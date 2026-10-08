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Tekirdağ'da fotokapanı yemeye çalışan yaban domuzunun ağzı görüntülendi

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Tekirdağ'da fotokapanı yemeye çalışan yaban domuzunun ağzı görüntülendi
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Tekirdağ'ın Ganos Dağları'nda yaban hayatını izlemek için kurulan fotokapanı inceleyen yaban domuzu, cihazı yemeye çalıştı. O anlarda kamera, domuzun ağzının içine kadar görüntü aldı; görüntüler yaban hayatının ilginç anları olarak kaydedildi.

Tekirdağ'ın Ganos Dağları'nda yaban hayatını gözlemlemek amacıyla kurulan fotokapan kameralarına ilginç bir görüntü yansıdı. Kameraya yaklaşan bir yaban domuzu, fotokapanı incelemeye çalışırken kamerayı adeta yemeye kalktı. O anlar saniye saniye kaydedilirken, domuzun ağzının içine kadar görüntü alınması dikkat çekti.

Ganos Dağları'nda yaban hayatının izlenmesi amacıyla farklı noktalara yerleştirilen fotokapanlar, bölgedeki hayvanların doğal yaşamlarına ilişkin görüntüler kaydetmeye devam ediyor. Son görüntülerde ise bir yaban domuzu kameranın bulunduğu noktaya yaklaşarak cihazı uzun süre inceledi.

Kameraya burnuyla yaklaşan domuz, ardından cihazı ağzıyla yoklamaya başladı. Fotokapanı yemeye çalıştığı anlarda kamera, hayvanın ağzının içine kadar görüntü aldı. Ortaya çıkan ilginç görüntüler, yaban hayatının merak uyandıran anlarından biri olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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