gündeme gelecektir. Türkiye'de eğitimin süresinin kısalması görüşülecek" diyerek yapısal bir reformun masada olduğunu doğruladı.

Kaynak: Haberler.com